Een woordenboek helpt je om sneller te typen op je smartphone. Zeker bij het invoeren van langere woorden kan de functie je tijd besparen. Zodra je enkele letters van een woord hebt uitgetikt doet het woordenboek je suggesties. Die hoef je maar aan te tikken om een term of zelfs een stuk zin meteen in te voegen in je tekst.

Gboard

Dat veronderstelt natuurlijk wel dat de woorden die het woordenboek suggereert correct zijn en aansluiten op wat je wil typen. Is dat niet het geval, dan kan je manueel aanpassingen doorvoeren. Het woordenboek van je smartphone is verbonden aan het toetsenbord dat je gebruikt. Heb je een Androidtoestel, dan is het trouwens goed mogelijk dat je er meerdee toetsenborden op je smartphone geïnstalleerd staan. Standaard vind je er de Google-applicatie Gboard terug, maar sommige fabrikanten bieden ook hun eigen applicatie aan of de app van een partnerbedrijf. We kijken voor deze handleiding naar Gboard. Voor andere apps kan je dezelfde methode hanteren, al is deze functie niet altijd aanwezig en zullen de specifieke knoppen waarop je moet klikken verschillen.

Persoonlijk woordenboek

Open de Instellingen van je Androidtoestel en ga naar de Geavanceerde Instellingen. Bij het onderdeel Toetsenborden en invoermethoden staan normaal gezien de verschillende geïnstalleerde apps. Selecteer Gboard en vervolgens Woordenboek. Tik op Persoonlijk woordenboek en op Nederlands (België) – ik ga ervan uit dat dit de taal is waarin je het toetsenbord gebruikt. Je komt nu terecht in een venster waar je via de knop Toevoegen aan woordenboek een woord of een zinsdeel kan introduceren in de functie. Eventueel kan je aan dat woord ook een speciale toetsencombinatie verbinden.

Synchroniseren

Gboard laat je toe om je woordenboek over te zetten naar andere apparaten waar je je Google-identiteit op gebruikt. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld omschakelt naar een nieuwe smartphone. Je vindt de optie onder de knop Woordenboek: activeer Geleerde woorden synchroniseren. Wil je een term terug schrappen uit je woordenboek, dan open je opnieuw het Persoonlijk Woordenboek, klik je de opgeslagen term aan en selecteer je onderaan verwijderen.