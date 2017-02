Het internet of Things, kortweg het IoT, is overal. Wie afgelopen zomer bijvoorbeeld naar het Europees Kampioenschap voetbal keek, werd tijdens de rust om de oren geslagen met ‘heat maps’, statistieken en feitjes. Al die gegevens werden niet in kaart gebracht door mensen achter een schermpjes die er dan illustraties van maakten, maar wel door sensoren die in contact stonden met het internet. Die verzamelden elke baltoets en alles dat daarbij komt kijken, en ze maakten er een informatief geheel van. Het EK was een krachtig statement van waartoe het IoT toe in staat is. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Haast elk aspect van ons leven valt te automatiseren of in kaart te brengen met behulp van dergelijke technieken en toestellen. Wij geven je hier een overzicht van al het leuks dat je kan doen met het Internet der Dingen.

Wat en waarom

Wie leest of hoort over het IoT doet dat vaak in een context die de wenkbrauwen doet fronsen. Het internet is voor velen een leuk stuk speelgoed, waar ze zo veel mogelijk plezier trachten uit te halen. Het moet dan ook niet verbazen dat de IoT-toepassingen die de media halen, vaak compleet van de pot gerukt zijn. Niet dat we ze in ons overzicht daarom achterwege laten, maar het moet gezegd dat het IoT ook werkelijk een meerwaarde kan betekenen voor ieders leven.

Door bijvoorbeeld een thermostaat aan je netwerk te hangen, kan je te allen tijde controleren of de temperatuur bij je thuis normaal is. Ben je op vakantie en vergat je de temperatuur lager te zetten? Dat is dan geen probleem. Als je je slimme toestellen goed op elkaar afstelt, met de internetdienst ‘If This, Then That’ (IFTTT), dan kan je je hele leven automatiseren, simpelweg door thuis te komen.

Want dat is de echte kracht van het IoT: niet alleen van overal met je smartphone spelen opdat er vanop afstand iets gebeurt, maar je leven echt in de hand nemen. Beeld je volgend scenario in: je hebt een dag hard gewerkt op kantoor en je komt thuis. Het is een winteravond, het vriest buiten zo hard dat de straatstenen een sjaal nodig hebben. Maar jij doet je voordeur open en je wordt verwelkomd door een warm huis, een alarmsysteem dat al uitgeschakeld werd en een multiroom muzieksysteem dat je favoriete muziek speelt. Je hoeft je nergens meer zorgen om te maken; je komt thuis en je leven is meteen een stuk comfortabeler. Dat is het Internet of Things.

Hoe?

De belangrijkste vereiste is natuurlijk: een goede internetverbinding. Gelukkig zijn België en Nederland op dat vlak erg goed voorzien. Het bekabelde internet is bij de beste ter wereld en de mobiele providers vormen een erg sterk verlengstuk. Met haast elk internetabonnement ben je in staat je IoT-toestellen te gebruiken.

Daarnaast moet je bij een aankoop steeds rekening houden met de gebruiksaanwijzing van het toestel zelf. Het is leuk dat je je eraan wilt wagen, maar kijk eerst eens na of je toestellen wel onderling compatibel zijn. Wil je gebruik maken van automatiseringsdienst IFTTT, dan kan je maar best zeker zijn dat je nieuwe toestel ondersteunt wordt door de dienst. Sommige fabrikanten proberen je namelijk onder te dompelen in hun ecosysteem, en ze laten daarbij geen ruimte voor samenwerking met andere merken via IFTTT. Laat je natuurlijk niet tegenhouden als iets toch niet compatibel is, het is bijvoorbeeld niet nodig dat je slimme koelkast in verbinding staat met je thermostaat.

We lijsten hieronder 10 diverse producten op die je via het internet van nieuwe mogelijkheden voorzien. De eerste 7 apparaten zijn toetstellen die we elke dag gebruiken en die wel een beetje slimheid kunnen gebruiken. De laatste 3 hebben we erbij gezet omdat het kon. We hebben ze niet nodig, ze verrijken ons leven niet en ze zijn veel te duur. Toch zijn ze erg leuk om te hebben, daarom mogen ze in dit overzicht niet ontbreken.