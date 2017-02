Instellen

Het instellen van de applicatie is eenvoudig genoeg. Salient-Eye wil graag weten of de smartphone die je als camera zal inzetten ook dienst moet doen als luid alarmsysteem wanneer beweging gedetecteerd wordt. Vervolgens kan je een e-mailadres ingeven. Naar dat adres zal de app notificaties sturen wanneer beweging het alarmsysteem activeert. Optioneel kan je een account aanmaken. Zo kan je de app linken aan een ander Android-toestel. Dat stelt Salient-Eye in staat je push-notificaties te zenden bij detectie. Tot slot is het een goed idee om een pincode te kiezen zodat een eventuele dief de camera niet gewoon kan uitschakelen.