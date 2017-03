Wie een Android-smartphone heeft en zijn mobiele verbruik wil beperken, heeft vaak maar weinig opties: ofwel laat je alle apps hun gang gaan, ofwel zet je je mobiele verbinding helemaal uit, ofwel beperk je de internettoegang van een enkele app volledig in diens instellingen. Dankzij een update aan Android 7 wordt het nu makkelijker.

Voortaan wordt het immers mogelijk om een speciale databesparingsmodus aan te zetten. Daarmee kan je enkele scenario’s instellen die in werking treden wanneer je de optie aanzet. Zo zal je bijvoorbeeld kunnen instellen dat je in deze modus alleen nog je e-mails ophaalt. Apps als Facebook, Twitter en Instagram worden dan tijdelijk geblokkeerd, wat heel wat mobiele data kan besparen.

Wanneer je de nieuwe functie krijgt, zal afhankelijk zijn van jouw smartphonefabrikant. Bepaalde merken zijn doorgaans erg snel met updaten, terwijl andere merken er vaak veel langer over doen. Afwachten is de boodschap. Je kan controleren of jij de functie al hebt door naar Instellingen te gaan en daar Mobiele Data te selecteren.