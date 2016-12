Iedereen kent vast wel het gevoel: je wilt een simpele handeling uitvoeren, maar hoe ga je dat in godsnaam doen? Zelfs een eenvoudige screenshot maken van een enkel venster kan al even zoeken zijn. Dat geldt zowel voor Windows als voor Mac. Het grote voordeel van Mac is daarom dat zo’n toestel geleverd wordt, volgestouwd van dergelijke nuttige toepassingen en trucjes. Terwijl je bij Windows vaak zal moeten uitkijken naar een (al dan niet betalend) alternatief, zal je bij Mac ondervinden dat al je basale noden reeds vervuld zijn.

Daarom nemen we deze maand een grondige blik onder de motorkap van je Mac. Of het nu een oude Mac Pro is of de nieuwste Macbook, met deze hulpmiddeltjes wordt je leven al meteen een stuk makkelijker. Ja, dit had je allemaal eerder willen weten.

Post-its

Wie nogal vergeetachtig aangelegd is, zal maar al te graag zijn heil zoeken in de post-its die je Mac je biedt. Door naar je app-overzicht te gaan, daar te kiezen voor overige en dan te klikken op Stickies, open je de handige digitale klevertjes. Je kan ze overal op je bureaublad kwijt, en je kan ze zo groot en opzichtig maken als je zelf wilt. De lay-outmogelijkheden zijn eerder beperkt – het zijn dan ook post-its en geen Word-documenten – maar de basis is aanwezig. Door op Command+B te drukken, kan je iets in vet zetten, Command+I gebruikt italisch schrift, terwijl Command+U je tekst onderlijnt.

Als je wilt dat deze app mee opstart wanneer je je computer start, kan je dat altijd bewerkstelligen door te rechterklikken op de app in je dock, en te kiezen voor opties en Open bij Login. Op die manier krijg je meteen een overzicht van je to-dolijstje wanneer je je computer opstart.

Boot Camp Assistant

Wie zijn Apple-software graag combineert met Microsoft-tegenhanger Windows heeft daar niet noodzakelijk een duur virtualisatiepakket voor nodig. VMWare en Parallels doen die taak nochtans voorbeeldig, maar ze zijn meer gericht op het combineren van de verschillende besturingssystemen. Wie genoeg heeft aan het gebruik van beide systemen afzonderlijk, kan echter kijken naar Apple’s eigen Boot Camp Assistant. Je vindt hem, net als de Stickies, in de map Overige.

Toegegeven, het heeft meer voeten in de aarde om Windows op je Mac te laten draaien dan wanneer je simpelweg virtualiseert, maar het is niet bijster moeilijk als je weet wat je moet doen. Op internet vind je vele handige gidsen, en anders vind je hier binnenkort eentje op deze bladzijden.

Time Machine

Bij Apple hebben ze gevoel voor humor. Wanneer je, door een virus of door een lompe stoot, een keer al je gegevens kwijt bent, zal je hoogstwaarschijnlijk wensen dat je terug in de tijd kon reizen, en jezelf in het gezicht kon slaan, om dan alsnog die back-up te maken waarvan iedereen je zegt dat die onontbeerlijk is. Dankzij de Tijdsmachine, opnieuw te vinden in de map Overige, ben je steeds verzekerd van goede en volledige back-ups, en dat helemaal gratis.

Time Machine maakt bovendien incrementele back-ups, waardoor het enkel een kopie maakt van zaken die veranderd zijn. Dat betekent dat de allereerste back-up best wel wat tijd in beslag zal nemen, maar wie regelmatig deze taak uitvoert, zal merken dat alle daaropvolgende back-ups snel en zonder problemen worden toegevoegd aan je bestaande bestand. Je kan overigens ook probleemloos door vorige versies bladeren, zodat je bij een ramp nog kan kiezen welke versie van een bestand je wilt terugzetten.

Om met deze app aan de slag te gaan, heb je een externe harde schijf nodig die bij voorkeur even groot is als het interne geheugen van je Mac. Kleiner gaat ook, maar dan zal je mogelijk al snel tegen je grenzen aanlopen. Deze schijf kan je vervolgens nergens anders meer voor gebruiken, aangezien die volledig geformatteerd is naar Mac-normen. Maar dat is beter zo, zo ben je namelijk zeker dat je back-up met rust gelaten wordt.

Photo Booth

Een handige app is niet per se een nuttige. Wie al eens gek wil doen, heeft geen behoefte aan een programma dat hem helpt om iets goed te doen; hij wil zich gewoon amuseren. Photo Booth schiet daarin te hulp: gekke foto’s maken, zonder al te veel randverschijnselen en tierlantijntjes. De ideale app voor de student die zich verveelt in de les en zich met enkele medestudenten onsterfelijk belachelijk wilt maken. Let op: wie uit de les gezet wordt, kan de schuld niet op ons steken.

GarageBand

De aspirant-superster vindt zeker en vast zijn gading bij GarageBand. Het programma is voor sommigen dé reden dat ze een Mac kopen, en dat is niet helemaal onterecht: het kan echt alles. Wil je een nummer opnemen en mixen? Dat kan. Wil je een paar lijntjes opnemen zodat je kan meespelen met een nummer, bij wijze van oefening? Dat kan ook. Kortom, je krijgt alles dat een erg duur pakket je ook biedt, maar dan gratis en in Mac ingebakken.

Ten opzichte van de mobiele variant van dit programma kan je geen gebruik maken van ‘smart instruments’ (hierbij bespelen instrumenten zichzelf op de akkoorden die jij opgeeft), maar je kan wel ‘samples’ inzetten. Dat zijn korte stukjes melodie die professionele muzikanten hebben opgenomen. Zo kan je bijvoorbeeld als het ware aan de slag gaan met een sessiedrummer. De beste en makkelijkste manier om iets op te nemen, of om je talenten te perfectioneren.

iMovie

Wat GarageBand is voor de muziekliefhebber, dat is iMovie voor de aspirant-regisseur. Laat je niet misleiden door de naam, die overduidelijk nog stamt uit een tijdperk dat het ‘cool’ was om een ‘i’ voor je product te zetten: wat betreft gratis software, zal je goed en lang moeten zoeken naar een gratis pakket dat beter of vollediger is. In tegenstelling tot Windows Movie Maker-filmpjes, zal je met iMovie makkelijk kunnen verdoezelen dat je eigenlijk geen snars kent van videobewerking of regie. Gewoon klikken, slepen en je naam erop plakken. Ben je meer iemand van het serieuze werk, dan gaat ook. Hou je het liever simpel, dan ben je snel vertrokken met een van de aanwezige sjablonen.

iBooks

Bij Apple hebben ze er een tijd rotsvast in geloofd: alles is beter met een ‘i’ ervoor. Ook boeken lezen. Ondertussen is de fruitteler van die filosofie afgestapt, maar dat betekent niet dat het de uitwerking slecht was. Net als iTunes, iMovie en de iPod is ook iBooks een programma dat mag gezien worden. Wie al eens digitale boeken leest, zal er zeker zijn plezier aan beleven. Via de Store koop je zowat alle grote titels, zowel in het Nederlands als het Engels of het Frans, terwijl je eveneens heel wat werken gratis op de kop kan tikken.

De app kan bovendien met alle gangbare boekformaten overweg, waardoor je niet met converteerproblemen moet afrekenen. De app heeft ook tegenhangers op alle iOS-toestellen, wat van boeken overzetten van je computer naar zo’n mobiel toestel een fluitje van een cent maakt.

Kantoor van Apple

Als trotse Mac-gebruiker ga ik het toch niet ontkennen: geen enkele Office-oplossing is zo goed en zo volledig als die van Microsoft. Google komt met zijn online pakket nochtans aardig in de buurt, maar de schaal waarop Office verspreid is geraakt, doet zowat elke andere suite de das om. De massa bepaalt, en als ze jouw document niet kan openen, dan smijt diezelfde massa je documentje in de prullenmand.

Ook Apple beseft dat Microsoft de populairste suite op de markt heeft en het richt zich daarom niet echt op het overtreffen ervan; het wil het vooral anders doen. Het resultaat is een oplossing die intuïtief werkt, te allen tijde licht en toegankelijk overkomt en bovenal simpliciteit uitstraalt. Niet alle Office-mogelijkheden zijn aanwezig in de Word-, Excel-, Powerpoint-, en Outlook-varianten, toch doen (respectievelijk) Pages, Numbers, Keynote en Mail het meer dan degelijk. Bovendien kan je elk bestand dat je aanmaakt, opslagen als een Microsoft Office-bestand. Uiteraard kan je met Apple’s varianten eveneens elk Office-document openen in de tegenhangers van de originele programma’s. Op deze manier hoef je toch niets te missen wanneer je overstapt, en kan je zonder probleem blijven verderwerken met je collega’s.

Woorden zonder boek

De tijd dat een woordenboek bestond uit een boek met daarin een hoop woorden is, gelukkig, al lang voorbij. Tegenwoordig worden zo’n zaken uitbesteed aan het internet. Maar, oh ramp! Wat doe je dan wanneer je geen internet hebt, en die ene paper moet toch nog af? Ben je een Windows-gebruiker, dan ren je snel naar de bibliotheek voor een oud, vergeeld exemplaar, of je kijkt naar je vriendelijk Mac-buurman en je hoopt dat die je wilt bijstaan.

De woordenboek die Apple in je trouwe Mac heeft gestopt, is namelijk een ware Van Dale die je zomaar, volledig ter jouw beschikking krijgt. Heb je nood aan een verklarende woordenboek, of moet je iets vertalen? Of zoek je synoniemen, of wil je al die mogelijkheden door elkaar kunnen gebruiken? Dan is deze app jouw redder in nood.

iTunes

De laatste jaren zijn de iTunes-updates vaak onthaald op lauwe reacties en ‘vroeger-was-het-beter’-opmerkingen. Dat neemt desalniettemin niet weg dat het nog steeds de allerbeste (gratis) muziekmanager is die je gaat vinden. De faam van iTunes is ondertussen al zo vaak bezongen dat er niet veel meer rest dan te zeggen dat Apple Music wel degelijk een uitstekende uitbreiding is op het offline-aspect, waarbij je je eigen, persoonlijke muziek op orde brengt.

Als een krant een uitkijkpunt biedt op de actualiteit, dan zorgt Apple Music voor een geschikte soundtrack bij de dagelijkse beslommeringen. Je moet al heel ver gaan zoeken om een artiest niet te vinden, en voor het geld moet je het ook niet laten. iTunes was daarnaast de eerste dienst die mij The Beatles kon brengen, buiten een cd, om en won op die manier mijn eeuwige loyaliteit.