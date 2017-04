Score: 8/10

Prijs: €599

PROS Premium afwerking

Compact formaat

Snel

Degelijke camera CONS Gemiddelde autonomie

Niet waterdicht

'Veilig' design

De P10 is nagenoeg even groot als de P9, maar voelt toch compacter aan door de afgeronde hoeken en randen. Het afgeronde aluminium chassis geeft de smartphone ook meer de allures van een iPhone en breekt met de hoekige, rechte lijnen van de P9 en zijn voorgangers. Het scherm van de P10 is verrassend genoeg een fractie kleiner dan dat van de P9: 5,1 inch in plaats van 5,2 inch. Daar merk je in de praktijk evenwel weinig van. Het zwarte randje rond het display is meer dan de helft smaller, waardoor je evenveel scherm te zien krijgt.

Beperkte batterij

Huawei is niet langer het kneusje met zijn eigen chipset. De Kirin 960 is bijzonder capabel en maakt van de P10 één van de best presterende smartphones die op dit moment beschikbaar zijn. De chip wordt bijgestaan door 4 GB RAM, wat meer dan voldoende is om vlot te multitasken, zonder op een merkbare flessenhals te stuiten.

De batterij heeft een capaciteit van 3.200 mAh, wat zich vertaalt in een autonomie van 7u 42m in onze batterijtest. Dat is geen bijzondere score en zeker niet zo indrukwekkend als de 9u 45m van de Huawei Mate 9, maar bleek tijdens mijn testperiode wel voldoende om de dag zonder al te veel problemen door te komen. Bij typisch dagelijks gebruik kwam ik nooit in batterijnood voor het einde van de dag, maar ‘s avonds moest ik de telefoon wel telkens aan de lader hangen om er de volgende dag weer tegenaan te kunnen. Niet de beste leerling van de klas, maar het is zeker ook niet dramatisch.

Dubbele camera

De dubbele camera werd ontwikkeld in samenwerking met het gerenommeerde Duitse cameramerk Leica. Achteraan zitten twee camera’s: een ‘normale’ 12 megapixelcamera en een monochromatische camera met 20 megapixel. Het resultaat zijn foto’s die meer detail tonen dankzij de extra informatie die wordt verzameld door de twee camera’s te combineren.

Daarnaast laat het systeem toe om foto’s met scherptediepte te maken, zodat je een scherp onderwerp tegen een wazige achtergrond kan plaatsen. Dat werkt vooral goed bij portretten. De kleuren zitten goed en de foto’s zijn mooi scherp en vol detail. De camera-app biedt verder heel wat toeters en bellen om je foto’s er zo goed mogelijk te doen uitzien in verschillende situaties. Naast de klassiekers als panorama, HDR en nachtmodus heb je zo onder meer nog een speciale zwart-witmodus, een portretmodus en zelfs een modus om foto’s van je eten er beter te doen uitzien.

In een jaar waarin het ernaar uitziet dat merken als Samsung en Apple van plan zijn de grenzen van hoe we over onze smartphone denken te verleggen, is het de vraag of de veilige aanpak van Huawei voldoende is. De P10 is een degelijke smartphone, het is zelfs een uitstekende smartphone, maar hij wekt niet dezelfde emoties op als een Galaxy of iPhone. Wat dan weer in zijn voordeel spreekt, is zijn prijskaartje. Met 599 euro is hij minstens 200 euro goedkoper dan de Galaxy S8 en dat zal wellicht voor veel mensen voldoende zijn om voor de P10 te kiezen.