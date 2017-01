Een Amerikaanse rechtbank heeft geoordeeld dat Apple zich schuldig maakt aan economische wanpraktijken. Het geeft zijn klanten namelijk geen keuze waar ze hun apps kunnen kopen, waardoor het een onhoudbare machtspositie heeft in de prijsbepaling. De uitspraak betekent dat Apple hiervoor aangeklaagd kan worden, maar het is niet duidelijk of dat meteen zal gebeuren.

De beslissing van de rechtbank doet een eerdere uitspraak uit 2013 teniet. Toen werd geoordeeld dat er geen sprake was van een monopolie aangezien Apple kon overtuigen met het argument dat ontwikkelaars de prijs bepalen, buiten Apple om; zij zouden slechts het platform aanreiken.

Vanaf vandaag staat het iPhone-gebruikers dus vrij om een klacht in te dienen indien zij van mening zijn dat Apple wel een bepalende factor is in de prijsbepaling van apps. Indien Apple dergelijke rechtszaak ooit verliest, kan dat zware gevolgen hebben: het bedrijf zou zo veel geld kunnen verliezen aan andere platformen, en voor veiligheidsoverwegingen zou het een ramp zijn: nu kan Apple zijn App Store immers zelf relatief virusvrij houden.