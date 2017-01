Af en toe volstaat een weluitgekozen woord niet om je boodschap over te brengen. Des te meer wanneer je iemand een geschreven boodschap stuurt met een gewichtige boodschap die eigenlijk als luchtig mopje bedoeld is. Een emoji kan dan de betekenis kaderen. Helaas is een Mac niet het soort lichtvoetige computer dat je toelaat om makkelijk en zonder veel gefoefel een emoji aan je bericht toe te voegen (vreemd genoeg zijn iOS-toestellen op dat vlak net pioniers). Ook wanneer je speciale tekens in een tekst probeert toe te voegen, kan dat vaak voor wat gesukkel zorgen op de minimalistische toetsenborden van Macs. Gelukkig zijn er enkele handige manieren om die pijn wat te verlichten.

Stap 1: Zichtbaarheid

Er zijn enkele manieren om speciale tekens zichtbaar te maken. Een eerste manier vind je in de instellingen. Open ze en klik op Toetsenbord. Je krijgt nu een cherm met enkele tabjes. Navigeer naar Invoerbronnen en dan zou je onderaan het scherm een vakje moeten zien staan met Toon invoermenu in menubalk naast dat je kan aanvinken. Wanneer je dat doet, zal er een icoontje zien verschijnen bij je andere icoontjes rechtsbovenaan. Het ziet er een beetje uit als een tabel. Wanneer je daar nu op kilkt, kan je een virtueel toetsenbord oproepen.

Stap 2: Virtueel

Klik op het tabelicoontje en selecteer Toon toetsenbordweergave. Op je virtuele toetsenbord zal je de lay-out terugvinden van je eigen fysieke toetsenbord. Gebruik je een exemplaar dat gericht is op Qwerty, dan zal je dat gedupliceerd zien op je scherm, hetzelfde met Azerty-toetsenborden. De representatie die je te zien krijgt is vereenvoudigd ten opzichte van je echte toetsenbord. Je ziet namelijk alleen de toetsen en speciale tekens staan die op je scherm zullen verschijnen wanneer je een toets indrukt. Druk je op je toetsenbord bijvoorbeeld Alt of Command in, dan krijg je andere tekens te zien. Op je virtuele toetsenbord krijg je dan visueel te zien wat het resultaat zou zijn. Het virtuele toetsenbord helpt je dus om makkelijker alle toetscombinaties te doorzoeken, op zoek naar het juiste teken.

Stap 3: Emoji

Om emoji toe te voegen aan je tekst of chatberichten, volstaat een simpeldere methode. Ofwel klik je opnieuw op het tabelicoontje voor je toetsenbord – waar je dan op Toon Tekenweergave klikt – ofwel gebruik je gewoon een sneltoetscombinatie. Wanneer je Ctrl+Command+Spatiebalk indrukt, verschijnt een kader met emoji – en nog meer speciale tekens. Wanneer je met de vorige methode niet vond wat je zocht, zal je dat hier zeker wel doen.

Stap 4: Externe hulp

Ook in de App Store vind je vele gratis en betalende apps die je helpen om emoji toe te voegen aan je berichten. Bovendien heb je met die specifieke apps meer keuze in wat je op je scherm tovert. Heb je bijvoorbeeld heimwee naar Kerstmis, dan download je toch gewoon de kerstemoji?