“Lees de kleine lettertjes,” is een veelgebruikte zin wanneer het om belangrijke papieren gaat. Soms zijn deze lettertjes echter zo klein dat het lezen ervan (zo goed als) onmogelijk wordt. Gelukkig zit er in iOS 10 een functie verborgen die je kan bijstaan wanneer je niet de volledige tekst kan lezen. iPhone-gebruikers hebben hierdoor te allen tijde een vergrootglas op zak.

Aangezien de functie bedoeld is voor mensen met een visuele beperking kan je het vergrootglas terugvinden door naar instellingen, algemeen en toegankelijkheid te gaan. Tik op vergrootglas en zet de bovenste schakelaar aan. Indien je wilt dat de helderheid en het contrast van de functie automatisch worden aangepast, kan je ook de onderste schakelaar inschakelen.

Eenmaal je de functie hebt ingeschakeld, volstaat het om driemaal snel op de thuisknop te tikken. Een aangepaste versie van de camera-app zal zich openen, waarmee je een foto kan nemen van een moeilijk te lezen stuk tekst. Je kan inzoomen door gebruik te maken van de slider in de app of door op het scherm te swipen. Ook heb je de mogelijkheid om de flits in te schakelen om de tekst beter te belichten.

Verder vind je rechtsonderaan een knop om de kleuren van de foto te wijzigen. Je kan het contrast en de helderheid aanpassen en uit verschillende kleurenschema’s kiezen. Dit laatste is met name handig wanneer niet de grootte van de letters, maar de kleur ervan voor problemen zorgt.