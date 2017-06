Volgens Jarno Niemelä gaat de waarde van de bitcoin kelderen vanaf dat ransomware minder populair wordt. Dat meldde de beveiligingsexpert van F-Secure door middel van een tweet. Vorige dinsdag was hij aanwezig op het jaarlijkse Cyber Security Conference in Affligem en daar verduidelijkte hij voor ons wat hij exact bedoelt.

I predict that bitcoin will crash when ransomware becomes unviable monetization method to computer criminals. — Jarno Niemela (@jarnomn) May 27, 2017

Wat is een bitcoin?

Hoogstwaarschijnlijk heb je al veel gehoord over de bitcoin, maar ben je zelf niet in het bezit van zo’n elektronische munten. Dat is niet verwonderlijk, want cryptogeld wordt voornamelijk gebruikt in het illegale circuit. Feitelijk is een bitcoin een betaalmiddel met een eigen variabele waarde waarbij er geen derde partij zoals een bank tussenkomt. Ook al kan je de bitcoin niet fysiek vastnemen, toch zijn ze schaars en bijgevolg waardevol.

Bitcoins houd je bij in een digitale portefeuille, een zogenaamde bitcoin wallet. De munteenheid maakt gebruik van peer-to-peer-technologie waardoor deze elektronische centen een hoge mate van anonimiteit verzekeren aan de betaler. Juist daarom is de munt zo populair onder cybermaffiosi.

Survival of the fittest

Volgens Niemelä zal het niet lang duren vooraleer de bitcoin zijn laatste levensadem uitblaast. “Cryptocurrencies kan je voorstellen als digitale poppetjes die op twee benen staan: de drugshandel en ransomware. Neem één van die ledematen weg, en de markt van digitale munteenheden zakt ineen”, vertelt de Finse onderzoeker bij beveiligingsbedrijf F-Secure. “Het geldverkeer van de bitcoin bestaat bijna uitsluitend uit illegale goederen.”

“Vormen van malware komen en gaan”, zo gaat Niemelä verder. “Ransomware is momenteel bijzonder populair onder cybercriminelen omdat die voor hen momenteel het meest winstgevend is. Naarmate software meer beveiligingsgaten dichten, zullen cybercriminelen nieuwe methodes moeten vinden om in een computer in te breken. De bitcoin is dus gedoemd om vroeg te sterven. Versta me niet verkeerd, ik hou van cryptogeld als puur theoretisch concept, maar in de praktijk blijkt het digitaal geld haast enkel voor illegale doeleinden gebruikt te worden.”