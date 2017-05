In verschillende landen is het al enige tijd mogelijk om tv-shows, apps en andere digitale content van de Play Store te delen met maximum vijf mensen uit je gezin. Google breidt deze functionaliteit uit naar Google Calendar, Keep en Photos. Hierdoor kan je eveneens je agenda en foto’s delen met je gezinsleden.

Gezinsbibliotheek

Voorlopig kunnen we in België jammer genoeg niet genieten van de nieuwe functies. De Google Play-gezinsbibliotheek is al enige tijd beschikbaar in Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de nieuwe functies zijn momenteel slechts beschikbaar in deze landen. Wanneer hier verandering in komt, is voorlopig niet duidelijk.

Indien je in één van de gelukkige landen woont waarin de familiefuncties wel beschikbaar zijn, kan je via de Play Store een gezinsbibliotheek aanmaken. Open hiervoor het menu van de Play Store, ga naar account en tik op Gezin. Klik op Aanmelden voor gezinsbibliotheek en volg de instructies om de functie in te stellen.

Photos en Keep

Vanaf vandaag rolt Google familiefuncties uit voor onder andere Photos. Wanneer je in de app een foto of album wilt delen, zie je een nieuwe familiegroepoptie staan. Hierdoor kan je foto’s en video’s met je gezinsleden delen in slechts enkele klikken. In België moet je hiervoor nog steeds je gezinsleden afzonderlijk aanvinken telkens wanneer je een foto met hen wilt delen.

De familiefunctie in Google keep werkt soortgelijk als in Photos. Je kan notities delen met je familiegroep, waarna iedereen van je gezin het document kan aanpassen en bekijken. Deze functie is ideaal voor boodschappen- en takenlijstjes.

Familieagenda

Gedeelde Google Calendars zijn niet nieuws, maar voortaan zal een familieagenda automatisch verschijnen eenmaal je een familiegroep hebt ingesteld. Dankzij deze agenda kunnen gezinnen op een eenvoudige manier elkaars bezigheden in de gaten houden. Je kan de agenda niet delen met mensen die geen lid zijn van je familiegroep.