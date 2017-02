Meestal is een account gekoppeld aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. Raden hackers die combinatie, dan kunnen ze op het account binnenbreken. Tweestapsverificatie voegt ter bescherming een extra slot toe. Meestal gaat het om een code die naar je smartphone wordt verzonden. De kans dat een hacker je gegevens kent en je smartphone succesvol heeft gestolen, is erg klein.

WhatsApp werkt omgekeerd: het account is gekoppeld aan je telefoonnummer en er hoort geen wachtwoord bij. Dat is niet onveilig, maar laat iedereen met toegang tot een simkaart met jouw telefoonnummer wel toe om toegang te krijgen tot je WhatsApp-account. Om dat te voorkopen kan je de tweestapsverificatie activeren. In het geval van WhatsApp moet je als tweede stap een pincode van zes cijfers bedenken. Zo heeft een eventuele dief je telefoonnummer en je code nodig.

Activeer de beveiligingsfunctie door via de app naar Instellingen te navigeren. Kies nu Account en klik op Tweestapsverificatie. Je moet de code tweemaal ingeven. Optioneel kan je nog een e-mailadres aan je account koppelen. Zo kan WhatsApp je uit de penarie helpen moest je de code toch vergeten.