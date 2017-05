“Welk antivirusprogramma moet ik kiezen?” Het zal je niet verbazen dat die vraag de Clickx-redactie al eens bereikt. Er zijn verschillende factoren van belang bij de keuze van een goed antiviruspakket. Niet in het minst speelt de eigenlijke bescherming tegen virussen en malware mee, maar ook de impact op je systeem is een belangrijke factor. Weinig mensen zullen voor de perfecte bescherming kiezen als die hun computer voelbaar vertraagt, en terecht. Het uitzicht en de bediening van de software zelf mag je evenmin onderschatten.

Op zoek naar de kampioen

De functies terzijde speelt een ander criterium nog een belangrijke rol: volstaat een gratis antiviruspakket, of tel je toch beter enkele euro’s neer voor een geavanceerde suite? In dit dossier zet ik zeven gratis antiviruspakkettentegenover elkaar.

Professionele testresultaten

Voor de kwaliteit van de bescherming baseer ik me op het testrapport van AV-Test, een onafhankelijk testcentrum van antivirusprogramma’s waarvan de gestandaardiseerde tests over de hele sector in hoog aanzien staan. Het testcentrum maakt gebruik van objectieve testmethodes, zodat resultaten al jaren consistent zijn voor iedereen die ze volgt.

Drie speerpunten

Ik beoordeel antiviruspakketten op drie belangrijke punten. Het eerste is de kwaliteit van de bescherming. AV-Test laat telkens de nieuwste bedreigingen los op de recentste versies van antiviruspakketten en analyseert hoe goed ze de dreigingen blokkeren. Die test bestaat uit twee onderdelen: eerst moet een antiviruspakket zoveel mogelijk van de meer dan 13.000 veel voorkomende virussen tegenhouden. Vervolgens moet de software een pc beschermen van meer dan 100 zogenaamde zero-day-aanvallen: aanvallen van hackers op kwetsbaarheden in veelgebruikte software die maar pas ontdekt zijn. Denk aan lekken in Windows, Flash of software voor servers.

Gebruiksvriendelijkheid

Tot tweede speelt het gebruiksgemak een belangrijke rol. AV-Test houdt het op objectieve criteria, zoals het aantal valse meldingen of blokkades van software die eigenlijk niet gevaarlijk is – verkeerde virusdetecties en storende meldingen wanneer je eigenlijk niets gevaarlijks aan het uitspoken bent. Tot slot kijk ik zelf ook naar de interface en onderzoek hoe eenvoudig het is om wegwijs te raken in een antivirussuite. Het mag immers niet de bedoeling zijn dat je een computerexpert bent om vlot met een softwarepakket aan de slag te gaan.

De beste bescherming voor je geld

Is het de moeite om voorgaande pakketten voorbij te gaan en je portemonnee boven te halen? Dat hangt ervan af. Zoals gezegd doet de kwaliteit van de antiviruspakketten van gratis suites niet noodzakelijk onder voor die van betalende versies. Wie er een centje voor overheeft, krijgt echter meer dan antivirusbeveiliging alleen. Betalende suites zijn gebruiksvriendelijker en geven je bovendien een heleboel extra’s. Denk aan wachtwoordkluizen, gratis ondersteuning, ransomwarebescherming, een firewall, identiteitsbescherming en soms zelfs online back-up-oplossingen.

Dat een betalende antivirusoplossing je computer niet gebruikt als reclamebord, is voor veel mensen ook een investering waard. In de reviews die volgen leg ik een extra focus op bijkomende functies, maar de kwaliteit van de antivirusbeveiliging blijft het voornaamste. Die is perfect vergelijkbaar met de kwaliteit van gratis pakketten, al scoren betalende suites doorgaans net iets beter. Het grootste verschil op technisch vlak zit in de belasting voor je systeem. Betaalde pakketten zijn in de regel een stuk efficiënter.