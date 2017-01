Score: 9/10

Prijs: €299

PROS Compact en stevig

Uitstekende kijkhoek

Knappe autonomie

Android-compatibel CONS Weinig opslagruimte

Relatief lage resolutie

Chromebooks winnen wereldwijd aan populariteit, maar blijven bij ons een beetje in de marge. Onterecht, aangezien de toestellen voor een heleboel gebruikers een goedkoop, maar capabel alternatief bieden voor een Windows-laptop. De Chromebook Flip ziet eruit als een klassieke omklapbare laptop. Je kan het scherm dus helemaal ronddraaien en de laptop als tablet gebruiken. Het toestel ziet er sober uit maar is goed afgewerkt.

Cloud

Binnenin vinden we geen processor van Intel maar een ARM-chip, net zoals in laptops. Het geheugen bedraagt 2 GB, voor interne opslag ben je beperkt tot 16 GB. Erg is dat niet: een Chromebook is gemaakt om in de cloud te werken, zodat de laptop zelf erg weinig zwaar werk moet verzetten. Tijdens mijn test presteerde het toestel in ieder geval naar behoren. De kwaliteit van je beschikbare internetverbinding is hier veel belangrijker dan de hardwarespecificaties.

De kleine Chromebook heeft een mooi scherm met een perfecte kijkhoek, iets dat je in deze prijsklasse niet zal vinden wanneer je naar Windowstoestellen op zoek bent. De resolutie is met 1.280 x 800 pixels aan de lage kant, maar omdat de Flip een klein 10 inchscherm heeft, valt dat niet zo op.

Android op Chrome OS

De Flip is één van de weinige beschikbare Chromebooks waarmee je al Android-applicaties kan draaien. Om de Play Store te activeren moet je wel even in de instellingen van je toestel duiken, maar wanneer je daar niet voor terugschrikt, combineert de Chromebook Flip in één klap het beste van Android en Chrome OS. Concreet ga je naar de instellingen door links onderaan op je accountprentje te klikken, en kies je voor het Developer – Unstable-kanaal voor updates. Na een beetje geduld en een herstart ga je naar datzelfde menu om de Play Store te activeren. Zo heb je plots toegang tot de uitstekende Office-apps van Microsoft.

Chrome OS schrikt velen nog een beetje af omwille van de beperkte mogelijkheden. De integratie van de Android Play Store doet die vrees grotendeels als sneeuw voor de zon verdwijnen en dat maakt de Chromebook Flip zo aantrekkelijk. Het enige nadeel: 16 GB aan interne opslag wordt snel krap wanneer je een heleboel apps wilt binnenhalen die lokaal geïnstalleerd dienen te worden.

Prestaties

Die compatibiliteit geeft mij de mogelijkheid om verschillende test-applicaties te draaien die niet beschikbaar zijn voor Chrome OS. Dat geeft een objectiever beeld over de prestaties van dit toestel wanneer we de cloud buiten beschouwing laten en de Flip als tablet bekijken. Zo presteert de processor op het niveau van een telefoon of tablet uit het middensegment: snel genoeg om de meeste apps te draaien. De 2 GB aan RAM wordt wel een beperkende factor wanneer je wilt multitasken.

De batterij is fenomenaal, zoals steeds bij een Chromebook. Met een test die een combinatie van video’s kijken, typen en lichte fotobewerking simuleert, houdt de Flip het ongeveer tien uur uit.

Systeemeigenschappen: Rockchip Quad-Core RK3288C, 2 GB RAM, Integrated Mali-graphics, 16 GB eMMC, 10,1 inch glossy aanraakscherm, Chrome OS, compatibel met Play Store