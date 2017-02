Niet alle smartphones hebben een infraroodsensor, maar verschillende modellen van onder andere Samsung en HTC zijn er wel mee uitgerust. Compatibele telefoons kan je met een gratis app omtoveren tot universele afstandsbediening. Een afstandsbediening doet immers niets meer dan signalen uitzenden via een infraroodlampje en dat kan je telefoon ook. Voor deze workshop gebruiken we de Peel Smart Remote-app. Die is compatibel met vrijwel alle toestellen en heeft bovendien een geïntegreerde tv-gids.

Kies je merk

Peel Smart Remote download je gewoon via de Play Store van Android, als je toestel tenminste is uitgerust met een infraroodzender. Na de installatie krijg je een kort overzicht van de mogelijkheden en moet je de app instellen. Hoewel een afstandsbediening altijd via infrarood met je tv praat, verschilt de taal die het ding gebruikt van fabrikant tot fabrikant, en soms zelfs van toestel tot toestel. Peel Smart Remote is echter vloeiend in de infraroodtalen van zowat alle tv-toestellen op de markt, zelfs oudere exemplaren. Begin met het merk van je toestel te kiezen in het overzichtsscherm.

Peel heeft je hulp nodig om de communicatie met je toestel tot stand te brengen. Zorg ervoor dat je tv op standby staat en klik op de aan-uit-knop die op nu op het scherm van je smartphone verschijnt. Als het goed is, schakelt je telefoon de tv nu aan. Lukt het niet, dan probeert Peel een andere ‘taal’ die gebruikt wordt door tv’s van het door jouw gekozen merk. Tijdens mijn test was de verbinding bij de eerste poging tot stand gebracht op een Sony-tv van meer dan acht jaar oud.

TV gids

Vervolgens vraagt de app naar je locatie. Die zal de afstandsbedieningsapplicatie gebruiken om je persoonlijke tv-gids samen te stellen. Peel wil ook weten wie je van digitale televisie voorziet. Opnieuw zijn bijna alle relevante Belgische en Nederlandse providers beschikbaar. Na het invoeren van de juiste gegevens verschijnt er een handige tv-gids, die doet denken aan wat je op je digibox te zien krijgt. Vanuit die tv-gids kan je rechtstreeks een programma aanklikken, waarna de app je tv automatisch op de juiste zender zet.

Na het instellen kan je met de afstandsbediening aan de slag. Je kan eenvoudig via de tv-gids werken, maar ook de individuele afstandsbedieningen voor je set-topbox en televisietoestel zijn beschikbaar. Via de gele knop links onderaan navigeer je naar het blad met afstandsbedieningen. Bovenaan zie je alle beschikbare exemplare en krijg je bovendien de optie andere toestellen toe te voegen. Peel werkt erg goed maar heeft één groot nadeel: de reclame van de gratis app is alomtegenwoordig en soms erg opdringerig. Of je dat storend vind, moet je voor jezelf beslissen.