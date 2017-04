Meestal wanneer we een fotoproduct willen bespreken in een workshop, starten we altijd met een download van een softwareprogramma. Bij communiekaartjes is dat dikwijls niet het geval, omdat je hier slechts een foto moet uitpikken uit het pak en een creatief design moet uitkiezen. Je wilt natuurlijk een origineel resultaat, zonder dat iedereen hetzelfde sjabloon gebruikt. Daarom viel ons oog voor deze workshop op Smartphoto. Hun website heeft een gigantisch aanbod van duizenden communiekaartjes die je heel eenvoudig kan personaliseren. Aan het werk!

Je kan nog kiezen tussen een gewoon kaartje, uitnodigingen of menukaarten binnen het thema communie

Stap 1 / Website

Omdat we geen software moeten downloaden, gebeurt alles in de webbrowser. Surf naar www.smartphoto.be en klik links bovenaan op Kaartjes. Je krijgt een lange lijst met diverse kaartjes zoals wenskaarten, menukaarten, uitnodigingen, maar ook communiekaarten. Klik op die laatste en maak een keuze tussen uitnodigingen voor een communie, menukaarten voor een communie of de rasechte communiekaarten. Voor deze workshop kiezen we de laatste optie.

Het aanbod is bijzonder groot, met op het moment van schrijven 2.211 designs om uit te kiezen.

Stap 2 / Kiezen

Wat volgt, is een indrukwekkende lijst aan voorbeelden voor communiekaarten. Om een degelijke keuze te maken, filter je best eerst de selectie op type, product, design, kleur, aantal foto’s en prijs. Van zodra dat achter de rug is, wordt het tijd om een hartverscheurende keuze te maken. Let ook telkens op de icoontjes in de rechterhoek onderaan. Hier kan je zien hoe het ontwerp van de kaart is: foto, kaart of panorama. Tevreden? Klik op het voorbeeld om alle prijsdetails te krijgen wat betreft afwerking, enveloppekleur, aantalkorting, etc. Kies links bovenaan het aantal kaarten dat je wilt bestellen. De prijs rechts bovenaan past dynamisch aan van zodra je iets wijzigt. Klik op Ga verder met dit design wanneer je klaar bent.

Je kan een foto rechtstreeks vanaf je computer uploaden, of via Facebook, Google Foto’s of Flickr.

Stap 3 / Foto toevoegen

Nu ben je in de online foto-editor beland. Laten we eerst beginnen met de foto te kiezen. Klik op het lege vlak en navigeer naar de foto op je computer door op de knop Mijn toestel te klikken. Staat je foto ergens anders? Smartphoto ondersteunt ook Facebook, Google Foto’s en Flickr. Daarna kan je de foto nog verschuiven door de muisknop ingedrukt te houden. Klik op Effecten links om leuke foto-effecten toe te passen. Kies onderaan tekst en probeer verschillende lettertypes, kleuren en lettergroottes uit tot het resultaat naar je zin is.

Speel gerust wat met het lettertype, kleuren en uitlijning om het kaartje verder te personaliseren.

Stap 4 / Afwerking

Tot slot klik je centraal onderaan op Binnenkant om het kaartje verder aan te kleden. Hier kan je opnieuw de naam noteren, en daaronder de extra gegevens voor het feestje of andere belangrijke data. Speel hier opnieuw met de nodige lettertypes. Ben je toch van gedacht veranderd qua kaarttype? Klik op Opties links en kies onder kaarttype de juiste vorm. Afgeronde hoeken zijn ook een optie voor wie dat wil. Klik op Voorbeeld centraal bovenaan om het resultaat te bewonderen. Tevreden? Klik bovenaan op In winkelmandje leggen en plaats de bestelling. De kaartjes worden automatisch thuis geleverd. Veel plezier ermee!