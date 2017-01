De gegevens die we op onze smartphone bewaren, zijn vaak degenen die we absoluut niet willen verliezen. Soms kan het gebeuren dat dat toch eens gebeurt, ondanks al onze goede zorgen. Een back-up kan dan redding brengen, maar dan moet die er natuurlijk eerst zijn. Voor iOS-toestellen maak je zo’n back-up nog steeds het makkelijkst via iTunes. Ik help je even op weg.

Stap 1 / Noodzaak

Back-ups hier, back-ups daar, overal back-ups,… We slaan je ermee om de oren, omdat we weten wat je gegevens voor jou, de moderne mens, betekenen. Ben je er niet van overtuigd dat je je iPhone of iPad moet back-uppen? Dan zal je misschien van mening veranderen eens je weet wat zo’n back-up allemaal meeneemt. Al je muziek, applicaties, contactpersonen, agenda, ringtones, podcasts, video’s, afbeeldingen, instellingen, bladwijzers, applicatievoorkeuren, favorieten, gespreksgeschiedenis, appindeling van je beginschermen, in-app aankopen, wachtwoorden, e-mailaccount en –instellingen, en nog veel meer. Alleen je Apple Pay- en TouchID-instellingen zal je opnieuw moeten invoeren.

Stap 2 / Automatisch

De makkelijkste manier om je iOS-toestel te beveiligen voor toekomstig ongeluk is gelukkig eentje waar je eigenlijk niets voor hoeft te doen. Indien je regelmatig achter jouw computer zit, maak er dan een gewoonte van om je toestel aan te sluiten aan die computer. Op die manier wordt er volautomatisch een back-up gemaakt van je bestanden. Om dat te activeren open je iTunes en klik je linksboven op je toestel. Daar vind je een informatiescherm met enkele opties, waaronder Maak automatisch reservekopieën op. Vink hier Deze computer aan en je bent al klaar. Als je wilt, kan je die back-up ook telkens maken via wifi, maar dan ben je vaker afhankelijk van je netwerken, wat het weer iets moeilijker kan maken.

Stap 3 / Manueel

Wil je niet telkens een back-up maken wanneer je je iOS-toestel verbindt met je computer, dan begrijp ik dat. Het proces kost telkens flink wat tijd, terwijl je misschien alleen dat ene nummer snel op je toestel wilde zwieren. Dan is een handmatige back-up meer jouw ding. Op hetzelfde scherm als in dat van stap 2 zie je de optie Handmatig reservekopieën maken en terugzetten staan. Je krijgt dan voor elke functie een knop. Druk op Maak reservekopie en je bent opnieuw klaar.

Stap 4 / Terugzetten

Een iCloud-back-up zet je makkelijk terug, maar ook via iTunes heeft dat niet al te veel voeten in de aarde. Om je back-up terug te zetten op je iOS-toestel naar keuze, begin je natuurlijk met dat toestel aan te sluiten. Wacht even tot je computer het toestel herkend heeft als dat niet meteen gebeurt. Links bovenaan klik je dan op het icoontje van je toestel. Vervolgens navigeer je naar de tab Reservekopieën, waar je kiest voor Zet reservekopie terug, en vervolgens klik je Herstel aan. Nu wacht je gewoon af tot alles terugstaat. Wees niet ongerust als dat opnieuw tot een halfuur kan duren.