Eindelijk is hij er: Android Pay! Voor het eerst sinds het begin van de wereld is België een keertje bij de eerste landen om een innovatieve technologie te ondersteunen. In dit geval gaat het om de app van Google die het mogelijk maakt om met behulp van een met NFC uitgeruste smartphone, een geschikte terminal en een gelinkt bankaccount te betalen met één tik. De app werkt erg simpel: je linkt je gewenste bankkaart aan de app en wanneer je in de winkel een betaalterminal tegenkomt die Android Pay ondersteunt, hoef je slechts je smartphone tegen de terminal te tikken om de transactie te voltooien.

Tot 25 euro heb je zelfs geen bevestigingscode nodig. Boven dat bedrag moet je je toestel even ontgrendelen; met een vingerafdrukscanner is dat dus snel én veilig. Voorlopig werkt de app alleen nog maar met kredietkaarten van Fortis, maar dat aanbod zal dit jaar nog fors uitbreiden.

Je vindt Android Pay in de Google Play Store.