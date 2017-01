Time-Machine

Bij Apple hebben ze gevoel voor humor. Wanneer je, door een virus of door een lompe stoot, een keer al je gegevens kwijt bent, zal je hoogstwaarschijnlijk wensen dat je terug in de tijd kon reizen, en jezelf in het gezicht kon slaan, om dan alsnog die back-up te maken waarvan iedereen je zegt dat die onontbeerlijk is. Dankzij de Tijdsmachine, opnieuw te vinden in de map Overige, ben je steeds verzekerd van goede en volledige back-ups, en dat helemaal gratis. Time Machine maakt bovendien incrementele back-ups, waardoor het enkel een kopie maakt van zaken die veranderd zijn. Dat betekent dat de allereerste back-up best wel wat tijd in beslag zal nemen, maar wie regelmatig deze taak uitvoert, zal merken dat alle daaropvolgende back-ups snel en zonder problemen worden toegevoegd aan je bestaande bestand. Je kan overigens ook probleemloos door vorige versies bladeren, zodat je bij een ramp nog kan kiezen welke versie van een bestand je wilt terugzetten. Om met deze app aan de slag te gaan, heb je een externe harde schijf nodig die bij voorkeur even groot is als het interne geheugen van je Mac. Kleiner gaat ook, maar dan zal je mogelijk al snel tegen je grenzen aanlopen. Deze schijf kan je vervolgens nergens anders meer voor gebruiken, aangezien die volledig geformatteerd is naar Mac-normen. Maar dat is beter zo, zo ben je namelijk zeker dat je back-up met rust gelaten wordt.