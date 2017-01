Wanneer je een app installeert, regelt deze bijna altijd automatisch dat je meldingen op je telefoon ontvangt wanneer er iets interessants gebeurd in het programma. Die toevloed aan berichten durft je aandacht meer dan eens af te leiden terwijl de meldingen zelf vaak niet echt dringend zijn. Vooral sociale media-apps sturen nogal wat notifcaties op je af die meer bedoeld zijn om je naar het netwerk te lokken dan nuttige informatie over te brengen. Vaak kan je binnen een app wel aangeven of je er meldingen van wil ontvangen of niet, maar dan moet je elk programma apart gaan openen. Gelukkig bestaat er een eenvoudige manier om te regelen wie je notificaties mag sturen op je Androidsmartphone.

Hiervoor moet je naar je instellingen gaan op je telefoon. Zoek binnen de instellingen naar het meldingen-menu. De naam hiervan kan per smartphonemaker nog al eens verschillen, op mijn toestel was dat bijvoorbeeld ‘meldingenpaneel & statusbalk’. Open vervolens het meldingencentrum. Hier krijg je een overzicht te zien van al je apps en de toestemmingen die ze hebben om jouw meldingen voor te schotelen. Zo zullen sommige programma’s ook meldingen kunnen tonen op je vergrendelscherm, terwijl dat voor anderen niet het geval is.

Om meldingen voor een bepaalde app uit te schakelen, klik je er op in de lijst van het meldingencentrum en geef je aan dat je geen meldingen wil toestaan. Hierdoor zal het programma volledig stil vallen. Om een specifiek type van bericht uit te schakelen voor een app (je wil bijvoorbeeld wel meteen weten dat iemand je via facebook een bericht heeft gestuurd, maar niet wanneer iemand een vriendschapsverzoek voorlegt) raadpleeg je beter de instellingen van de app zelf.