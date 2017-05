Gisteren lanceerde Google op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O een nieuwe testversie van Android O die je nu al kan installeren op je smartphone. Op de officiële Android bèta-pagina kan je je registreren om de software te downloaden. Enkel een select aantal toestellen zijn compatibel, namelijk de laatste modellen uit eigen huis (Nexus en Pixel). Hier kan je meer lezen.

Google lijkt zich met Android O voornamelijk te concentreren op het versterken van de basisfuncties van je smartphone. Het bedrijf kondigde verschillende verbeteringen aan die snelheid, veiligheid en autonomie verhogen. Wij gingen ermee aan de slag en installeerden Android O Developer Preview 2 op onze Nexus 6P. We geven een sneak peek van de nieuwste functies uit deze tweede ontwikkelaarsversie.

Picture-in-Picture

In Windows kan je makkelijk een venster minimaliseren of kleiner maken, zodat je bijvoorbeeld geen YouTube-video moet stopzetten bij het multitasken. Door het kleinere scherm op een smartphone zijn de keuzemogelijkheden beperkter. Daarom lanceert Google een nieuwe modus in Android O, waarmee je een kleiner filmvenstertje behoudt bij het minimaliseren van de app. Zo kan je blijven kijken naar de video terwijl je andere zaken doet op de rest van het scherm. De functie is momenteel enkel beschikbaar in Google Duo en YouTube.

Het is simpel: je opent de video-app (in dit geval YouTube), kiest een filmpje uit en minimaliseert de YouTube-app. Nu kan je dit nieuwe venstertje slepen, vergroten en afsluiten.

Snelle informatie bij applicaties

Als je blijft drukken op een snelkoppeling van een applicatie, dan komt een vernieuwd venstertje tevoorschijn. Rechtsboven tref je twee icoontjes aan om rechtstreeks naar het instellingenmenu van de app te gaan en eenvoudig een widget op je homescherm te plaatsen (als die aanwezig is). Ook krijg je meldingen voorgeschoteld, of meer bepaald Notification Dots, zodat je de app daarvoor niet meer hoeft te openen. Nu kan je zorgeloos een berichtje uit de bovenbalk wegswipen zonder dat de melding verloren gaat. Daaronder krijg je nog steeds de keuze om bijvoorbeeld snel een tweet te plaatsen met de Twitter-app of een filmpje op YouTube te zoeken.

Deze functie bleek nog niet compatibel te zijn met onze Nexus 6P, bovenstaand screenshot is afkomstig uit een filmpje van 9to5Google.

Wijzig de vorm van iconen

Standaard komen de meeste icoontjes van applicaties en mappen op je telefoon in de vorm van een cirkel. Als je voorkeur uitgaat naar een rechthoek of cilinder, kan je dit voortaan eenvoudig aanpassen. Blijf drukken op het homescherm, selecteer ‘Instellingen’ en kies voor ‘Wijzig icoonvorm’. Daar krijg je de keuze uit een viertal uitvoeringen.

Ook deze esthetische functie bleek nog niet compatibel te zijn met onze Nexus 6P, bovenstaand beeld is afkomstig van Android Police. Mogelijk is deze nieuwigheid voorlopig exclusief voor Pixel-telefoons.

Nieuwe emoji’s en meer

De cockpit van het besturingssysteem heeft ook een lichtgrijze tint gekregen ten opzichte van het lijkwitte instellingenmenu van de eerste ontwikkelaarsversie. Daarnaast zijn de emoji’s in een nieuw jasje gestoken, ook al vinden we die niet bepaald mooier dan de vorige poppetjes.

Twee maanden geleden had Google al een eerste ontwikkelaarsversie van zijn nieuwe mobiele besturingssysteem op het web losgelaten. Daarin kregen we al een blik op enkele nieuwe functies zoals Autofill en Snooze. Collega Dorien ging reeds met de eerste bèta aan de slag.