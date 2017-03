Klik je op de Home-knop van je Android-toestel, dan kom je op het hoofdscherm met je snelkoppelingen en widgets terecht. Je vind er ook de appschuif, de knop waarop je klikt om al je apps te zien. Swipe je naar links, dan kom je misschien op een scherm terecht met nieuwsberichten of verhalen. Dat geheel noemen we de ‘launcher’, en fabrikanten doen hun best om die van hen zo uniek mogelijk te maken. Vaak laat het design echter te wensen over of is het scherm met artikels dat links schuilt nutteloos. Gelukkig is de launcher een app zoals iedere andere en kan je snel een nieuw exemplaar installeren.

Ga naar de Play Store van Google en kies een nieuwe launcher uit. Voor deze workshop kies ik voor de Google Now Launcher. Dat is de standaard-Androidlauncher die je bijvoorbeeld ook op de Nexustoestellen van weleer terugvindt. De appschuif ziet eruit zoals Google wilde bij de ontwikkeling van het mobiele besturingssysteem. Bovendien heeft de launcher Google Now-integratie. Er zijn natuurlijk tal van alternatieven. Wil je de ultieme controle over het uiterlijk van je toestel, dan is de Nova Launcher bijvoorbeeld een populair alternatief.

Wanneer je na de installatie van de nieuwe launcher op de Home-knop klikt, dan krijg je normaal gezien vanzelf de vraag welke app je toestel moet gebruiken. Selecteer hier de nieuwe launcher. Je kan ook via het instellingenmenu gaan om het gedrag van de startknop aan te passen. Waar de instelling precies schuilt, verschilt van toestel tot toestel, maar iedere telefoon heeft de optie. Onder het menu Startpagina, Home-knop (of hoe het bij jou ook heet) zie je een lijst van alle beschikbare launchers. Hier kan je naar believen wisselen.

Op de nieuwe launcher zal je al je snelkoppelingen en widgets opnieuw moeten toevoegen. In het geval van de Google Now Launcher onthoudt Google de lay-out. Wanneer je op een ander toestel opnieuw voor die launcher kiest, dan stelt de app meteen de lay-out van je vorige toestel voor. Na het instellen van de launcher kan je wel naar believen wisselen tussen het exemplaar van de fabrikant of nog een andere app. Je toestel zal niet vergeten hoe je hoofdscherm er per launcher uitziet. Je kan dus naar believen experimenteren met andere launchers zonder dat de lay-out op het standaard-hoofdscherm van de fabrikant verandert.

Launchers hebben unieke speciale functies. De Nova Launcher laat je bijvoorbeeld toe om zowat alles aan te passen, van lettertypes tot het formaat van de icoontjes. De Google Now Launcher huisvest dan weer een Google Now-tab wanneer je vanop het hoofdscherm naar links veegt. Daar vind je allerhande kaarten die zijn afgestemd op jouw persoonlijk gebruik of je huidige locatie, zoals het weer, waar je je wagen geparkeerd hebt of de actuele reistijd naar je werk.