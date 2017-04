Verleidelijke sofa’s, heerlijke maaltijden, geweldige televisieprogramma’s, entertainende games, fantastische boeken,… we zijn vandaag allemaal rijk en gepriviligieerd genoeg om nooit meer ons huis uit te moeten. Hebben we iets nodig dat we niet in huis hebben, dan bestellen we het online. Bovendien wordt België meer en meer een diensteneconomie, wat betekent dat nooit eerder zoveel werknemers een zittend beroep uitoefenden. Hoewel joggers steeds vaker in ons straatbeeld opduiken, weegt die kleine, bewegende minderheid niet op tegen zij die met plezier ingaan op de avances van de luiheid, die verschrikkelijke hoofdzonde die sedert de bijbelse tijden almaar aan populariteit wint.

We moeten met z’n allen opnieuw meer gaan bewegen, en de toenemende faam van fitnesstrackers en andere wearables – draagbare technologie – zal ons daarbij helpen. Ben je geen fan van hulpmiddelen die je moet opladen, dan kan je ook altijd vertrouwen op niets meer of minder dan je smartphone – al moet je die technisch gezien ook regelmatig aan een stopcontact hangen. De app stores puilen uit van de uitstekende apps die jouw gewicht, gezondheid en dieet willen beheren. Na afloop van dit artikel zal je met gemak het kaf van het koren kunnen scheiden, en kan je eindelijk beginnen aan de verwezenlijking van je Nieuwjaarlijkse goede voornemens.

Groot verschil

Beginnen doen we met draagbare technologie. Om te beginnen moet je weten dat er verschillende klassen bestaan in de wereld van wearables. Je hebt gadgets die je op je hoofd zet, rond de pols draagt, je voeten in steekt, of je zelfs helemaal mee bedekt (denk dan aan slimme t-shirts). De meest voorkomende voorbeelden vind je natuurlijk gewoon rond je pols. In de klasse van de horloges vind je opnieuw drie onderverdelingen terug: smartwatches, sporthorloges en fitnesstrackers, in aflopende vorm van slimheid.

Smartwatches zijn op gebied van sport en dagelijkse activiteit vis noch vlees. Afhankelijk van welk horloge je koopt kunnen die functies goed werken, of ontzettend tegenvallen. Pebble, een van de eerste fabrikanten van slimme horloges, wes ook een van de eersten om door te hebben dat een smartwatch op zich voor te weinig mensen echt waardevol is. Het verbond zijn platform aan enkele universiteiten die er een fitnesstracker van konden maken, naast zijn reeds bestaande slimme capaciteiten. Helaas voor Pebble vielen die functies tamelijk tegen; ook de tweede generatie, met hartslagmeter op de pols, bleek niet zo accuraat in de meetresultaten.

Hartslagmeting

Slimme horloges waren nooit pioniers in het gebied van hartslagmetingen. Sporters die intensief met hun hobby bezig zijn, verwachten uitgebreide en accurate meetgegevens. Daarvoor is een hartslagmeter haast onontbeerlijk. Wil je een smartwatch met die capaciteiten, dan betaal je echter meteen een stevig supplement. Bovendien moet je geluk hebben met de app die je smartwatch gebruikt; vaak is die onoverzichtelijk en geeft die slechts met mondjesmaat informatie weer. Een slim horloge dient dan ook in de eerste plaats om je vrienden te imponeren, om je berichten te lezen en om er, in het geval van de Apple Watch, volledige telefoongesprekken mee te voeren.

Mensen die serieus met hun sport bezig zijn, zal je dan ook amper met een smartwatch spotten. Zij kiezen liever voor het echte sporthorloge. Net als een smartwatch bezit dat een redelijk groot scherm, een ingebouwde GPS – zodat je je trainingsrondjes in kaart kan brengen – en vaak is er een krachtig besturingssysteem aan boord dat je zonder de aanwezigheid van een smartphone kan vertellen hoe stevig je sessie was. Deze horloges kan je ofwel verbinden met een hyperaccurate hartslagmeter rond de borst, ofwel zit er een optische meter onderaan het horloge. Vaak is die tweede variant net iets minder accuraat, al hangt dat van persoon tot persoon af.

Fitnesstrackers

De derde categorie is die van de ‘domste’ wearables, maar niettemin zijn ze veruit de populairste gadgets rond menig pols: fitnesstrackers. Met name leden van de vrouwelijke overtuiging laten zich regelmatig bewonderen met zo’n klein, dun, elegant stukje plastic. De pure fitnesstracker bezit geen scherm, geen ingebouwde GPS, maar wel een batterijleven waar menig stuk elektronica jaloers op mag zijn. Smartwatches houden het vaak slechts enkele dagen vol, sporthorloges net geen mand; fitnesstrackers zingen het op een enkele batterijlading vaak maanden uit, met dank aan het gebrek aan high-tech. Voor meer dan het meten van je stappen of je slaap gebruik je ze beter niet. Soms zijn ze vergezeld van een schermpje waarop je het uur kan aflezen en soms kunnen ze nog automatisch een bepaalde activiteit zoals hardlopen opvangen en meten, maar verder gaat het niet.

De beste voorbeelden

Je hebt nu hopelijk al een beter beeld van de opties die voorhanden zijn. Wie zich aan een mobieler leven wil wagen met draagbare technologie moet goed geïnformeerd zijn. Daarom geven we je maar al te graag enkele concrete tips mee voor toestelletjes die je aandacht verdienen. Beginnen we goedkoope, dan is er bijvoorbeeld de Xiaomi Mi Band 2.

Via bol.com kost het je net geen 40 euro, via de Chinese webwinkel Light In The Box betaal je net geen 24 euro – maar dan moet je er wel een maand op wachten. Ja, het is Chinees, nee, het is geen rommel. De Mi Band 2 is een van de populairste fitnesstrackers van het moment en met reden: dankzij de geweldige prijs-kwaliteit neem je heel snel genoegen met de beperkte functionaliteit (de hartslagmeting is bijvoorbeeld erg onnauwkeurig). Je krijgt er zelfs nog een klein schermpje bij. Iets duurder is de Misfit Ray. Qua functionaliteit zit deze in dezelfde categorie als de Mi Band, maar hij is veel stijlvoller. Je kan deze kleine tube rond je pols dragen, maar evengoed rond je enkel of rond je hals. Er is geen schermpje, dus valt er niets af te lezen. Alle informatie krijg je binnen via je smartphone. Ben je door deze opties niet overtuigd, dan heeft Fitbit in zijn ruime arsenaal vast wel iets dat je kan overtuigen.

Qua sporthorloges zijn er vele goeie voorbeelden te vinden. Een van de beste opties op vlak van prijs-kwaliteit is de Polar M400. Je krijgt een verrassend compleet en nuttig gadget met hartslagmeting rond de borst, ingebouwde GPS en handige app voor minder dan 150 euro. Een goed alternatief is de Fitbit Charge 2: die is de opvolger van de immens populaire Charge en heeft nu een groter scherm dat meer informatie kan tonen dan voordien, een hartslagmeter op de pols en hij kan nu gebruik maken van de GPS-ontvanger in je smartphone om je locatie te bepalen, eveneens voor net geen 150 euro. Mag het iets duurder zijn, dan hebben TomTom en Garmin uitstekende toestelletjes.

Een goed smartwatch kiezen dat tevens dienst kan doen als fitnesstracker is heel wat moeilijker. Je betaalt sowieso al meer, dus moet je goed uitkijken wat je ervoor in de plaats krijgt. Goeie opties zijn ongetwijfeld de Apple Watch en de horloges van Samsung. Ook Polar heeft met de M600 een optie die de grens tussen sporthorloge en smartwatch overstijgt.

Fit met apps

Een fitter leven eindigt niet bij het kiezen van een goeie wearable. Wil je je inactiviteit digitaal aanpakken, dan moet je maken dat je vergezeld wordt door de beste apps. Het gamma is zo breed als maar zijn kan. Je hebt apps die je kan gebruiken als fitnesstracker, apps die je slaap meten, apps die jouw dieet opvolgen en je calorieën tellen, apps die verschillende soorten sportactiviteiten kunnen meten en nog veel meer. Een kort overzicht van wat er zoal te vinden is.

Strava

Strava is een app die voornamelijk lopers en fervente fietsers bekend in de oren zal klinken. De app slaagt waar vele andere diensten toch wat tegenvallen: het opzetten van een sociaal aspect. Met Strava meet je in de eerste plaats je eigen sportactiviteiten, maar daarnaast kan je erg makkelijk vergelijken met andere sporters die ooit hetzelfde traject aflegden. Ik fietse onlangs in een groep met de bekende veldrijder Mark McConnell, wat de app nadien op zichzelf correct wist samen te puzzelen. Daarnaast kan je in de app eveneens gegevens van je wearables importeren. Heb je bijvoorbeeld een Polar- of Withings-gadget, dan kan je die gegevens automatisch in Strava importeren. Als je maar een app wilt gebruiken, moet je deze hebben.

Pact

Niet iedereen beschikt over een stalen wilskracht. Voor sommigen is de aanblik van een pot Ben & Jerry’s al genoeg om de trainingsarbeid van een ganse week teniet te doen. Het kan dan helpen om jezelf te motiveren op een andere manier. Met Pact kan je geld inzetten op het bereiken van doelen, bijvoorbeeld het lopen van een marathon binnen de zes maanden. Je zet dan echt geld in op dat doel. Bereik je het, dan krijg je iets; haal je het niet, dan ben je je geld kwijt. Valsspelen kan haast niet, aangezien je smartphone nauwkeurig je vooruitgang kan meten.Je kan dus maar beter in actie schieten, of je bent je zuurverdiende centjes kwijt.

MyFitnessPal (CalorieënTeller)

Voldoende en op de juiste manier sporten is maar een aspect van een gezond leven. Wil je fitter worden of enkele kilo’s verliezen, dan maakt een aangepast voedingspatroon evenzeer deel uit van je routine. Velen beseffen niet wat ze dagelijks naar binnen spelen en welke impact dat ene koekje kan hebben op jouw misschien wat kromme lijn. Met een goeie calorieënteller kan je dat gat in je kennis opvullen. Het is de bedoeling dat je nauwgezet elke morzel verorberd voedsel ingeeft, waarna je dagelijks kan zien hoeveel calorieën je hebt opgenomen. Dat klinkt vermoeiend en dat is het ook. Na enkele dagen zal je echter al merken dat je een beter besef krijgt van hoe zwaar alle voedingswaren doorwegen. Eens je een gezond eetpatroon hebt aangenomen, heb je de app niet langer nodig.

Sleep as Android

We hebben al voeding, we hebben sporten en nu voegen we een derde belangrijke pijler toe: je slaappatroon. Wil je echt gezonder gaan leven, dan is het belangrijk dat je voldoende slaapt. Met een wearable kan je dat automatisch meten, zonder wordt dat al iets moeilijker. Met Sleep as Android kan je je smartphone inschakelen. Met behulp van de aanwezige sonar, of door hem naast je hoofdkussen op de matras te leggen, kan je redelijk exact meten hoe veel en hoe goed je slaapt. Het handige van de app is dat je een slimme wekker kan instellen: die gaat na wanneer een goed moment is om je te wekken. Uiteraard kan je een tijdspanne instellen voor je eigenlijke wekker afgaat, zodat je bijvoorbeeld een halfuur vroeger dan voorzien wakker wordt, en niet in het midden van de nacht.