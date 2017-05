Koop je een Windowslaptop van 700 euro of meer, dan haal je gegarandeerd een vlot toestel in huis. Het beste toestel voor je geld kiezen, vereist altijd wat oplettendheid, maar vanaf een bepaald bedrag kan je ervan op aan dat iedere Windowslaptop capabel is. Onder de 700 euro is een toestel kiezen moeilijker. Je zal prioriteiten moeten stellen en compromissen maken. Een slecht geïnformeerde beslissing leidt al snel tot de aankoop van een toestel dat veel minder vlot werkt dan je aanvankelijk had ingeschat.

Bouwkwaliteit en design zijn meestal de eerste zaken die sneuvelen bij een budgetlaptop. Kies je voor veel prestaties voor je geld, dan komt dat de autonomie bovendien niet ten goede.

Chrome OS

Als je een laptop zoekt om op te typen, te surfen, te mailen en muziek te spelen, dan kan je voor weinig geld al een prachttoestel kopen. De toegift hier: de laptop zal draaien op Chrome OS in de plaats van Windows. Onbekend is onbemind en slechts weinig mensen durven vandaag Googles besturingssysteem kiezen boven het getrouwe en gekende Windows 10. Onterecht: Chrome OS is extreem eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Met het besturingssysteem kan je minder doen dan met Windows, maar de kans is groot dat een Chromebook volstaat wanneer je mikt op licht gebruik. Nieuwe Chromebooks zijn bovendien compatibel met Android-apps, wat de mogelijkheden van de toestellen flink uitbreidt.

Afweging

De eerste vraag die je moet stellen wanneer je een budgetlaptop wilt kopen is dus of je wel een Windowstoestel nodig hebt. Als met browsen, muziek of video streamen, e-mailen, typen en de occasionele spreadsheet of Powerpoint het geheel van je plannen voor je nieuwe toestel zijn samengevat, volstaat Chrome OS. Je zal voor minder geld een mooier en sneller toestel met een betere autonomie kopen dan wanneer je een Windowslaptop zoekt die hetzelfde kan.

Om eenvoudige spellen te spelen, frequenter spreadsheets te bewerken of aan geavanceerdere tekstverwerking te doen, heb je tot nader order wel een Windowslaptop nodig. Wanneer je veel bestanden hebt die je niet in de cloud wilt plaatsen, is Windows opnieuw de juiste keuze.

Comprommissen

Kies je voor een Windows 10-laptop, dan moet je onderzoeken welke functies voor jouw precies belangrijk zijn. Een SSD als systeemschijf is de enige must. Je zal nog maar weinig computers vinden met alleen een harde schijf en daar is een goede reden voor: de dingen voelen naar hedendaagse normen tergend traag aan, zeker bij licht gebruik. Een SSD is zelfs belangrijker dan het soort processor in deze prijsklasse. Een Intel Core i3-chip, of zelfs een Atom- of AMD-processor, kan volstaan als je niet van plan bent zwaar te multitasken of aan foto- of videobewerking te doen. Wil je een allround-toestel, dan is een Core-cpu wel een must.

In dit artikel bespreek ik in totaal zeven toestellen. Ik bekijk vijf scherp geprijsde Windowslaptops en twee Chromebooks. Eén daarvan kost weinig geld, de andere is een stuk duurder en zal illustreren dat Chrome OS niet moet onderdoen voor Windows 10.

Previous | Next Image 1 of 7 Acer Aspire E5-575-34L - 499 euro Acers E5 is een heel mooi voorbeeld van een uitstekend gebalanceerde, goedkope laptop. De adviesprijs van 499 euro is bijzonder scherp en voor dat geld krijg je toch een toestel met een Core i3-processor en een SSD. Die SSD heeft een capaciteit van slechts 128 GB. Voor een toestel in deze prijsklasse is dat voldoende. Snelheid primeert boven eventuele extra capaciteit. De Core-processor en de SSD worden bijgestaan door 4 GB aan RAM. Samen staat de hardware garant voor een vlotte werkervaring die niet hoeft onder te doen voor laptops die 100 euro duurder zijn. Office, surfen, mailen, lichte fotobewerking, de iets zwaardere spreadsheat: de E5 kan ermee overweg. Als kers op de taart stopt Acer een full HD-scherm in de laptop. Het TN-paneel heeft niet zo’n goede kijkhoek, maar wanneer je zelf recht voor je laptop zit, is het display haarscherp. Duurdere laptops hebben mooiere kleuren, maar gezien de prijs kan ik weinig negatiefs zeggen over de kwaliteit van Acers scherm. De hogere resolutie geeft je meer ademruimte op het 15 inch-display om te werken en dat is fijn. De laptop gaat ongeveer vijf uur mee op één batterijlading, met een uitschieter tot zeven uur als je echt zuinig bent. Dat is niet zo lang, maar met de prijs in het achterhoofd zeker niet slecht. Acer verdient veel punten voor de voorziene aansluitingen. Je krijgt twee gewone USB 3-poorten en één USB-C-poort, wat uniek is in deze prijsklasse. Een ouderwetse USB 2-poort tekent ook present. Externe schermen sluit je aan via HDMI of een ouderwetse VGA-poort. Een sleuf voor een kaartlezer ontbreekt helaas. Al bij al geeft Acer je hier extreem veel laptop voor weinig geld. De weinige minpunten zijn allemaal te vergeven met de prijs in het achterhoofd.

Acer Aspire ES1-523-88GL - 499 euro De ES1 is een interessant alternatief voor bovenstaande E15. De laptop ziet er net als de E15 sober uit en heeft een gelijkaardig toetsenbord, dat best aangenaam typt. Op het eerste zicht zie je niet zo veel verschil tussen beide toestellen. De binnenkant is echter compleet anders. Acer rust dit toestel uit met een laptopchip van AMD. Die is een stuk minder krachtig dan Intels Core i3. In ruil krijg je wel 8 GB aan RAM en een SSD met een capaciteit van 256 GB. Deze laptop zal je iets beter dienen wanneer je werk meer werkgeheugen dan cpu-kracht vereist. Denk daarbij aan browsen in Chrome met een heleboel tabs open. Doorgaans is de Intellaptop wel iets sneller. Het scherm van deze laptop is eveneens minder goed. De resolutie bedraagt slechts 1.366 x 768 pixels, al is de kijkhoek wel iets beter. Daarnaast heeft de andere Windowslaptop van Acer meer aansluitingen. Je krijgt hier slechts één USB 3-poort en geen USB-C-poort, al voorziet Acer dit toestel wel van een kaartlezer. Tot slot ontbreekt de VGA-aansluiting. De E5 met Intel-processor is het betere toestel, al kan ik enkele scenario’s bedenken waarin je voorkeur toch naar de AMD-laptop zou gaan. Naast het hierboven vermeldde browsen geeft de grotere capaciteit van de SSD je toch iets meer ademruimte voor de opslag van bijvoorbeeld multimedia. Ten slotte is de autonomie erg beperkt: je kan ongeveer drie uur zonder stopcontact. Deze laptop is meer dan goed genoeg voor zijn geld, maar de Intelvariant is in de meeste gevallen toch de betere keuze.

Asus ZenBook Flip UX360C - 679 euro Echt goedkoop kunnen we deze ZenBook Flip niet noemen. Toch is 679 euro een heel scherpe prijs voor dit toestel. Je koopt er een flinterdunne hybride laptop mee die voorzien is van een full HD-aanraakscherm met een nagenoeg perfecte kijkhoek. De dunne toetsen op het toetsenbord zijn voorzien van de nodige feedback en de metalen behuizing geeft het geheel een premium look & feel die normaal gereserveerd is voor laptops die 200 euro meer kosten. Onder de motorkap vind je een Intel Core m3, 4 GB aan RAM en een SSD van 128 GB. Die bescheiden specificaties zorgen ervoor dat deze Asus minder krachtig is dan de goedkopere Acer. Daar staat tegenover dat de Core m een design zonder ventilator mogelijk maakt. Laat er geen twijfel over bestaan: voor licht werk volstaat de hardware en voelt de Zenbook heel vlot aan. De zuinige Core m heeft nog een ander voordeel: dit toestel kan een autonomie van meer dan tien uur voorleggen bij licht gebruik. Samen met het lage gewicht (1,3 kg) is de ZenBook Flip dus een ideale compagnon voor onderweg. Het dunne frame zorgt noodgedwongen voor minder aansluitingen. Zo ontbreekt een ethernetpoort. Toch geeft Asus je nog twee USB 3-poorten en één toekomstbestendige USB-C-aansluiting. Een kaartlezertje is ook aanwezig. De ZenBook Flip is niet de beste keuze wanneer je zoveel mogelijk computerkracht voor je geld wilt. Wanneer de vormfactor van het toestel relevant is en draagbaarheid een rol speelt, vind je hier wel een heel aangename laptop voor een eerlijke prijs.

HP 15-BA052NB - 449 euro Hoe goedkoop kan een Windowslaptop zijn? HP tast de grens af met dit toestel en zit nog aan de juiste kant van de lijn. De AMD-processor binnenin is nog iets zwakker dan het exemplaar in de Acer ES1, maar samen met de SSD van 128 GB en een lovenswaardige 8 GB aan RAM bolt de computer best vlot. Opnieuw moet je goed nadenken over je plannen. Voor het iets zwaardere werk is een Core-processor toch aangewezen. Blijft het bij surfen en het lichtere kantoorwerk, dan vind je in deze HP wel een vlot toestel. Bovendien ziet het ding er goed uit. Net als de andere laptops in deze prijsklasse is de HP 15 uit plastic vervaardigd. Niettemin probeerde HP binnen het beschikbare budget toch iets leuk te doen met de laptop. Het resultaat is een toestel met een touchpad dat heel mooi verwerkt zit in het chassis. Het is een detail, maar het geeft deze HP toch een unieke vibe. HP kiest voor een HD Ready-scherm dat er ondanks de iets lagere resolutie best goed uitziet. De kijkhoek is niet geweldig maar ik zag al slechter. Het grootste minpunt voor dit toestel is ongetwijfeld het gebrek aan aansluitingen. Je krijgt drie USB 2-poorten mee en ook Ethernet en HDMI zijn aanwezig. USB 3 ontbreekt helaas in elke vorm en dat is jammer. Gezien de bescheiden capaciteit van de SSD ware een snelle poort voor externe opslag welkom geweest. Je krijgt dan weer wel een DVD-station, wat de laatste tijd toch een zeldzaamheid is. De autonomie is best goed wanneer je klassiek kantoorwerk verzet, maar wordt niet beter wanneer je je beperkt tot echt licht werk. De HP 15 is naar mijn mening de goedkoopste Windowslaptop die nog aangenaam werkt. Het toestel is niet perfect maar wat het kan, is straf gezien de absolute bodemprijs.

Toshiba Satellite Pro A50-C-1LR - 649 euro Toshiba’s inzending is een oerlaptop. Hoewel het toestel 150 euro meer kost dan de laptop van Acer, zijn de specificaties toch gelijkaardig. Daar zit Windows voor iets tussen. Toshiba richt zijn toestel op de professionele gebruiker, wat wil zeggen dat je een Windows 10 Pro-licentie krijgt. Ons testexemplaar draaide nog op Windows 7, wat in een zakelijke omgeving alsnog een pluspunt kan zijn. De Pro-licentie biedt een heleboel extra functionaliteit en ingebouwde veiligheid die je niet in de Home-versie terugvindt, maar in de regel biedt Windows 10 Pro niet zo veel meerwaarde buiten de zakelijke context. Dat maakt deze laptop vooral interessant voor wie weet waarom hij of zij de Pro-licentie wil. De laptop heeft geen USB-C-aansluiting maar is verder goed voorzien van connectiemogelijkheden. Twee USB 3- en twee USB 2-poorten zijn aanwezig, net als Ethernet, HDMI en zelfs een VGA-aansluiting. Het toetsenbord voelt iets te licht aan naar mijn gevoel, al is het zeker werkbaar. De autonomie van deze Toshiba is misschien wel de grootste troef: het vrij logge toestel gaat bij licht gebruik bijna negen uur mee. Het scherm stelt teleur. Voor dit budget hoopte ik op een full HD-display, maar Toshiba houdt het bij een HD Ready-scherm. De kijkhoek is mager, maar niet slechter dan bij de andere laptops in deze prijsklasse. Deze laptop is vooral interessant als budgetvriendelijk toestel met een Windows Pro-licentie. Volstaat de Home-editie, dan zijn er betere keuzes.

Acer CB5-312T-K7SP - 469 euro Deze 13 inch-chromebook van Acer is goedkoper dan vijwel alle Windowslaptops uit deze test, toch is de bouwkwaliteit zonder meer superieur. De volledig uit metaal vervaardigde behuizing is best dun en het toetsenbord typt aangenaam. Het scherm steelt echter de show. Acer koos voor een full HD-display met IPS-technologie. Dat zorgt voor realistische kleuren en vooral voor een perfecte kijkhoek. Je kan het display bovendien 360 graden omdraaien om de laptop tot tablet om te toveren. In de praktijk is dat vooral fijn wanneer je bijvoorbeeld een film wilt bekijken op het toestel. De hardware is aan de slappe kant: een mediatekprocessor die zo uit een tablet kan komen, krijgt hulp van 4 GB aan RAM. Erg is dat niet: de Chromebook is per definitie bedoeld voor licht gebruik en veel van wat je wilt doen, speelt zich toch af in de cloud. 64 GB aan interne opslag is dan weer best veel voor een laptop met Chrome OS. Spijtig genoeg is dit toestel nog niet compatibel met Android-apps. Acer verdient tot slot punten voor de aansluitingen. Je krijgt USB-C, USB 3, HDMI en een sleuf voor de microSD-kaart.

HP ChromeBook 13 G1 - 425 euro HP laat met zijn ChromeBook 13 G1 zien dat Chrome OS niet uitsluitend is weggelegd voor amateurs. Het prachtige en lichte toestel ziet er met dank aan het chrome-schermscharnier bijzonder premium uit. Het zwarte Chrome-logo op de achterkant verklapt dat dit toestel vervaardigd is voor professionele gebruikers. De prijs is er dan ook naar: 725 euro is veel geld voor een toestel zonder Windows. HP is er echter van overtuigd dat Chrome OS voldoende mogelijkheden heeft om de prijs te rechtvaardigen. De Chromebook is in ieder geval de strafste die ik ooit al onder handen nam, niet alleen visueel. Onder de motorkap schuilt een Intel Core m3-processor die het prachtige 4K-scherm moeiteloos aanstuurt. Je koopt dit toestel omdat je weet wat Chrome OS kan en je die mogelijkheden in een premium-verpakking wilt gebruiken. Ook deze Chromebook is helaas nog niet compatibel met Android-applicaties. Het toestel is voorzien van een klassieke USB-poort en twee USB-C-poorten. Die kan je gebruiken in combinatie met een optioneel dock om de Chromebook te voorzien van randapparatuur. Dit toestel is niet voor iedereen, maar toont vooral aan hoe Chrome OS een waardige concurrent kan zijn voor Windows.











Chrome of Windows

Chrome OS is niet de armemensenversie van Windows 10. Als je op zoek bent naar een budgetlaptop, dan is de kans reëel dat je geen plannen hebt die je ook niet kan verwezenlijken met een Chromebook. Een goed exemplaar kiezen is eenvoudig, aangezien de hardware veel minder van belang is. Je kan dus kiezen voor een laptop met een mooier scherm of een beter toetsenbord zonder dat je daarvoor merkbaar aan prestaties zal moeten inboeten. Bovendien is de autonomie in de regel spectaculair. 10 uur of meer is geen uitzondering.

Clickx-Keuze

Alle bovenstaande laptops zijn degelijke toestellen voor hun geld. Dat is opvallend. Als ik deze test exact een jaar geleden zou uitvoeren, zou ik je moeten vertellen dat een laptop onder de 500 euro niet te genieten is. De gedaalde prijs van SSD’s is rechtstreeks verantwoordelijk. Een lichte processor gekoppeld aan een harde schijf zorgt voor een tergend traag toestel; met een SSD reageert diezelfde hardware plots wel vlot.

De duurste laptop is weinig verrassend de beste uit de test. De Zenbook Flip van Asus neigt meer richting een premiumtoestel dan een budgettoestel. Echt goedkoop is hij natuurlijk niet. Daarom gaat de keuze van de redactie naar Acer. De E5 is zonder meer de ideale allround-laptop. De slimme configuratie met Core i3, het full HD-scherm en het best aangename toetsenbord maken deze een veilige keuze. Een pareltje of een lichtgewicht is dit toestel niet en een batterijkampioen al evenmin, maar dat mag je in die prijsklasse niet verwachten.

Een eervolle vermelding gaat naar HP. Het verbaast mij dat je voor minder dan 450 euro een functionele Windowslaptop kan kopen die er bovendien nog leuk uitziet. Zoek je een Windowstoestel voor licht gebruik en is de prijs het belangrijkste criterium, dan is de HP 15 jouw toestel. De opstap naar de Acer E5 is echter niet zo groot en dat toestel is wel merkelijk beter.