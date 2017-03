Samsung heeft gisterenavond eindelijk de Galaxy S8 officieel wereldkundig gemaakt. We werpen een blik op de belangrijkste vernieuwingen in het nieuwste vlaggenschip.

1. Geen navigatieknoppen

Wat meteen opvalt aan het toestel is dat de navigatieknoppen zijn verdwenen. De knoppen zijn nu gewoon te vinden op het scherm zelf, mooi gestileerd naar het design van Samsung’s eigen software Touchwiz.

Daardoor ziet het vlaggenschip van Samsung er een stuk fraaier uit en is het scherm een stuk groter dan voordien. De Samsung Galaxy S8 beschikt over een 5,8″ Quad HD+ Super AMOLED-beelscherm, terwijl de S8+ een 6,2″ scherm bevat. Beide toestellen hebben een maximale resolutie van 2.960×1.440 pixels met een extra langwerpige 18.5:9 beeldverhouding. Het toestel bevat nu standaard een Edge-scherm (waarbij de randen licht naar binnen buigen).

Het voorpaneel is in tegenstelling tot vorige toestellen altijd zwart, ongeacht of je een zilveren versie hebt besteld of niet. De accentkleuren zijn alleen nog zichtbaar op de achterkant van de smartphone. Die keuze is gemaakt om het ‘Infinity Display’ van de Galaxy S8 te accentueren, waarbij het lijkt dat het scherm de hele voorkant van het vlaggenschip inpalmt. De randen aan de boven- en onderkant van het toestel zijn ook aanzienlijk kleiner geworden.

2. Bixby

Met de Galaxy S8 lanceert Samsung zijn eigen virtuele assistent, Bixby, naar het voorbeeld van Siri op Apple-toestellen. Er is zelfs aan de linkerkant een knop voorzien uitsluitend voor de Bixby-functie, die een daarvoor ontworpen homescreen opent.

Dankzij Bixby kan je je Android-smartphone besturen met je stem. De assistent zal compatibel zijn met een heleboel apps die voorgeïnstalleerd staan op je gsm. In de camera-app, bijvoorbeeld, is een extra functionaliteit toegevoegd onder de naam Bixby Vision. Die kan objecten herkennen en er extra informatie over weergeven. Door een integratie met Vivino, een app waarmee je wijnetiketten kunt scannen, krijg je meteen op je toestel informatie over de fles wijn die je fotografeert.

Het blijft toch wat vreemd om naar je gsm te schreeuwen, dus we weten niet of mensen deze functie in de praktijk veel zullen gebruiken. We vinden het alvast een gewaagde beslissing om er een aparte knop voor uit te rusten.

3. Vernieuwde gebruikersinterface

Zoals gewoonlijk legt Samsung hun eigen laag op de stock Androidsoftware: Touchwiz. Door het verdwijnen van de navigatieknoppen verschijnen er nu mooie, gestileerde icoontjes aan de onderkant van het scherm. Die verdwijnen wanneer je een app opent in full-screenmodus, maar je kan wel nog steeds op de plaats drukken waar de homeknop in beeld zou moeten zijn om naar het startscherm te gaan. Mogelijk kan dat vervelend zijn in bepaalde apps waar er op die plaats iets is voorzien.

De gebruikelijke functies van Samsung’s software zijn gebleven, zoals slim sluieren en de functionaliteit van de Edge-vensters. Daarnaast zijn er enkele vernieuwingen aangebracht. Door de digitale navigatieknoppen is de gebruikelijke app drawer bijvoorbeeld verdwenen. In plaats daarvan open je het app-overzicht door onderaan naar boven te swipen, iets wat in de praktijk heel fijn aanvoelt.

Het afwijkende schermformaat heeft zijn nadelen, maar daar probeert Samsung zo slim mogelijk mee om te gaan. Bij video-apps en games worden de zwarte balken automatisch weggezoomd om het scherm op te vullen.

4. Samsung DeX

Bij de release van de Samsung Galaxy S8 brengt het technologieconcern ook de DeX Station op de markt, een toestel waar je je telefoon in kan plaatsen om hem rechtstreeks te koppelen aan een scherm. In dit dockingstation zijn twee USB 2.0 aansluitingen voorzien, een HDMI- en een LAN-poort. Door je muis, scherm en toetsenbord te verbinden aan dit apparaat kan je je smartphone transformeren in een mini-computer.

Op je scherm krijg je dan een aangepast Android-interface te zien dat een beetje lijkt op Windows. Het is afwachten of de DeX interface goed werkt met Android-apps. Het dockingstation gaat 149 euro kosten en wordt dus een goedkoop alternatief voor zij die geen aparte computer willen aanschaffen.

5. Opslagruimte, batterij, vingerafdrukscanner

Samsung heeft er eindelijk voor gekozen om verschillende toestellen aan te bieden die meer opslagruimte voorzien. Terwijl het vlaggenschip eerst beperkt bleef tot 32GB aan opslagruimte, zullen de S8 en S8+ een versie aanbieden die 64GB aan opslagruimte voorziet. Ook is er nog steeds een MicroSD-slot voor extra opslagruimte.

Daarnaast zet Samsung na de imagoschade van het Note 7-fiasco alles op alles om in de toekomst oververhitte of ontploffende batterijen te voorkomen. De batterij heeft niet meer capaciteit dan die van de Galaxy S7 (waarschijnlijk om te behoeden dat er iets zou foutlopen), maar ze zou duurzamer zijn en minder verbruiken.

Ten slotte heeft Samsung de vingerafdrukscanner van zijn toestel verplaatst naar de achterkant, een bijkomend gevolg van het verdwijnen van de navigatieknoppen op het vlaggenschip.