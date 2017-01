Google stopt heel veel werk in wat het ‘Doodles’ noemt. Een Doodle neemt de plaats van het Google-logo van de zoekmachine in tijdens grote events of op belangrijke dagen. Denk daarbij aan de Olympische Spelen of de verjaardag van een beroemde wetenschappers. De Doodles staan maar even online en zijn vaak interactief. Zo kon je tijdens de Olympische Spelen via het logo doorklikken naar verschillende minigames voor je smartphone.

Bovendien is de Doodle een leuke manier om iets bij te leren. Je zal niet altijd weten waarop Google een dag speciaal vindt. Wanneer je zo’n Doodle aanklikt vertelt de zoekmachine je graag wat de gelegenheid is. Omdat de Doodles op onregelmatige momenten verschijnen is het spijtig genoeg eenvoudig om een exemplaar te missen. Gelukkig kan je via je Androidtoestel een reminder instellen.

Eerst en vooral heb je de Google Now-app nodig. Die staat op de meeste toestellen al geïnstalleerd maar is natuurlijk ook gewoon beschikbaar via de Play Store. Open de app en klik op het hoofdscherm, waar je onder de zoekbalk artikelsuggesties ziet staan, linksboven op de drie streepjes. Selecteer nu Instellingen en klik bovenaan op Notificaties. Onder dat menu schuilt maar één optie: Doodles. Vink het aan en mis nooit meer een interactieve Doodle.

Heb je toch een exemplaar gemist of wil je gewoon eens kijken naar alle Doodles uit het verleden? Dan kan je door Googles archief surfen. Je vind de historische Doodle-verzameling hier.