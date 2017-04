Lightworks 12.6

Wat hebben The Wolf of Wall Street, Pulp Fiction en The King’s Speech gemeen? Ze zijn alle drie gemonteerd met behulp van Lightworks. Er is geen ander videobewerkingsprogramma met een dergelijke reputatie die ook in een gratis versie te verkrijgen is. De kosteloze variant van Lightworks heeft redelijk wat beperkingen. De meest geavanceerde tools zijn voorbehouden voor de Pro-versie. Exporteren kan enkel in MPEG4 aan maximum 720p, voor ‘preferred upload partner’ Vimeo is dat opgetrokken naar 1080p. Van alle gratis videosoftware in deze lijst is Lightworks het meest complex, en raden we het voornamelijk aan voor gebruikers die al enige kennis hebben van monteren. Verder is het trouwens op alle belangrijke besturingssystemen te downloaden. Beschikbaar voor Windows, macOS en Linux – gratis of in Pro-versie vanaf 19,99 dollar per maand