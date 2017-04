Naar alle waarschijnlijkheid zal Google weldra de stekker uit de Pixel C-lijn trekken. De tablet werd twee jaar terug zeer positief onthaald, althans op vlak van hardware. Iedereen was lyrisch over de bouwkwaliteit en de afwerking. Minder enthousiasme weerklonk er over de software. Android is namelijk nog steeds geen volwaardig besturingssysteem voor tablets; het heeft bij momenten meer weg van een uitgerokken smartphonescherm dan van een schootcomputer. Dan doet Apple het beter met de iPhone.

Met de jongste software-update, Android 7.1.2 wil Google de levensduur van de Pixel C alsnog wat verlengen. Onder meer het multitaskscherm werd onder handen genomen, waardoor dat net wat handiger te gebruiken wordt. Daarnaast lijkt alles nu meer op de gebruikservaring van de Pixel-smartphones, die wel onvoorwaardelijk worden aangenomen als puike toestellen.

De update mag dan wel een (kleine) stap vooruit betekenen, toch is alles nog steeds niet zoals het moet zijn. Wie bijvoorbeeld de vernieuwde weer-app op het thuisscherm wilt gebruiken, zal merken dat die alleen te gebruiken is in verticale positie. Dat betekent dat de app onleesbaar is voor wie de tablet horizontaal in een docking station gebruikt.