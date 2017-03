Wie zijn Mac gebruikt in een bedrijf zal het wel kennen: verbinding maken met een server is altijd net iets omslachtiger dan bij Windows. Ook je NAS heeft vaak enkele extra stappen nodig om in je overzicht te verschijnen. Wat je misschien niet wist, is dat je je Mac kan opdragen om automatisch verbinding te maken met je al je servers van zodra het toestel opstart.

Om verbinding te kunnen maken met een server moet je natuurlijk beginnen met het netwerkadres te weten te komen. Vaak zal dat er uitzien als volgt: afp://10.0.0.22. Vervolgens moet je in de bovenbalk naar het tabje Ga navigeren. Zie je dat niet staan, tussen Weergave en Venster in, dan moet je eerst Finder openen of klikken op een lege plaats op je bureaublad; nu zullen de juiste tabs wel beschikbaar zijn. Open hem en klik dan op Verbind met server. Om dat nog makkelijker te maken kan je ook altijd Command+K typen om meteen naar het juiste scherm te gaan.

In het scherm dat nu openstaat, kan je dan je netwerkadres ingeven. Je kan dan meteen op Verbind klikken, maar beter is om eerst op het +-teken te klikken. Je netwerkadres wordt dan opgeslagen tussen alle andere adressen van servers die je regelmatig gebruikt. Klik je op het klokje dan krijg je servers te zien waar je recent nog verbinding mee maakte. Mogelijk is het nodig om inloggegevens in te voeren, maar die kan je makkelijk opslaan zodat je die volgende keer niet opnieuw moet ingeven.

Om je netwerkverbinding vast te pinnen in je Finder-venster, moet je naar je instellingen gaan. Bij Gebruikers en groepen selecteer je je eigen account; je krijgt nu de instellingen te zien die ingesteld zijn voor jouw gebruikersaccount – elke afzonderlijke gebruiker kan hier kiezen wat mee moet opstarten wanneer hij of zij zich inlogt. Klik op het tabje Inloggen, dan krijg je te zien wat er nu reeds mee opstart. Wil je iets verwijderen dan drup je op het minteken, wil je iets toevoegen dan is dat het plusteken. Zijn die opties niet aanklikbaar, dan moet je eerst op het hangslot onderaan klikken. Je moet nu je wachtwoord ingeven om er zeker van te zijn dat jij wel degelijk de rechten hebt om te morrelen aan deze instellingen. Klik nu op het plusteken en kies, in het nieuwe geopende venster, de server die steeds mee moet opstarten – je moet dus al verbinding hebben met die server.

Het is ook steeds mogelijk om aan een server te geraken wanneer je op verplaatsing bent. Dan maak je via een VPN-dienst verbinding met het netwerk van de server (thuisnetwerk of dat van je bedrijf). Hoe je zo’n VPN het best opstelt voor jouw bedrijf overleg je best even met een netwerkadministrator. Wanneer je dan verbinding maakt, zal je aan de server aankunnen.