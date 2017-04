Google pakte met de lancering van Android 6.0 Marhsmallow een gat in de beveiliging en privacy van het besturingssysteem aan. Voor de uitrol van de update hadden apps vrij spel op je smartphone: iedere app kreeg toegang tot alle onderdelen van een toestel, ongeacht of dit noodzakelijk was of niet. Google vroeg je bij het downloaden van een app wel iedere keer braafjes om in te stemmen met het verlenen van die toegang, maar verder had je daar niets over te zeggen. Het was ofwel instemmen, ofwel de app niet gebruiken.

Marshmallow zet die scheve situatie recht. Er is geen carte blanche meer voor applicaties, elke app vraagt je bij installatie naar toestemmingen voor specifieke onderdelen van de smartphone die nodig zijn voor zijn werking. Bovendien heb je de macht om die toestemmingen niet te geven of nadien weer in te trekken.

Controle

Hoe pak je dat praktisch aan? Open op je smartphone de Instellingen, en ga naar het onderdeel Apps. Hier vind je alle geïnstalleerde applicaties op je toestel terug. Klik op een app, en selecteer vervolgens de knop Machtigingen. In dit venster zie je de mogelijke machtigingen die je aan een programma kan verlenen – het aantal toestemmingen varieert per app – en welke toestemmingen deze momenteel heeft. e hoeft maar op een van de schakelaar te tikken om een toestemming weer in te trekken.

Gewoon alles intrekken is geen ideale strategie, want in veel gevallen zal je dan de app in kwestie niet meer kunnen gebruiken. Het beste is om je gezond verstand toe te passen: een game-app heeft er geen zaak aan om ook toegang te hebben tot je contacten of je telefoon, een app om notities te nemen hoeft niet per se je locatie te kennen. Mocht het intrekken van een toestemming toch problemen opleveren met het functioneren van een bepaalde app, dan kan je die situatie even snel weer terugdraaien.