De voorbije jaren is de hoeveelheid signalen die het luchtruim doorkruist en ongezien doorheen onze lichaamsdelen snijdt aan versneld tempo toegenomen. Toestellen die vroeger geen signalen uitstuurden, worden omgetoverd tot slimme apparaten die in verschillende frequenties data uitwisselen. De telefoon is hiervan een mooi voorbeeld: vroeger was je erg beperkt in je bewegingen door de draad waarmee de hoorn aan het toestel was verbonden; nu verwachten we ook in het midden van de natuur nog steeds in contact te kunnen komen met familie.

Deze gewonnen vrijheid komt niet gratis. Gsm-masten schieten als paddenstoelen uit de grond en sturen hun signalen uit naar iedere willekeurige voorbijganger – of hij nu wil bellen of niet. Onze smartphones sturen op hun beurt signalen terug, waardoor een drukbevolkte plaats als België al snel volledig overlapt wordt door een fijn maas van stralen. Dat deze straling een invloed heeft op ons lichaam en onze omgeving valt niet te ontkennen. Of de straling voor medische problemen zorgt, is echter niet zeker. Zogenaamde elektrosensitieven schreeuwen uit dat ze letterlijk ziek worden van de straling die onze lichamen dagdagelijks absorberen, anderen wijzen op het feit dat er geen sluitend bewijs is gevonden dat de kwaaltjes van elektrosensitieven daadwerkelijk te wijten zijn aan straling. Clickx ging op onderzoek uit en sprak met professor Vandenbosch van de KU Leuven om duidelijkheid te scheppen over de kwestie.

Elektromagnetisch spectrum

Alle signalen die door onze toestellen worden uitgestuurd en ontvangen, bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum. Hiervan is zichtbaar licht het bekendste voorbeeld. Naargelang de frequentie waarmee een golf zich beweegt, zullen we een andere kleur licht waarnemen. Wanneer de frequentie te hoog of te laag wordt, zal het signaal niet langer zichtbaar zijn voor onze ogen. Met behulp van onder andere röntgentoestellen en infraroodcamera’s kunnen we deze onzichtbare straling wel voor een stuk in kaart brengen.

Zichtbaar licht is, behalve het enige elektromagnetische signaal dat we van nature uit kunnen zien, eveneens een kantelpunt in het spectrum. Alle signalen met een hogere frequentie dan het licht zijn namelijk ioniserend. Hiermee wordt bedoeld dat de straling voldoende energie bevat om atomaire verbindingen aan te vallen. Dit proces is schadelijk voor levende wezens, zoals de mens, en kan kanker veroorzaken. De overheid voert dan ook niet voor niets campagne met de boodschap “Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes”. Enkel bij medische problemen zou je een röntgenfoto mogen laten maken.

Niet-ioniserend

Gelukkig voor ons vallen de signalen die gebruikt worden door elektronica in de andere helft van het elektromagnetisch spectrum, namelijk bij de niet-ioniserende stralen. Deze signalen hebben een lagere frequentie en bevatten bijgevolg minder energie, waardoor ze niet in staat zijn om atomen te ioniseren. “De straling van een gsm is een miljoen keer kleiner dan ioniserende straling. Het is onmogelijk dat deze straling voor ionisatie kan zorgen,” weet professor Vandenbosch.

Dit wil echter niet zeggen dat de signalen niet interageren met ons lichaam. “Er zijn drie effecten die door elektromagnetische straling opgewekt kunnen worden. Eén hiervan is ionisatie, verder kan er opwarming optreden en tenslotte kunnen er zich biologische effecten voordoen,” aldus Vandenbosch.

Verwarming

Dagelijks maken we dankbaar gebruik van het feit dat elektromagnetische straling voor opwarming zorgt. Je microgolfoven is hiervan een mooi voorbeeld. Ook wanneer we gaan zonnebaden, voelen we het verwarmingseffect van de straling. Dat dokters je waarschuwen je huid niet te lang bloot te stellen aan de zon heeft niets te maken met dit effect. Onzichtbaar voor onze ogen reizen UV-stralen tezamen met het zichtbare licht naar het aardoppervlak, waar de ioniserende stralen schade kunnen aanrichten. Een klein beetje van het schadelijke licht is geen probleem, maar wanneer je te lang en te vaak gaat zonnebaden, zal je een groot risico lopen op het ontwikkelen van huidkanker.

Volgens Vandenbosch is het verwarmingseffect van gsm-stralen verwaarloosbaar en bijgevolg onschadelijk voor de mens. “Wanneer je belt, zal je hoofd slechts een tiende van een graad warmer worden. Dit is veel minder dan wanneer je bijvoorbeeld de trap oploopt,” legt hij uit. “Pas wanneer cellen warmer worden dan 42 graden Celsius zullen ze afsterven.” Je hoofd in een werkende microgolfoven steken, is daarom geen goed idee. Door regelmatig te bellen of in de buurt van een zendmast te wonen, zal je daarentegen geen problemen ondervinden.

Dit artikel bestaat uit twee delen; je las zojuist het eerste. Later deze week zetten we ook deel twee van dit dossier online.