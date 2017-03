Merk je dat de gebeurtenissen die je aan je agenda toevoegt via je Mac niet dezelfde kleurcode meekrijgen als wanneer je dit op iOS doet? De waarschijnlijke oorzaak hiervan is dat je een verschillend type van standaardkalender gebruikt op de toestellen. Het is misschien geen essentieel probleem, maar het kan je evengoed irriteren.

Om het euvel recht te trekken moet je de standaardkalender op macOS en iOS veranderen zodat je op beide platformen hetzelfde type gebruikt. Voor Mac doe je dit door de Agenda-applicatie te openen, naar Agenda in de menubalk te navigeren en op Voorkeuren te klikken. Kies voor het tabblad Algemeen. Hier kan je bij standaardagenda het type kalender aanpassen.

Bij iOS open je de instellingen en klik je op Agenda’s bij de sectie Emails, Contacten, Agenda’s. Tik op Standaardagenda om de optie aan te passen en selecteer de kalender die je ook op Mac gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het toevoegen van evenementen identiek gebeurt en synchroniseert via iCloud, of je nu op je Mac of iPhone typt.