Even geleden rolde Facebook zijn online marktplaats ook uit naar België. Zoals 2ehands.be mikt Facebook Marketplace op consumenten of kleine retailers die het platform kunnen gebruiken om (tweedehands) producten te verkopen. Benieuwd hoe je zelf aan de slag kan met het platform? We zochten het voor je uit.

Facebook Marketplace

Allereerst een woordje uitleg over Marketplace zelf. Je vindt de marktplaats op Facebook, via een snelkoppeling aan de linkerkant op de startpagina:

De link brengt je rechtstreeks naar Marketplace. Daar kan je bladeren door de verschillende categorieën, het aanbod selecteren op plaats of prijs en zoeken op producttitel en plaats. Opvallend is ook de categorie ‘Gratis’, waaronder je gratis items en zoekertjes terugvindt. Ook belangrijk om te weten is dat Facebook Marketplace plaatsgebonden is: als Belgische gebruiker kan je enkel browsen door het aanbod in eigen land. Items van Nederlandse of Franse gebruikers zal je dus nooit tegenkomen.

1. Verkopen

Zelf verkopen doe je via de blauwe knop ‘Verkoop iets’, rechts bovenaan of links onderaan, afhankelijk van welke pagina je bezoekt. In het pop-upvenster voeg je de nodige gegevens toe: naam van je product, prijs, plaats en categorie. Een beschrijving is optioneel. Zelf slaagden we er zo in om in minder dan een minuut een item online te zetten.

2. Foto’s

Kies tot slot ook nog enkele productfoto’s om bij je zoekertje te plaatsen. Uit onze test blijkt dat je maximaal tien foto’s kunt uploaden; bij meer krijg je een foutmelding. Heb je de nodige foto’s, dan kan je die nog bewerken met de ingebouwde editor. Je kan er filters kiezen, vrienden taggen in je post of je afbeelding bijsnijden en roteren. Eventueel kan je ook aan de slag met tekst en stickers om je foto’s op te leuken. Klik op ‘Plaatsen’ om je product online te zetten.

3. Reacties

Tijdens de test duurde het even voor het zoekertje effectief gevonden kon worden, zelfs door de gebruikers die getagd werden in de foto. Eens je aanbieding online staat, kunnen geïnteresseerde kopers je contacteren via Messenger en de geïntegreerde berichten-functie op Marketplace. Hun reacties vind je daarna terug onder de ‘Verkopen’-pagina, waar je ook al je actieve of verkochte producten kan beheren. Als koper kan je zelf een bericht schrijven, maar heb je ook de keuze uit enkele vaste opties, zoals ‘Ik heb interesse in dit item.’ Of ‘Wat is de staat van dit item?’

Geen controle

Facebook Marketplace draait om het snel kopen en verkopen van kleine items. Daar slaagt het dan ook in. Een item online zetten kan razendsnel, en de gebruiksvriendelijke interface maakt de drempel voor gebruikers extreem laag.

Jammer genoeg lijkt er daarentegen weinig of geen controle te zijn op de aangeboden items. Veel producten staan te koop aan een absurde prijs, omdat de verkoper eigenlijk op zoek is naar een bod van de koper, en hier en daar vinden we zoekertjes die niets te maken hebben met een verkoopbaar product, zoals een advertentie die een kantoorbaan in Boedapest aanprijst. Facebook voorziet wel enkele richtlijnen die zowel consumenten als verkopers moeten beschermen. Onder andere wordt aangeraden om contante betalingen of PayPal-betalingen te aanvaarden, af te spreken op een veilige plaats en het artikel goed te inspecteren voordat je het koopt. Alle richtlijnen vind je hier.

Conclusie

Facebook Marketplace is een goede optie om in sneltempo items van de hand te doen, maar echt zeker van de (ver)koper ben je nooit. Wil je echter met zo weinig mogelijk moeite van enkele tweedehands spullen af, dan kan het de moeite waard zijn om Facebooks marktplaats eens uit te proberen.