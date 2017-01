Google heeft zelf één van de betere agenda-applicaties voor Android. De app is duidelijk, ziet er goed uit en is bovendien uitstekend geïntegreerd in het Google ecosysteem. Je zal al wel gemerkt hebben dat Google Now je met zijn kaarten op de hoogte brengt van toekomstige afspraken maar wist je dat de Agenda ook mooi samenspeelt met Google Maps?

Ga eerst naar de agenda en maak een nieuwe afspraak aan. Onder het tijdstip kan je een locatie toevoegen. Je zal merken dat je suggesties voor adressen krijgt. Die zijn vanuit Maps afkomstig. Sla nu de afspraak op.

Om snel de locatie van een toekomstige afspraak te vinden, ga je naar Google Maps. Klik op de drie streepjes bovenaan om het menu te openen en selecteer MIJN PLAATSEN. In dit venster zie je een heleboel tabs. Onder GELABELD vind je plaatsen die je zelf al toevoegde via Maps. Kies AANKOMEND.

Onder deze tab verzamelt Google Maps alle locaties waarvan de app denkt dat je ze in de toekomst zal bezoeken. De informatie is afkomstig uit je agenda maar kan ook uit Gmail komen. Klik op een locatie om ze meteen te vinden en snel de navigatie te starten.