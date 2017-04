Google heeft zijn appwinkel een nieuw likje verf gegeven. Die update voor Google Play is de afgelopen week uitgerold naar Androidtoestellen. Aanpassingen zijn duidelijk te zien wanneer je naar je geïnstalleerde programma’s gaat.

Sorteren

Iemand die bekend is met het vorige design, zal meteen opmerken dat er iets is veranderd wanneer je Mijn apps en games opent. Visueel heeft Google ervoor gekozen om de verschillende apps beknopter en soberder te tonen. De apps, die Google voordien elk op hun eigen gescheiden fiche toonde, zijn nu netjes onder elkaar geplaatst zonder witruimte te laten. Je hebt nu ook de mogelijkheid om één specifieke app te laten updaten, voorheen was er enkel de Alles updaten knop.

Maar een van de beste dingen van de nieuwe opsmuk van de Google Play store is het feit dat je je apps op diverse wijzen kan sorteren. Ga naar het tabblad Geïnstalleerd. Hier kan je boven de apps op een sorteer-knop klikken, die standaard op Alfabetisch staat. Je krijgt drie extra sorteer-opties te zien: Laats bijgewerkt, Laatst gebruikt en Grootte.

Laatst gebruikt

Kies voor laatst gebruikt. Bovenaan vind je de apps die je vandaag, gisteren of afgelopen week hebt opengedaan. Onderaan staan de apps die je misschien al jaren niet hebt gebruikt, of zelfs nooit. De lijst toont je in een oogopzicht welke programma’s je er zonder gevolgen kan afsmijten.

Tik je op de app (niet op Openen), dan kom je meteen in het venster terecht waar je deze kan Verwijderen. Er staan in de lijst ongetwijfeld apps die je er wel kan uitwieden. Alleen spijtig dat je niet elk zelden gebruikt programma zo van je smartphone zal kunnen gooien, aangezien sommige apps er standaard opstaan door sponsordeals.

Ook de sorteer-optie Grootte kan je gebruiken om apps op te sporen die veel opslagruimte opslokken. Zo kan je overwegen om apps als Spotify of Facebook eraf te smijten, en deze in plaats daarvan via een webbrowser te openen.