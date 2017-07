In 1999 verscheen de Amerikaanse sciencefictionfilm The Matrix in de bioscoop. Het kostte destijds zo’n 63 miljoen dollar om de film te ontwikkelen, voornamelijk door de overvloed aan speciale effecten. Toen leek die rolprent nog een ver-van-mijn-bedshow en had ik nooit durven voorspellen dat een virtuele wereld werkelijkheid kon worden. Maar hier staan we nu, twee decennia later, temidden de verscheidene aankondigingen van technologieconcerns die zich op de jonge techniek werpen.

Er mag geen twijfel over bestaan: de kersverse vr-brillen zijn meer dan een hype. Sinds de crowdfundingcampagne in 2012 voor de Oculus Rift-headset is het virtuele landschap in een stroomversnelling gekomen. Vele game-ontwikkelaars omarmden de hypermoderne brillen, zodat we de meest geweldige spelervaringen kunnen beleven. Ook in pretparken kan je een spannende vr-ervaring beleven. Zo heeft Bobbejaanland vorig jaar de Mount Mara-achtbaan geopend, waarbij bezoekers zich geologen wanen tijdens een bloedstollend avontuur in een virtuele vulkaan. Er zijn echter nog vele andere toepassingen mogelijk, zoals in de gezondheidszorg, het onderwijs en in het leger. Zelfs een virtuele date moet in de nabije toekomst mogelijk zijn. Vurige cupido’s kunnen nu niet langer meer schuilen achter gestolen selfies en cartoonesque profielfoto’s à la South Park. We lijsten enkele trends op in de virtuele sector.

Onderwijs

Het onderwijs is een gebied waar vr ongetwijfeld een grote rol zal spelen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een leer- en taalachterstand veel progressie boeken dankzij de 360-gradensnufjes. Zo heeft Google al een eigen project in de Verenigde Staten, waarbij leerlingen op een virtuele uitstap gaan. Niet alleen besparen scholen daarmee ontelbare kosten uit, ook kunnen excursies veel frequenter voorkomen.

De mogelijkheden zijn talrijk. Musea bieden steeds vaker een virtuele ervaring aan, zoals het Historium in Brugge. In hun Virtual Reality Laboratorium krijgen bezoekers een historisch accurate omgeving voorgeschoteld. Met software zoals Presentation Simulator kunnen kinderen thuis voor een fictieve klas hun plankenkoorts overwinnen. Virtual reality kan ook voor hulporganisaties van nut zijn door bepaalde gevaarlijke situaties na te bootsen in een beschermde omgeving. Kinderen kunnen zo op een educatieve manier een cursus EHBO volgen.

Voor universiteitsstudenten zijn er eveneens talrijke educatiemogelijkheden. Zo werd vorig jaar de allereerste patiënt in virtual reality geopereerd. Medische studenten en andere kijkers konden via hun vr-bril virtueel aanwezig zijn in de operatiekamer. Studenten geneeskunde kunnen daarnaast interactieve apps zoals TouchSurgery downloaden. Met die mobiele simulatiesoftware kunnen ze op een neppatiënt oefenen, vooraleer ze een lichaam opensnijden.

Zorgsector

Van angsttherapieën en behandelingen voor verslavingen tot entertainment in de ouderenzorg: de mogelijkheden van virtual reality voor de gezondheidszorg zijn onbeperkt. De gezondheid blijft het meest dierbare van een mens, dus nieuwe medische technieken verwelkomen we met open armen. In het deel Onderwijs schreef ik al over de interactieve lessen voor studenten geneeskunde.

Dankzij virtuele robotchirurgie kunnen artsen opereren vanop afstand. Via een app controleert een menselijke chirurg een robot, die de operatie uitvoert. Dokters kunnen in de toekomst ook meer gedetailleerde diagnoses stellen. Met behulp van echo’s en scans kunnen ze 3D-modellen genereren en zo een virtuele wereld creëren. Daarin kunnen geneesheren door het lichaam van een patiënt lopen om zo bepaalde aandoeningen op te sporen.

Verder heeft de moderne technologie ook zijn plaats in de ouderenzorg. Het Australisch bedrijf Build VR ontwikkelde de Solis VR, een vr-headset voor bejaarden met dementie. Zo kan de kwaliteit van leven voor deze groep mensen verhoogd worden. Er is in vele verpleeghuizen weinig ruimte voor plezier, waardoor patiënten met deze headset even wat afleiding kunnen zoeken.

Mensen die last hebben van fobieën (zoals vliegangst) kunnen gelijkerwijs beroep doen op de nieuwe 3D-technologie. Door een bepaald scenario te simuleren kunnen patiënten hun angsten onder ogen komen. Zo kan je bijvoorbeeld een driedimensionale spin of muis tegen het lijf lopen. Verslavingen kunnen eveneens op deze manier behandeld worden. Helaas staat deze vr-therapie nog in zijn kinderschoentjes en wordt het snufje nog niet gebruikt in België.

Dit dossier bestaat uit twee delen, je las zojuist het eerste deel. Deel twee vind je hier.