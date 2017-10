Wat men ook doet op het internet, het is steeds van belang voor de meeste mensen dat ze weten dat hun gegevens veilig zijn online. Tegenwoordig wordt het internet op zo veel verschillende manieren gebruikt dat niet alleen persoonlijke gegevens zoals naam en adres moeten voorzien worden, maar ook bankgegevens. Dat opent perfect de deuren voor criminelen op het internet die deze gegevens proberen te stelen om fraude te plegen en mogelijk gedupeerden geld afhandig te maken. We geven alvast enkele stappen om jezelf hiervoor te beschermen online.

Of je nu online aankopen wil doen of in een online casino wil gaan spelen, zorg er steeds voor dat je dit doet via een site met een goede reputatie. Heb je twijfels over de reputatie, zoek er dan wat meer over op online. Er is ongetwijfeld extra informatie zoals recensies te vinden. Kijk zeker ook goed naar de adresbalk. In elke bekende browser zal je daar een melding zien of een website veilig is, getoond door het slot naast de adresbalk. Wanneer je dit niet kan terugvinden, vertrouw het dan niet, ook al lijkt de website perfect betrouwbaar. Dit zou een geval van phishing kunnen zijn, waarbij die site een kopie is van de originele, beveiligde versie.

Wanneer je iets aankoopt of geld probeert te storten op een online casinosite zoals Unibet, zorg er dan altijd voor dat de website doorheen het hele proces beveiligd is. Wanneer je de uiteindelijke storting of betaling uitvoert, zou er ook altijd een bankverificatieprocedure moeten zijn, om alles veilig en officieel te laten verlopen.

Men kan letterlijk nooit voorzichtig genoeg zijn online wanneer er geld aan te pas komt dus een beetje tijd steken in het nakijken van deze kleine punten kan veel geld en een hoop ongemak uitsparen in de toekomst. Veiligheidscertificaten zijn ook belangrijke elementen om naar te kijken. SSL, kort voor Secure Sockets Layers, zijn certificaten die worden uitgegeven aan gokwebsites, online casino’s, online winkels en soortgelijken waar geldtransacties plaatsvinden. Ze versleutelen de transactie en persoonlijke gegevens zodat deze uit de handen van hackers blijven.

Een andere manier om veilig te blijven online is ervoor te zorgen dat je een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt die niet gemakkelijk gekraakt kan worden door mensen die het proberen. Hoe eenvoudiger je je wachtwoord maakt, hoe meer je om problemen vraagt. Zorg er daarnaast ook voor op regelmatige basis een nieuw wachtwoord in te stellen en niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken op meerdere websites. Zorg er bovendien ook voor dat deze logingegevens niet ergens genoteerd zijn op hetzelfde toestel als waarmee je inlogt.

Hoewel het door de vele veiligheidsprocedures de dag van vandaag veel minder voorkomt dat mensen in problemen komen online, is het toch steeds van belang dat je als gebruiker goed oplet op je online bezigheden, zeker wanneer er geld betrokken is. Een kleine onoplettendheid kan vaak al betekenen dat het te laat is en het kwaad is geschied.