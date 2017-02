Het is zonde om een smartphone stof te laten vergaren of weg te smijten enkel en alleen omdat je een beter model op de kop hebt getikt, al is het zeker te begrijpen. Het is een van de nadelen van het snelle tempo waarmee chiptechnologie elk jaar verbetert: loopt je toestel twee jaar achter, dan kan er een serieuze kloof gapen met de prestaties die door nieuwe apparaten gehaald worden.

Weinigen willen achterblijven vanwege een oud toestel. Maar dat betekent ook dat we vaak apparaten afschrijven die nog perfect functioneren. Daarom: een overzicht van alle creatieve manieren waarop je een afgedragen smartphone kan recycleren.

Androidtoestellen hebben het grootste herbruikpotentieel omdat ze gemakkelijker aan te passen zijn en uit een grotere app-poel kunnen putten, maar enkele toepassingen die we hieronder aanhalen, zijn ook geschikt voor iPhones of Windowssmartphones.

Afstandsbediening

Je smartphone heeft al de ideale vorm, waarom deze dan ook geen tweede leven schenken als afstandsbediening? Dat kan op vele manieren, aangezien heel wat traditionele toestellen tegenwoordig slimme upgrades hebben en met het internet verbonden zijn. Het meest voor de hand liggende gebruik is als bediening voor je tv.

Gekoppeld met een Google Chromecast en met de Chromecast app in de aanslag kan je je smartphone gebruiken om Youtube, Netflix en andere videoplatformen naar je tv te streamen, of zelfs als complete mediaserver met behulp van de Plex-app. Evengoed kan je smartphone inzetten als controlepaneel voor al je slimme huishoudtoestellen. Het bespaart opslagruimte op je eigen toestel en de ‘nieuwe’ smartphone/afstandsbediening kan door alle bewoners van je huis gebruikt worden.

Infrarood

Sommige Androidsmartphones bezitten trouwens een ingebouwde infraroodlaser, waardoor je met je smartphone zelfs ‘domme’ toestellen kan aansturen. De eenvoudigste manier om erachter te komen of je smartphone een IR-laser bezit, is om dit gewoon via het internet op te zoeken. De Wikipedia-pagina die gewijd is aan het onderwerp (http://bit.ly/2baE3Oi) wordt regelmatig bijgehouden en is een goed startpunt.

Met de app Anymote (Android) krijg je een eenvoudige interface om van de laser gebruik te maken. Je hoeft je bovendien niet te beperken tot televisietoestellen. Ook beveiligingscamera’s, dvd-spelers en enig ander apparaat dat met infrarood werkt, kan je zo in theorie bedienen. Herbergt je smartphone geen infraroodlaser, dan is Peel (Android) een alternatieve bediening voor wifi-toestellen.

Multimediasysteem

Er zijn nog andere functies waar je een oude smartphone volledig aan kan wijden. Als mp3-speler bijvoorbeeld, waarbij je alle overbodige apps buitensmijt en zoveel mogelijk geheugen volstopt met je favoriete nummers of muziek-apps. Of als goedkope gps die je altijd in je auto kan laten liggen.

Of pak het nog wat grondiger aan en bouw je smartphone om tot een compleet multimediasysteem voor je wagen met de Car dashdroid-Car Infotainment-app (Android). Een hele mond vol voor een prima applicatie die alle noodzakelijke functies verzamelt van een goed mediasysteem voor je auto, met naast muziek ook navigatie-, spraak- en bel-opties.

Foto’s in je interieur

We drukken foto’s tegenwoordig steeds minder af, en vaak blijven de beelden ook gewoon op een toestel staan zonder dat ze op je computer worden overgezet, wat met digitale fototoestellen nog wel het geval was. Met behulp van een clouddienst kan je eenvoudig beelden op een centrale plaats bewaren en vermijden dat ze opgesloten zitten in een apparaat.

Voeg daar nog een oude smartphone aan toe, en je foto’s kunnen weer als vanouds in je interieur opduiken. Je hebt geen investering in een digitale fotokader nodig, de installatie van een gratis app als Digital Photo Frame Slideshow of Dayframe is genoeg. Google Photos heeft tegenwoordig ook een slideshow-functie ingebakken, dus je hoeft zelfs geen extra app te downloaden als je de service al voor opslag gebruikt. Hetzelfde voor de standaard foto-app op iOS. Het vraagt wel iets meer inspanning (en inventiviteit) als je je fotolijst ook nog op een zichtbare plaats wilt tentoonstellen.

Spiedend oog

Houd een oogje op je huis, partner, dieren of kinderen en laat je smartphone dienst doen als beveiligingscamera. Je krijgt misschien niet zo’n goede beeldresolutie als bij de echte professionele toestellen, maar daar staat tegenover dat het je ook geen cent kost. Download de goed uitgeruste app IP webcam (Android) en configureer deze naar wens. Stel het toestel strategisch op in de ruimte die je in de gaten wilt houden. Wanneer je met een opname start, zal het programma een URL genereren waardoor je de video via een browser op een ander toestel kan volgen.

Het is mogelijk om met een bewegingssensor te werken, en de beelden te laten opslaan in de cloud. Er is ook een betalende versie van IP webcam die automatisatie toelaat via het Tasker-platform. De pro-versie verwijdert ook het watermerk van de videobeelden, mocht je deze willen recupereren voor een grappige en/of gênante home video. Een degelijk alternatief voor IP Webcam is Droidcam – om deze app te gebruiken moet je ook een client op je computer downloaden om de videostream te kunnen zien.

Kindvriendelijke tablet

Je oude toestel voelt voor jou dan wel aan als een achterhaald stukje technologie, maar dat geldt misschien niet voor je kroost. Heb je een Androidtablet op overschot? Met enkele ingrepen maak je er een leuk en educatief instrument van voor je jonge kinderen.

Elk toestel met Android 4.3 of later bevat de mogelijkheid om speciale profielen aan te maken, waarbij je het gebruik kan limiteren tot de apps die jij vertrouwt. Iets gelijkaardigs bekom je voor een smartphone met de app AppLock. Ook op Windows 10 Mobile en iOS heb je via de instellingen de mogelijkheid om gastprofielen op te zetten met een gecontroleerde toegang tot applicaties.

Live video-feed

Hierboven spraken we al over het bekijken van beveiligingsbeelden en foto’s op je smartphone, maar misschien voel je er meer voor om je blik te wenden naar spectaculaire vergezichten. Vergelijk het met de winter- of kustbeelden die de Vlaamse openbare omroep uitzendt tijdens de daluren, maar dan met het verschil dat jij kan kiezen welke livestream je bekijkt. Het bedrijf Earthcam heeft zich gespecialiseerd in dergelijke videoloops en biedt zowel voor Android als iOS een app aan.

Via het platform kan je live kijken naar wie over Times Square of Abbey Road flaneert, naast tientallen andere locaties (grotendeels in de Verenigde Staten). Ook dierentuinen zijn vaak betrouwbare leveranciers van vertederende beelden. Heb je geen boodschap aan het bekijken van natuur of voorbijgangers, dan is er ook nog de optie om het verkeer in de gaten te houden. Daar bestaan voor Vlaanderen geen lopende videobeelden voor, maar de online kaart van het Vlaams Verkeerscentrum (http://bit.ly/1n1QwO5) houdt je op de hoogte van de drukte op je dagelijkse pendelroute.

Nog meer ontspanning

Rehabiliteer je smartphone als gameconsole. Je hebt de kans om het geheugen helemaal vol te gooien met allerlei spellen, en het helpt je om je huidige smartphone ondertussen voor andere dingen te gebruiken. Zo kan je eindelijk Pokémon Go laten draaien tijdens het lopen en ondertussen je facebook checken, of je smartphone als standaardtoestel voor een VR-bril gebruiken.

Sowieso zijn er heel wat games te vinden in de appwinkels, en met de juiste kennis en illegale kneepjes is het mogelijk om spellen van andere platformen op je smartphone importeren. Ben je gewonnen voor het idee, dan kan je investeren in een Android-controller om gamen nog eenvoudiger te maken op het toestel.

Op min of meer dezelfde wijze is je smartphone ook om te toveren tot e-reader. Download Amazon Kindle, Google Play Books of Pocket (iPhonegebruikers hebben standaard iBooks) en gooi de rest van je apps gewoon weg. Of als je een paar andere applicaties behoudt, zorg dan dat je zo veel mogelijk notificaties uitschakelt in de instellingen, zodat je smartphone je niet komt storen tijdens het lezen. Overschakelen naar vliegtuigmodus is hier ook een interessante optie om stilte op je toestel te creëren.

Tijdloos

Je hoeft het niet ver te zoeken om je smartphone te recycleren. Ook als vaste alarmklok en weerbericht kan een toestel zich nuttig maken. Experimenteer met widgets om je favoriete configuratie te vinden. De combinatie met een dockingstation maakt het allemaal nog een beetje handiger – het voorkomt dat je ‘s nachts vruchteloos naar de smartphone zit te tasten op je nachtkastje wanneer je een blik op de tijd wilt werpen. Als je nieuwe en je oude smartphone bovendien sterk op elkaar lijken, dan kan het tevens beletten dat je ’s morgens het verkeerde apparaat op zak steekt.

Voor de wetenschap

We hebben al verschillende opties aangehaald om een oude smartphone voor je persoonlijke behoeftes in te zetten, maar er zijn ook methodes om de computerkracht voor nobeler doeleinden aan te wenden. Dat is letterlijk te nemen: er lopen verschillende wetenschappelijke projecten die een beroep doen op een netwerk van computers en mobiele toestellen van gewone mensen om reusachtige berekeningen te maken of bergen data te analyseren. Een van de bekendste initiatieven is BOINC, oftewel Berkeley Open Infrastructure for Network Computing.

Het verzamelde computernetwerk van BOINC wordt voor onderzoeken van verschillende internationale universiteiten en instellingen gebruikt, zoals het CERN of de Nederlandse Universiteit van Leiden. De BOINC-app is voor Android beschikbaar. Het programma zal wel alleen in gang schieten als je het toestel aan het opladen bent, het batterijniveau boven 90 procent zit en wifi aanstaat.

Hetzelfde geldt als je de folding@home app gebruikt, een programma dat ontwikkeld is om dna-codes van ziektes te kraken. Een interessante oplossing voor dit probleem is om je altruïstische ambities te koppelen aan het gebruik van je smartphone als alarmklok en deze constant ingeplugd in het stopcontact te houden. Zo verbeter je de wereld vanop je nachtkastje.

Testmodel

Een versleten smartphone biedt de kans om lekker wild te doen: sleutel aan de instellingen, root je systeem, download obscure programma’s buiten de Google Play Store om, haal het toestel uit elkaar, of installeer gewoon een geheel nieuw OS. Kortom: je eigen proefkonijn waarop je experimenten dingen kan uitproberen die je misschien niet in eerste instantie wilt uitvoeren op je nieuwe model.

Dat kan zelfs voordelige bijwerkingen hebben. Het vervangen van Android door een variant zoals het bekende CyanogenMod heeft het potentieel om het toestel een pak sneller te maken. En het lost meteen ook veiligheidsproblemen op: in tegenstelling tot je officiële Androidversie krijgt een opensource-systeem als CyanogenMod wel geregelde updates die je frequent kan binnenhalen.

Fitness tracker

Zeker, je kan honderd euro ophoesten voor een fitness tracker als de Fitbit Charge of de Jawbone Up3, maar eigenlijk heb je al heel wat van het nodige om je fitheid te meten bij de hand met een smartphone. Er zijn verschillende gratis stappentellers te vinden in zowel de Google Play Store als de App Store en de Windows Store. Wil je een iets uitgebreidere activiteits-app, haal dan Moves binnen (Android, iOS) of kijk naar gespecialiseerde apps voor verschillende sporten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan Runkeeper of Strava. Je hartslag meten is niet mogelijk met je toestel, maar bluetooth bandjes die dat wel kunnen, zijn redelijk goedkoop aan te schaffen. De iOS-app Sleeprate kan op basis van hartslagdata en de microfoon van een iPhone accurate resultaten geven over je slaapritme.