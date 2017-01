Alle nieuwe Chromebooks zullen vanaf 2017 compatibel zijn met Android en er komen tablets aan met Chrome OS-ondersteuning. Google heeft Chrome OS en Android zelf het huwelijksbootje in geduwd en hoewel het resultaat bij momenten een beetje geforceerd lijkt, is het eindresultaat zonder meer fantastisch.

Eigenlijk is het straf dat de twee besturingssystemen elkaar nu pas tegenkomen. Beide stukken software zijn op Linux gebaseerd en door Google ontwikkeld. Allebei zijn ze gemaakt voor relatief zwakke hardware vergeleken met een echte laptop of pc. Chrome OS richt zich natuurlijk op toestellen met de traditionele clamshell-vorm: dingen met een toetsenbord en niet noodzakelijk een aanraakscherm. Android is dan weer helemaal perfect voor aanraakschermen.

Logische combinatie

In de praktijk zijn veel Chromebooks met hun Intel Atom en Intel Celeron-processors een stuk krachtiger dan Android-tablets met Qualcomm-chips. Chrome OS ontpopte zich echter niet tot meer dan een extra op productiviteit gerichte versie van de browser. Wie werk wil verzetten, geen Windowslaptop wil betalen en een Internetverbinding had, vindt bij de Chromebooks erg aantrekkelijk geprijsde toestellen. Helaas ben je wel erg beperkt. Werkt het in je browser, dan werkt het op de Chromebook, maar op extra applicaties hoef je niet te rekenen.

Dat is jammer. De kracht van een Chromebook zorgt ervoor dat het ding in theorie in staat is veel meer leuke dingen te doen. Door Android-apps compatibel te maken met Chrome OS, ontgrendelt Google plots dat extra potentieel. Wij testen de combinatie uit op een Asus Chromebook Flip CP100PA. Dat 11 inch-ding was als één van de eerste Chromebooks compatibel met Android. Logisch, aangezien dit toestel geen Intelprocessor heeft maar wel een op ARM-gebaseerde cpu. Android is ontwikkeld voor ARM, wat de compatibiliteit vereenvoudigd.

Om de Android-compatibiliteit in te schakelen, moet je voorlopig nog naar de instellingen van je Chromebook navigeren. De functie is op dit moment nog in bèta, maar we vermoeden dat ze bij toekomstige Chromebooks standaard ingeschakeld zal zijn. Je zal de instelling pas zien staan wanneer je toestel Chrome OS 53 of hoger draait. Een list met compatibele Chromebooks vind je hier.Van eventuele problemen met de bèta hebben wij tijdens onze test niets gemerkt.

Na het aanvinken krijg je toegang tot de Play Store met al zijn apps. Eenvoudiger kan niet: je kan de Play Store aan de taakbalk vastmaken en naar believen Android-applicaties draaien. Zowat alles dat in de winkel staat, zal werken in je Chromebook.

Een eerste geweldige toepassing is de beschikbaarheid van Microsofts uitstekende Office-apps. Google Docs en Sheets werken ook goed en zijn zelfs functioneel offline, maar de app van Windows is toch een stuk aangenamer in gebruik. De app is compleet onafhankelijk van het internet zodat je je bestanden gewoon lokaal kan opslaan. Ideaal dus voor die lange Belgische treinritten waar mobiel internet vervaagd tot een mooie herinnering.

De Android-apps lijken wel geboren om op Chrome te draaien. Ze bollen vlot en draaien in schaalbare en versleepbare vensters. Je Chromebook ontpopt zich zo tot een waardige concurrent voor Windows 10 en Mac OS. Je kan nog steeds vlot multitasken en meerdere vensters met meerdere apps naast elkaar openzetten. Natuurlijk is werkt een app ook op volledig scherm, al blijft de taakbalk meestal wel zichtbaar.

Android-apps vereisen toestemmingen en dat is op je Chromebook niet anders. Het is niet omdat je de apps uit hun natuurlijke habitat haalt, dat ze plots minder veilig zijn. Wanneer een applicatie toegang wil tot je contacten, de webcam of andere gegevens of functies, moet jij je toestemming geven via het vertrouwde Android-dialoogvenster.

Zelfs een kleine budgetvriendelijke Chromebook kan overweg met zwaardere Android-apps. Zo testen we het populaire Hitman Go op volledig scherm. Onze test-Chromebook heeft een aanraakscherm dat perfect werkt met het spel, net als alle andere apps. Zonder aanraakscherm moet je aan de slag met de touchpad. Dat is natuurlijk iets minder intuïtief maar de ondersteuning is wel perfect.

Op het eerste zicht lijkt het alsof de applicaties gewoon compatibel zijn met Chrome OS. In de praktijk draait Android echter op je toestel. Dat valt op wanneer je de relevante instellingen wil bezoeken. Via de Chrome OS-instellingen moet je naar een afzonderlijk venster gaan voor de Android-instellingen. Dat menu ziet er precies uit zoals op een tablet en herbergt geen geheimen voor wie al eens met Android aan de slag ging.

In de praktijk werkt het gewoon goed. Het eenvoudige trucje van Google maakt een Chromebook plots zoveel interessanter. Door het beste van twee werelden te combineren worden de dingen plots een te duchten tegenstander voor goedkope Windowslaptops. Hybride Chromebooks met een tabletmodus kunnen zich bovendien meten met budget Surface-klonen.

De zet van Google komt er op een uitstekend moment. Tablets, zeker met Android, zijn als afzonderlijk product niet meer populair en Chromebooks misten toch wel wat mogelijkheden en functies om echt de strijd aan te gaan met Windows. De Chrome OS-Android-tandem combineert eenvoud, productiviteit en een énorm app-aanbod in een aantrekkelijk pakket. We durven zeggen dat Chrome OS voor het eerst echt relevant is. Een heel groot deel van de mensen zal gesteld zijn met een mooie Chromebook en zo enkele honderden euro’s besparen in vergelijking met een Windowslaptop. Of zich dat ook zal vertalen in een stijgende verkoop, moeten we nog zien.