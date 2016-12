Stap 2: Virtualiseren

Het pakket kopen is dus niet goedkoop, maar je krijgt er de beste virtualisatiesoftware voor Mac voor. Dat word je al meteen bij het begin duidelijk. De eerste stap is namelijk een busturingssysteem naar keuze installeren (lees: virtualiseren). Je krijgt de keuze uit meer opties dan je je kan inbeelden, waaronder Windows, Linux (bijvoorbeeld Ubuntu), Android, ChromeOS,… Je kan met andere woorden spelen met elk OS. Wil je Windows installeren, dan heb je de kans om je licentiecode in te geven indien je er al een hebt, of anders kan je er meteen een aanschaffen via het programma. Kies je voor de optie MIGRATE WINDOWS FROM A PC, dan kan je een systeemkopie van je vorige Windows-toestel naadloos op je Mac importeren, alsof het niets is.