Cybercriminelen hebben er hun beroep van gemaakt om geld te verdienen aan onschuldige internetgebruikers. Ransomware is hierbij een erg gegeerd middel, aangezien de malware alle bestanden op je computer en eventuele verbonden apparatuur versleutelt. De hackers vragen hoge bedragen aan hun slachtoffers om de bestanden te decrypteren en zetten hun ‘klanten’ het mes op de keel door gebruik te maken van strakke tijdslimieten. Ook wanneer cybercriminelen niet rechtstreeks geld aan jou vragen, kunnen ze geld aan je verdienen. Door berichten te onderscheppen die je naar vertrouwde servers verstuurt, zoals deze van je bank, kunnen ze interessante data verkrijgen. Deze gegevens kunnen door de criminelen zelf gebruikt worden om je bankrekening te plunderen, of ze kunnen de data doorverkopen aan de hoogste bieder. In beide gevallen zullen de hackers ten koste van je privacy en geld inkomsten genereren.

Bijkomstige voordelen

Om te voorkomen dat het dataverkeer dat je via het internet genereert, wordt onderschept, kan je de wapens van cybercriminelen tegen hen gebruiken. Door alle data die je verstuurt te encrypteren en deze bovendien via een veilige verbinding te laten gebeuren, blijf je hackers een stap voor. Zoals we in ons grote VPN-dossier uitleggen, is dit waar een VPN-verbinding in de eerste plaats voor wordt gebruikt. De extra beveiliging die wordt gecreëerd door de technologie heeft echter bijkomstige voordelen. Zo kan je de dienst eveneens gebruiken om geblokkeerde websites te bezoeken door te simuleren dat je je in een ander land bevindt.

Belgische server

Niet iedere VPN-dienst is even goed in staat je te helpen bij een bepaald voordeel dat je eruit wilt halen. Wanneer je bijvoorbeeld op reis gaat en ook daar je sporthelden wilt kunnen volgen via Sporza, zal je een VPN-dienst nodig hebben om vanuit het buitenland de video’s op de website te kunnen bekijken. Hierbij dien je erg goed uit te kijken naar de servers die de VPN-dienst in gebruik heeft: je verkeer moet immers via een server van België worden omgeleid. Heeft de dienst geen server in België staan, is het vergeefse moeite.

Op vlak van snelheid kan je eveneens bedrogen uitkomen. Door de extra bewerkingen die op je data worden uitgevoerd wanneer je gebruik maakt van een VPN-dienst zal je veelal een tragere internetverbinding hebben. Voor bepaalde toepassingen zal dit snelheidsverschil niet opwegen tegen de extra privacy en beveiliging die je krijgt. Om te gamen of video’s te bekijken, kan een trage verbinding echter voor een hoop frustratie zorgen. In dergelijke gevallen is het het waard om extra geld te spenderen voor een snellere beveiligde internetverbinding.

Previous | Next Image 1 of 12 1. IPVanish IPVanish is de goedkoopste, maar biedt een hoop functionaliteit aan. De VPN-dienst vraagt 10 dollar per maand en heeft servers in meer dan 60 landen die je over heel de wereld kan terugvinden. België is één van de landen die op de lange lijst met locaties staat. IPVanish deelt op zijn website duidelijk mee dat het geen logs bewaart van je activiteiten. Behalve voor je privacy is dat eveneens goed wanneer je onder andere torrents wilt downloaden. Verschillende VPN-diensten verbieden je dergelijke handelingen, maar aangezien IPVanish geen logs bijhoudt van je doen en laten, kan je via zijn beveiligde verbinding zowat alles doen wat je wilt. Wat IPVanish eveneens in een positief daglicht zet, is de snelheden die het kan halen. Bij het uitproberen van een nabijgelegen server steeg de vertraging van 31,1 naar 33 milliseconden: een toename van slechts 4,2 procent. Wanneer we een server aan de andere kant van de wereld gebruikten, konden we een toename in vertraging meten van 262,4 procent.

2. expressVPN Ook bij ExpressVPN betaal je een hoop geld om erg veel mogelijkheden te krijgen op het vlak van serverlocaties. De VPN-dienst heeft servers in 87 landen staan, waar België uiteraard niet aan mag ontbreken. Je kan ExpressVPN gebruiken op Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Blackberry en je router. Hiermee ondersteunt de VPN-dienst net iets minder platformen dan IPVanish, die ook op Windows Phone, Ubuntu en Chromebooks gebruikt kan worden. In vergelijking met IPVanish voegt ExpressVPN net iets meer vertraging toe. Het percentage dat we maten voor een nabijgelegen server was 15,1 procent; een verder gelegen server voerde de vertraging op met 274 procent.

3. NordVPN NordVPN heeft een prijskaartje tussen dat van voorgaande VPN-diensten in en heeft servers staan in 58 landen, inclusief België. Dat is iets minder dan voorgaande diensten aanbieden, maar nog steeds ruimschoots voldoende. Waar NordVPN in uitblinkt, is de ondersteuning van besturingssystemen. Op zijn website kan je applicaties en uitleg terugvinden voor Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS, Windows Phone, Linux, Raspberry Pi, BlackBerry 10 en verschillende routermerken. In vergelijking met voorgaande VPN-diensten zorgt NordVPN voor een grotere vertraging. Wanneer we een server gebruikten aan de andere kant van de wereld, werkte de internetverbinding 232,9 procent trager. Vreemd genoeg kwam er bij een nabijgelegen server nog veel meer vertraging bij, namelijk 704,2 procent.

7. AnchorFree Hotspot Shield Private Internet Access VPN heeft geen servers in België staan; de dienst heeft infrastructuur in slechts 24 verschillende landen en is hierdoor niet op alle continenten vertegenwoordigd. Bovendien geeft Private Internet Access VPN geen garantie dat het geen logs bijhoudt over je internetgedrag wanneer je verbonden bent met zijn dienst. Wel kan je je internetverbinding met de VPN-applicatie beveiligen met de beste encryptiemethodes en zorgt de dienst voor een extra vertraging die binnen de perken blijft. Wie niet veel geld te spenderen heeft en niet op zoek is naar de mooiste gebruiksinterface is daarom bij Private Internet Access VPN aan het juiste adres.

4. Private Internet Access Ook KeepSolid VPN vraagt weinig geld voor zijn diensten. De aanbieder heeft servers staan in 50 landen, waaronder België, en kan je gebruiken op Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone en Apple TV. De extra vertraging die de dienst met zich meebrengt bij het gebruiken van een nabijgelegen server is meer dan degelijk. Wanneer je de infrastructuur aan de andere kant van de wereld gebruikt, zal je in vergelijking met andere diensten wel slechtere prestaties merken. Wat de dienst erg interessant maakt, is het feit dat je geld kan bijbetalen om gebruik te kunnen maken van een persoonlijk IP-adres. Diensten als Netflix herkennen na een tijdje de IP-adressen waarmee VPN-diensten hen om de tuin willen leiden en blokkeren je bij verdachte activiteiten. De kans dat dit gebeurt bij een persoonlijk IP-adres is erg klein.

5. KeepSolid Eén van de redenen waarom mensen een VPN-dienst gebruiken, is om anoniem torrents te kunnen downloaden via een beveiligde verbinding. Er zijn een hoop VPN-diensten die deze bezigheid blokkeren om te voorkomen dat hun servers overbelast worden. Zoals de naam doet vermoeden, is dit bij TorGuard VPN niet het geval. De dienst is daarom erg populair bij eenieder die bestanden wil downloaden en delen met anderen. Voor de rest is de functionaliteit van TorGuard VPN in vergelijking met andere diensten eerder beperkt. De dienst behaalt inconsistente resultaten op het vlak van snelheid en is niet voorzien van de gespecialiseerde beveiligingstools die je bij andere opties wel kan terugvinden. Bovendien dien je je instellingen aan te passen in een gebruiksinterface die allesbehalve modern aanvoelt.

6. TorGuard In tegenstelling tot voorgaande VPN-diensten biedt AnchorFree een gratis versie van zijn Hotspot Shield aan. Hierbij kan je wel alleen verbinden met servers in de Verenigde Staten, krijg je advertenties te zien en is de toegang tot bepaalde websites, zoals Netflix, geblokkeerd. Wanneer je de functionaliteit van de dienst wilt uitbreiden, dien je minstens 14,99 dollar per maand te betalen voor de Elite-versie van Hotspot Shield. Ook de functionaliteit van de volledige versie van de dienst is echter vrij beperkt. Er bestaan applicaties voor Windows, macOS, iOS, Android en Chrome en de servers van de dienst zijn verspreid over 20 verschillende landen, waarvan Mac-gebruikers er slechts 9 kunnen gebruiken. Wat de dienst wel interessant maakt, is het feit dat Hotspot Shield je beschermt tegen kwaadaardige websites. AnchorFree onderhoudt hiervoor een database met meer dan 3,5 miljoen websites. Bovendien is Hotspot Shield één van de weinige VPN-diensten waarop je een levenslang abonnement kan nemen. Hieraan ben je 99,95 dollar kwijt.

8. PureVPN Wie op zoek is naar een VPN-dienst met zo goed als oneindige mogelijkheden op het vlak van serverlocaties, is bij PureVPN aan het juiste adres. De dienst heeft servers in maar liefst 141 verschillende landen, waaronder twee in België. Met name in Afrika blaast PureVPN de concurrentie weg. Waar andere VPN-diensten slechts in Noord-Afrikaanse landen als Egypte een server hebben staan, biedt PureVPN servers aan in 18 Afrikaanse landen. Bovendien is de snelheid van PureVPN meer dan acceptabel en heeft de dienst een extra firewallfunctie. Alleen is het jammer dat de VPN-dienst je niet de mogelijkheid geeft om advertenties te blokkeren.

9. Hyde My Ass Ook Hide My Ass VPN imponeert met het aantal landen waarin het servers heeft staan. De dienst heeft infrastructuur in meer dan 190 landen en biedt meer dan 120.000 IP-adressen aan. Ook de snelheid waaraan de VPN-service werkt, is indrukwekkend. Hide My Ass zorgt voor een extra vertraging van slechts 29 procent wanneer we verbonden waren met een server in de buurt. Alleen IPVanish doet het beter, met een percentage van slechts 4,2 procent. De interface van Hide My Ass is bovendien erg gebruiksvriendelijk. Dit maakt de dienst ideaal voor eenieder die voor het eerst met VPN aan de slag gaat. Heb je al meer ervaring met de technologie, dan zal het beperkt aantal geavanceerde functies je mogelijk naar een andere VPN-dienst dwingen.

10. Spotflux Spotflux is een nieuwkomer in de VPN-wereld, wat te merken is aan de dienst. Momenteel kan je slechts uit negen verschillende serverlocaties kiezen, waaronder Nederland, en de dienst heeft een substantiële extra vertraging wanneer je verbindt met een nabijgelegen server. Desondanks heeft Spotflux op korte tijd enorme vooruitgang geboekt en het is aannemelijk dat het deze groei zich zal doorzetten. Wat uniek is aan deze VPN-dienst is het feit dat je een apart abonnement kan aanschaffen voor je mobiele toestellen. Hieraan ben je 3,99 dollar in de maand kwijt, terwijl de volledige Premium-licentie voor maximum vijf toestellen 4,99 dollar per maand kost. Bovendien kan je een gratis versie van de dienst gebruiken. In tegenstelling tot bij andere diensten is er geen verschil in netwerkprestaties wanneer je de app gratis gebruikt, al zal je wel advertenties te zien krijgen.

11. TunnelBear Een VPN-dienst die veel mensen voor zich weet te winnen met zijn gratis aanbod is TunnelBear. In tegenstelling tot Spotflux zal het je niet bestoken met allerhande advertenties die je liever kwijt dan rijk bent; de dienst houdt datalimieten aan om je te verleiden voor zijn betalende abonnementen. Standaard kan je per maand 500 MB aan verkeer doorheen TunnelBear laten passeren. Wie nood heeft aan meer kan Tweeten over TunnelBear om de limiet naar een GB te verhogen, of kan 7,99 dollar per maand betalen om de limiet volledig te laten opheffen. Momenteel heeft TunnelBear servers in 20 landen, waaronder buurlanden Nederland en Frankrijk. TunnelBear vertelt hier echter bij dat het zijn netwerk continu uitbreidt.

12. CyberGhost Ook CyberGhost biedt een gratis VPN-dienst aan voor Windows, Mac en Android. De dienst heeft servers in 29 landen, waarvan de meeste in Europa liggen. Hierbij dien je op voorhand wel goed na te kijken welk abonnement noodzakelijk is voor de servers in het land van jouw voorkeur. Alle zeven servers in België kan je bijvoorbeeld alleen aanspreken wanneer je een Premium-abonnement voor 4,99 euro per maand hebt. In Nederland kan je daarentegen 27 van de 72 servers gratis gebruiken. Algemeen haalt de VPN-dienst degelijke snelheden, al kan dit variëren per server die je gebruikt. Bovendien heeft CyberGhost een erg aantrekkelijke interface en toont het in zijn gratis versie een minimum aan advertenties.





















1. IPVanish IPVanish is de goedkoopste, maar biedt een hoop functionaliteit aan. De VPN-dienst vraagt 10 dollar per maand en heeft servers in meer dan 60 landen die je over heel de wereld kan terugvinden. België is één van de landen die op de lange lijst met locaties staat. IPVanish deelt op zijn website duidelijk mee dat het geen logs bewaart van je activiteiten. Behalve voor je privacy is dat eveneens goed wanneer je onder andere torrents wilt downloaden. Verschillende VPN-diensten verbieden je dergelijke handelingen, maar aangezien IPVanish geen logs bijhoudt van je doen en laten, kan je via zijn beveiligde verbinding zowat alles doen wat je wilt. Wat IPVanish eveneens in een positief daglicht zet, is de snelheden die het kan halen. Bij het uitproberen van een nabijgelegen server steeg de vertraging van 31,1 naar 33 milliseconden: een toename van slechts 4,2 procent. Wanneer we een server aan de andere kant van de wereld gebruikten, konden we een toename in vertraging meten van 262,4 procent.

Hieronder vind je tot slot nog een kort overzicht van de besproken diensten en hun prijzen (meestal in dollar aangerekend).

IPVanish – 10 dollar/maand

ExpressVPN – 12,95 dollar/maand

NordVPN – 11,95 dollar/maand

Private Internet Access – 6,95 dollar/maand

KeepSolid = 5,99 dollar/maand

TorGuard – 9,99 dollar/maand

AnchorFree Hotspot Shield – 14,99 dollar/maand

PureVPN – 11 dollar/maand

Hide My Ass – 10,99 dollar/maand

Spotflux – 4,99 dollar/maand

TunnelBear – 7,99 dollar/maand

CyberGhost – 4,99 euro/maand