Dit dossier bestaat uit twee delen, je leest hier de tweede helft. Deel één vind je hier.

In 1999 verscheen de Amerikaanse sciencefictionfilm The Matrix in de bioscoop. Het kostte destijds zo’n 63 miljoen dollar om de film te ontwikkelen, voornamelijk door de overvloed aan speciale effecten. Toen leek die rolprent nog een ver-van-mijn-bedshow en had ik nooit durven voorspellen dat een virtuele wereld werkelijkheid kon worden. Maar hier staan we nu, twee decennia later, temidden de verscheidene aankondigingen van technologieconcerns die zich op de jonge techniek werpen.

Er mag geen twijfel over bestaan: de kersverse vr-brillen zijn meer dan een hype. Sinds de crowdfundingcampagne in 2012 voor de Oculus Rift-headset is het virtuele landschap in een stroomversnelling gekomen. Vele game-ontwikkelaars omarmden de hypermoderne brillen, zodat we de meest geweldige spelervaringen kunnen beleven. Ook in pretparken kan je een spannende vr-ervaring beleven. Zo heeft Bobbejaanland vorig jaar de Mount Mara-achtbaan geopend, waarbij bezoekers zich geologen wanen tijdens een bloedstollend avontuur in een virtuele vulkaan. Er zijn echter nog vele andere toepassingen mogelijk, zoals in de gezondheidszorg, het onderwijs en in het leger. Zelfs een virtuele date moet in de nabije toekomst mogelijk zijn. Vurige cupido’s kunnen nu niet langer meer schuilen achter gestolen selfies en cartoonesque profielfoto’s à la South Park. We lijsten enkele trends op in de virtuele sector.

Winkelen

Beeld je in: vooraleer je een stoel of kast koopt, kijk je eerst door een hypermoderne bril of het meubelstuk in je interieur past. Ikea zet die droom om in werkelijkheid. Vorig jaar is de Zweedse winkelketen gestart met een proefproject waarbij je je keuken in virtual reality kan bekijken. In drie winkels wereldwijd (waaronder in Ikea Hasselt) kan je de technologie uitproberen. Daar kan je voortaan virtuele pannenkoeken bakken en door je zelfgecreëerde virtuele keuken wandelen.

Ook kledijwinkels kunnen zich met dit speelgoed onderscheiden van hun concurrentie. Voor mij zou dit alvast de ultieme shopping-utopie zijn. Winkelen vind ik op zich zo erg niet, maar het passen van kledij is voor mij des duivels. Het Zuid-Koreaanse FXGear ontwikkelde daarom de FXMirror, een spiegel die automatisch de kleren op je lijf bepleistert. Idealiter kan je thuis een virtueel kledijstuk passen met je bril op, maar naar mijn weten is er nog geen dergelijke software op de markt.

Media

Eens meer mensen beschikken over een vr-headset zullen ook nieuwsmedia investeren in de nieuwe technologie. Op geen enkele andere manier word je zo sterk ondergedompeld. De Amerikaanse presidentsoverwinning? Je staat temidden de haatprotesten en fanatieke Trump-supporters. De finale van het WK voetbal? Met een druk op de mute-knop kan je het geluid van de vuvuzela’s dempen. Bovendien is er geen enkel gevaar dat je je verbrandt aan bengaals vuur.

Amerikaanse kranten wierpen zich op de 360-gradenbeelden. De New York Times, bijvoorbeeld, stuurde in 2015 zo’n miljoen Google Cardboards naar zijn lezers. Zo was hun doelpubliek in staat om virtuele verhalen te beleven. Sindsdien brachten ze fantastische verhalen naar buiten zoals ‘The Displaced’, ‘The Fight For Falluja’ of ‘Walking New York’. Belgische media vissen voorlopig achter het net, maar enkele Vlaamse start-ups wierpen zich al in de virtuele arena. Het Gentse A Mad Production bijvoorbeeld bracht in januari ‘Life in the time of refuge’ uit. In de documentaire wordt een negenjarige Syrische vluchteling opgevangen in Finland. Virtual reality kan een verschil maken in een wereld waar we immuun zijn geworden voor bloederige oorlogsbeelden en politieke rancunes.

Dat is ook de uitdaging en het gevaar dat de media moeten trotseren. Doordat een ervaring zo intens en realistisch kan zijn, spelen er een heleboel ethische kwesties mee. Je kan echt getraumatiseerd worden door de beelden die je op je netvlies te zien krijgt. Een foltering door IS beleef je liever niet in levenden lijve.

Uiteraard missen de sociale media de boot niet. Op het videoplatform YouTube is het mogelijk om de beelden van een 360-gradencamera te uploaden. Met de meegeleverde software kan je bovendien enkele kleine aanpassingen doorvoeren. Een blokje tekst aanbrengen, is kinderspel, maar verwacht nog geen uitgekiemde bewerkingsprogramma’s. De technologie staat nog in zijn kinderschoentjes.

Facebook speelt eveneens in op de laatste trend. Sinds vorige maand is het zelfs mogelijk om in virtual reality te livestreamen op Facebook Live met de Oculus Rift. Dat lijkt ons een uitgelezen kans voor een bedrijf zoals GoPro. Deze fabrikant produceert actioncamera’s die je overal kan monteren, zoals op een helm. Ze hebben er al eentje te koop (GoPro Omni), maar daar moet je wel 5000 dollar voor neertellen.

Sociaal netwerken

Bij de term ‘sociaal’ denken we spontaan aan een gezellige uitstap of een zatte café-avond. Chatsoftware en digitale spraakapplicaties worden eerder als asociaal beschouwd, zelfs als beide gesprekspartners een webcam gebruiken. Maar wat als je een gesprek kan houden in een virtuele ruimte waarbij het lijkt alsof je fysiek aanwezig bent? Maak kennis met vTime, een mobiele dienst waar je in een fantasieruimte vertoeft met je gesprekspartner. Daar zit je niet tegenover een levensecht persoon, maar voor een zelfgemaakt 3D-model. Wil je bij je vrienden overkomen als een paashaas in een piratenpak, dan is dat mogelijk. Zolang je je maar geen zorgen maakt over je digitale reputatie.

Het is onduidelijk hoe populair deze functie zal zijn, want voor de meeste conservatievelingen is het een grote barrière om te overbruggen. Je moet al ruimdenkend zijn vooraleer je actief gebruik zou maken van deze nieuwigheid. Voor vergaderingen is het alvast een handig snufje, zodat stafleden geen onnodige vliegtickets moeten aanschaffen. Met de Oculus Connect kan je bijvoorbeeld een zakelijke vergadering houden in gegenereerde 360-gradenbeelden. De software kreeg wereldwijde faam nadat Mark Zückerberg de applicatie uitteste op zijn platform Facebook Live.

Voor verliefde koppeltjes zijn deze programma’s een schot in de roos. Je kan in virtual reality namelijk een intiemer gesprek houden dan op Skype. Ook zij die nog een dekseltje zoeken op hun potje kunnen in de nabije toekomst hun graantje meepikken. Een liefdesafspraak in het echt is altijd een beetje eng, dus een veilige virtual reality-date is voor angsthazen een prima alternatief. Het is een kwestie van tijd vooraleer de eerste datingsites ermee aan de slag gaan.

Vakantiebestemming bekijken

Een vakantiebestemming kiezen, is een sisyphusarbeid. Het is heel moeilijk om op basis van enkele promoteksten en gephotoshopte afbeeldingen je keuze te maken. Neckermann Reizen biedt de oplossing door vooraf een rondtocht in virtual reality aan te bieden. Op hun YouTube-kanaal kan je de belangrijkste hotspots van verschillende hotels bekijken, zoals het strand, de kamer en het restaurant. Zo krijgen vakantiegangers een realistisch beeld van de plek waar ze hun vakantie zullen doorbrengen.

Een helikoptervlucht boven de Grand Canyon, een boottochtje op de Mississippi en een taxiritje op de Champs-Elysées behoren tot de mogelijkheden. In Neckermann-winkels in Leuven, Brussel, Luik en Wijnegem kunnen klanten een virtuele trip door een stad of ander gebied maken. Zo zouden het aantal boekingen van de vakantie-expert naar New York bijna verdubbeld zijn door het gebruik van de hypermoderne brillen. Ook in Vakantiesalon Connections in Antwerpen en Hasselt kunnen klanten een virtuele reis naar de Amerikaanse grootstad maken.

Virtual reality dient dus niet louter als verlengstuk op de bestaande verkoopkanalen. In de nabije toekomst zal je volledige vakanties vanuit je zetel kunnen ervaren. Toegegeven, in levenden lijve is het spannender om Braziliaanse junglegeluiden te horen of ijzige Sahara-nachten te trotseren. Maar als je een beperkt budget hebt, is dit een gewenst alternatief.

Virtuele huizenjacht

De immobiliënsector bewijst dat vr-brillen niet louter speelgoed zijn. In plaats dat kandidaat-kopers hun droomwoningen allemaal moeten bezoeken, kunnen ze vanuit hun luie zetel het huis binnenwandelen. Logischerwijs omarmt deze industrie de nieuwe technologie.

Immokantoor Dewaele Groep uit Roeselare neemt het voortouw en biedt een virtuele rondtrip aan in huizen. Dankzij de 360-gradenbeelden kunnen klanten een pand in detail uitpluizen. De tuin bezoeken of naar de tweede verdieping gaan, behoren tot de opties. Een virtual reality-bril kunnen ze simpelweg ophalen bij de makelaar. Een gemiddelde koper doet er immers acht maanden over om een huis te vinden en bezoekt gemiddeld tien panden. Geïnteresseerden moeten telkens een afspraak maken, zich vrij maken, zich verplaatsen en het pand bezoeken. Hetzelfde geldt voor de verkopers. Zij krijgen eveneens een pak geïnteresseerden over de vloer vooraleer een koper toehapt.

Projectontwikkelaars kampen met een nog groter probleem: mensen kunnen zich zelden iets voorstellen bij een plan. Verkopen op basis van een tekening is heel moeilijk, omdat je nog geen foto’s kan bestuderen. De perfecte oplossing is een mix tussen driedimensionale figuren en 360-gradenbeelden. Beeld je in: je staat voor je conceptuele nieuwbouwwoning. Je opent de voordeur, dartelt door de hal en bewondert de op-maat-gemaakte meubels. Voor het eerst krijg je een levendig beeld van je plannen.

Architecten genereren voor jou het gewenste interieur in grafische 3D-software. Daarna wordt de omgeving voor virtual reality klaargestoomd. Zo kan je beter inschatten hoe je droomwoning eruit zal zien vooraleer je jouw spaarpot openbreekt. Nog voor de eerste steen gelegd wordt, kan je de nodige aanpassingen doorvoeren. Twijfel dus geen minuut: spreek je makelaar of projectonwikkelaar aan. Virtual reality zal het onderhandelen voor jullie beiden een stuk eenvoudiger maken.