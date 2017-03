Wifi Analyser

Wanneer je problemen hebt met het wifibereik in je huis, is Wifi Analyser de ideale app. Met behulp van de applicatie kan je nakijken hoe sterk je wifiverbinding is op bepaalde locaties van je huis. Deze functie is ideaal wanneer je een geschikte plaats zoekt voor je router. Zet het toestel op een plek en kijk na hoe goed je wifiverbinding overal in je huis is. Merk je een hoek op waar de connectie slecht is, dan kan je je router verplaatsen naar een betere locatie.

Wifi Analyser laat je eveneens toe om na te kijken welk kanaal de netwerken van je buren gebruiken. Indien je op hetzelfde kanaal zit als zij, zal je internetverbinding slechter zijn door interferentie. De app zal je aanraden welk kanaal voor de beste verbinding zal zorgen.