Wie een budgetrouter kiest, denkt dat hij een hoger risico heeft op een slecht wifibereik. Dat is een fabeltje, want voor weinig geld presteren sommige toestellen zelfs beter dan hun duurdere broertjes. Wij testen vijf interessante, maar scherp geprijsde routers.

2,4 GHz vs. 5 GHz

Radiogolven van een wifisignaal zitten sinds jaar en dag in het 2,4 GHz-spectrum. De laatste jaren kunnen routers echter ook signalen uitzenden in het 5 GHz-spectrum. Met de volwaardige introductie van de wifi ac-standaard schoot de populariteit van 5 GHz-compatibele ontvangers bovendien de lucht in. Een wifisignaal is een radiosignaal uitgezonden op een bepaalde golflengte. De frequentie van de 5 GHz-golf is hoger, wat ervoor zorgt dat het signaal meer gegevens kan dragen dan zijn 2,4 GHz-broertje. De grotere capaciteit van de golf is rechtstreeks verantwoordelijk voor een grotere datatransfersnelheid.

Toch blijft ook 2,4 GHz zijn nut hebben. Net zoals geluid met een lage golflengte, zoals bassen bij een optreden vanop grotere afstand te horen zijn dan hoge tonen, raakt de lagere 2,4 GHz-golf verder dan de 5 GHz-golf. Hoe hoger de frequentie, hoe sneller het signaal, letterlijk, tegen een muur aanloopt. Bij een dual-band-router is het 2,4 GHz-signaal zo meer geschikt om toestellen te verbinden die verder van de router nog internetverbinding moeten hebben, maar geen hoge transfersnelheden vereisen, zoals bijvoorbeeld je smartphone, terwijl je tablet of laptop waarop je in 4K wilt streamen meer gediend is met de hogere capaciteit van de 5 GHz-verbinding.

Previous | Next Image 1 of 5 AVM Fritz!Box 4040 - 89 euro AVM biedt een router die algemeen gezien een heel stabiel wifi-signaal aflevert. Het is geen prijspaard qua snelheid, maar de resultaten zijn goed genoeg om het maximale uit zowat elk type internetverbinding op de markt te halen. Het signaal is duidelijk, krachtig en reikt best ver, zelfs door dikke muren. Spijtig dat de 2,4 GHz-band een aanzienlijk tragere verbinding aflevert dan andere toestellen in deze prijsklasse. AVM gooit traditioneel hoge ogen met zijn besturingssysteem. Zo is er een wizard aanwezig die je door de belangrijkste basisstappen kan loodsen en zijn er heel wat tabs om de activiteit op je netwerk grondig te analyseren. Je hebt een erg uitgebreide controle over het gedrag van je router, tot een tab speciaal om de knopjes en ledlampjes te configureren toe. Ook met externe opslag weet de router wel raad dankzij de Fritz!Nas-interface. Met een druk op de knop kan je het toestel bovendien configureren als access point of repeater, geen voorkennis vereist. AVM is een Duits merk en dat zie je, maar niet aan de verwachte gründlichkeit: hoewel de interface standaard in het Engels staat, ontdekken we af en toe toch nog wat restanten van de Duitse taal in onvertaalde stukken tekst. Nog erger: standaard uit de doos is maar één van de vier poorten gigabit. De overige drie zijn 10/100 Mbit. Om alle vier gigabit te maken, moet je in de webinterface duiken. Een historische keuze om energie te besparen, maar vandaag de dag hopeloos achterhaald. Gelukkig is elke router die nu van de band rolt wel standaard viermaal gigabit uit de doos, maar dat betekent niet dat elke doos in de winkel dat ook al is. Opletten dus!

D-Link DIR-859 - 99,90 euro Eenvoud staat centraal bij deze D-Link-router. Het hoofdscherm van het dashboard geeft een eenvoudige weergave van de actuele staat van de verbinding die doet denken aan het netwerkcentrum van Windows. In één oogopslag zie je wat er goed loopt en wat niet juist zit. Met een druk op de grote, rode knop krijg je vervolgens meer info over eventuele problemen. Helaas zet D-Link misschien iets te hard in op eenvoud. Essentiële functies zoals port forwarding tekenen present. Op een eenvoudig Quality of Service (QoS)-tabblad na, waar je verschillende verbonden toestellen een prioriteit kan toewijzen en de mogelijkheid hebt een gastnetwerk aan te maken, heeft deze router geen enkele functie die meerwaarde biedt. Een usb-poort hoef je dus niet te verwachten. Een prestatiekoning is de DIR-859 al evenmin. Het 2,4 GHz-signaal is niet zo krachtig en hoewel het 5 GHz-netwerk beter presteert, heeft het meer moeite met door muren reizen dan de netwerken van concurrenten in deze prijsklasse. De verdeling van de beschikbare bandbreedte op de 5 GHz-band is treffelijk, op 2,4 GHz gaat één toestel meer wel dan niet met alle bandbreedte lopen. Om meerwaarde te bieden tegenover de modem/router die je provider al voorziet, is de D-Link DIR-859 net te summier, zeker wanneer je naar andere routers in deze prijsklasse kijkt. Het kleine formaat maakt dit ding dan weer wel geschikt als eenvoudig access point met een degelijk bereik.

Netgear R6400 - 99 euro Netgear kan op papier heel mooie resultaten voorleggen met de R6400. In optimale omstandigheden zijn de transfersnelheden zowel op het 5 GHz- als op het 2,4 GHz-netwerk de beste van alle budgetrouters uit deze test. Ook het bereik is lovenswaardig, met acceptabele snelheden zelfs in moeilijke omstandigheden. De verdeling van de beschikare wifibandbreedte is erbarmelijk op de 2,4 GHz-band, waar één toestel duidelijk alles naar zich toe kan trekken. In het 5 GHz-spectrum slaagt de router er significant beter in om de beschikbare bandbreedte te verdelen tussen de verschillende verbonden toestellen. We merkten soms korte problemen met de consistentie van het signaal. Zeker op de 5 GHz-frequentie lijkt het netwerk af en toe even te verdwijnen. Het softwaredashboard van de R6400 is spuuglelijk maar onder de jaren 90-interface schuilen enkele leuke functies. Zo kan je een gastnetwerk aanmaken en de inhoud van een externe schijf delen via usb 3.0. Om een printer aan te sluiten kan je de extra 2.0-poort achteraan gebruiken. Voor de parental controls word je uit de interface naar een webportaal gebracht, wat teleurstellend en omslachtig is. De R6400 verdient dan weer wel een pluim omwille van de aanwezigheid van de Netgear Downloader, een ingebouwde tool waarmee je bestanden of torrents rechtstreeks via de router naar usb-opslag kan downloaden.

Sitecom X8 WLR-8200 - 89 euro De X8 blinkt uit in middelmatigheid. Dat mag: je vindt de router dezer dagen gemakkelijk voor minder dan 80 euro en voor dat geld krijg je een compacte maar capabele router. De prestaties zijn degelijk, zowel op 5 GHz als op 2,4 GHz, al valt het op dat het signaal last heeft om door dikke muren te raken. Het grootste minpunt is een gebrek aan consistentie. Op heel wat metingen zien we stevige dipjes in het signaal. Langs de ene kant halen die de gemiddelde gemeten snelheid omlaag, langs de andere kant zijn ze toch een symptoom van een matig netwerk. In het functie-departement blijft de X8 opnieuw bij de essentie. Een heel beknopte webpagina geeft je toegang tot de basisfuncties maar niet veel meer. Een firewall met bescherming tegen cyberaanvallen is wel aanwezig. De twee usb 2.0-poorten springen verder in het oog. Sitecom geeft je de optie om de aangesloten opslag als multiumediaserver te gebruiken. Gezien de beperkte prijs van deze router vinden we dat een serieuze meerwaarde, ook al gaat het slechts om verouderde usb-poorten. Tot slot vinden we het lovenswaardig dat Sitecom de toegang tot het dashboard van de router beveiligt met een uniek wachtwoord dat je in de handleiding vindt. Meestal is een wachtwoord afwezig of gaat het om een standaardwoord voor alle routers van een bepaald type. Aangezien te weinig mensen het ooit veranderen, verdient Sitecom een pluim. Tot slot zet de fabrikant in op een mobiele app, wat voor een dergelijk eenvoudig toestel zeker een meerwaarde is.

TP-Link Archer C7 - 99 euro De Archer C7 is een verrassend mooie router met een glanzend zwart design. In de budgetcategorie is de C7 met voorsprong het mooiste toestel. Onbelangrijk is dat niet, aangezien je een router voor een goede ontvangst idealiter niet te hard verstopt. Het strakke design houdt op waar de software begint. Het dashboard bestaat uit een oplijsting van categorieën die zich - waar relevant - ontvouwen in extra menu-opties. Per tab vind je dan de nodige instellingen op het hoofdscherm. Vaste waarden voor een router aan deze prijs zijn aanwezig. Zo kan je externe opslag aansluiten via de twee usb-poorten, is er een gastnetwerk en kan je een printserver configureren. Echt gebruiksvriendelijk kunnen we de interface helaas niet noemen; wie zonder kennis van zake een functie zoekt, zal snel verloren lopen. Tijdens de test sukkelde de internetsnelheid van tijd tot tijd kort in een dal maar over het algemeen zijn we erg te spreken over snelheid en bereik op 2,4 GHz en 5 GHz. Ook de verdeling van de beschikbare bandbreedte gebeurt goed, zeker op het 5 GHz-netwerk. Als budgetroutertje voor een techneut kunnen we erg weinig aanmerken op de Archer C7. Voor een leek is de bediening van deze router helaas Chinees. De snelle opstartwizard helpt, maar is bij momenten nog steeds erg cryptisch voor wie de terminologie niet machtig is.







Clickx keuze

We vergelijken verschillende budgetrouters op zoek naar het beste exemplaar en moeten daarom hard zijn. Voor we een winnaar kiezen, valt het op dat alle budgetrouters eigenlijk op z’n minst degelijk presteren, zowel voor 2,4 GHz-netwerken als 5 GHz-netwerken. Geen enkel exemplaar raakt miraculeus met een krachtig signaal door gewapend beton en zonder al te veel obstakels kan je met iedere router uit de voeten. Wil je gewoon een access point zonder extra functies, dan mag prijs gerust de doorslag geven.

Vlak voor de finish steken er twee kandidaten nipt bovenuit: AVM en Netgear. Netgear heeft de krachtigste hardware, maar de webinterface ziet er erg gedateerd uit en bevat weinig extra functies. AVM doet het net omgekeerd: consistente maar geen opvallende resultaten, en een oerdegelijke webinterface die bijzonder veel functies (waaronder Smart Home) bevat. Bij een gelijke stand wordt het wifibereik doorslaggevend, maar ook hier scoren beiden allebei even hoog en beter dan de rest van de concurrentie. Finaal gaat de AVM Fritz!Box 4040 met de prijzen lopen, omdat die net iets scherper geprijsd is en qua verbruik flink lager ligt.