Een eigen website maken lijkt voor velen iets dat je beter aan een professional overlaat. Tot op een zeker niveau klopt dat wel, maar daarvoor moet je eerst weten hoe complex die website moet zijn. In vele gevallen kan je dikwijls zelf al een mooie website uit je mouw schudden dankzij de duizenden kant-en-klare sjablonen die je op het internet kan vinden. Hiermee lijkt het alsof je een professionele oplossing hebt gemaakt, terwijl het maar enkele klikken heeft gekost. Daarom adviseer ik liever dit: volg al mijn stappen en bewonder het eindresultaat. Wil je (veel) meer? Dan loont het om te babbelen met een webdesigner om te zien wat je nog extra wilt. Maar beginnen doen we altijd bij het begin: de domeinregistratie.

Startpakket

Voor deze workshop heb ik de dienst One.com uitgekozen omwille van zijn haarscherpe hostingprijzen. Voor amper 1,5 euro per maand heb je al een website met 15 GB opslag en ondersteuning wanneer er iets fout loopt. Het is een van de prijsbrekers onder de hosting aanbieders. Waarom heb je zo’n hosting nodig? Je website moet namelijk ergens op het internet staan. Indien je simpelweg een blog wilt openen, heb je genoeg aan een gratis online blogdienst. Een hosting partner wordt pas interessant wanneer je een volwaardige website wilt bouwen en beheren.

Surf naar www.one.com en kies het Starter-pakket van 1,5 euro per maand. De eerste vraag die je daarna voorgeschoteld krijgt, is ineens een heel belangrijke: welk internetadres wil je graag? Dit wordt namelijk het internetadres dat je overal gaat doorgeven om je website te bereiken. Kies die zo eenvoudig mogelijk, in de mate van het mogelijke. Je gaat er namelijk al snel achter komen dat heel wat internetadressen ondertussen al zijn ingenomen doorheen de jaren. Ikzelf zoek specifiek een internetadres voor koffiehuis De Gusting te Geel. Van zodra ik degusting intyp, verschijnt al direct dat de .be-variant al bezet is. Helaas is ook gusting.be bezet, dus kies ik voor de vrije variant www.degustinggeel.be. De keuze van een domein is cruciaal, want in dit goedkope pakket kan je maar één domein kiezen. Wil je meerdere domeinen kopen om allemaal naar dezelfde website te sturen? Dan val je automatisch in een duurder pakket. Wie dat wil, kan dat later nog altijd kiezen.

Opties kiezen

Wanneer je je domeinnaam hebt gekozen, moet je eerst wel geld op tafel gooien voordat je aan de slag kan met het pakket. Nadat je alles hebt ingevuld, krijg je nog eens extra opties zoals Back-up & Herstel, Webshop, SiteLock – Find en Zoekmachine optimalisering. De eerste twee opties spreken voor zich. In mijn geval is dat niet nodig, maar wie ambitie heeft, mag hier gerust mee aan de slag gaan om te zien wat je allemaal zelf kan. SiteLock-Find beschermt je website tegen hackers door elke dag te scannen naar malware. De optie is goedkoop genoeg om direct te nemen, maar wie twijfelt, kan ook zonder verder. Heb je later toch problemen met hackers? Dan kan je nog steeds de optie aanvinken.

De optie Zoekmachine optimalisering is bijzonder belangrijk wanneer je het maximale wil doen om bovenaan de zoekresultaten van Google te geraken. Wie gewoon een eigen website wilt maken om aanwezig te zijn op het internet heeft deze functie niet nodig, maar van zodra je extra klanten wilt werven via het internet is deze optie onontbeerlijk. Het is geen magische formule, je staat niet plotsklaps op nummer één, maar alle beetjes helpen. Ik selecteer voor dit verhaal enkel de Zoekmachine optimalisering.

Eens je alles hebt gekozen, ga je over tot de betaling. Belangrijke info: je betaalt pas wanneer je tot de eindstreep geraakt. Heb je geen website kunnen maken die je online wilt zetten? Dan gaat er ook geen bedrag van je rekening. Jij bepaalt dus helemaal zelf of je doorgaat op het einde. Na het invullen van je gegevens, krijg je de melding dat je binnen de 5 minuten een mailtje ontvangt met alle info om je website te bouwen.

Aan de slag

Zoek naar de mail met afzender robot@one.com om je registratie te voltooien. Klik op de groene knop Wachtwoord kiezen en stel een wachtwoord in dat je altijd nodig zal hebben om toegang te krijgen tot het webportaal. Van zodra je klaar bent, krijg je een welkomstscherm waar je een e-mailadres of website kan aanmaken. Klik op Dit bericht niet meer weergeven om het totaaloverzicht te bewonderen. Dit is je startscherm waar je alle functies kan vinden. Je hebt twee keuzes om een website te bouwen: Website Builder en WordPress. Beide opties hebben hetzelfde doel: een website maken.

Ik verdiep me eerst in de aparte Website Builder. Belangrijk hier is dat deze functie maar toelaat om 5 pagina’s aan te maken binnen het standaardpakket. Wil je meer diversiteit? Dan moet je een WordPress-website nemen of extra betalen. Voor de meeste toepassingen is dat gelukkig echter voldoende. Kies een template uit de 72 keuzes, kwestie dat er zeker iets tussenzit dat je mooi vindt. Ga met je muis over je keuze en kies Bekijk om de miniwebsite van dichterbij te bekijken. Klik rechts bovenaan op Mobiel om het resultaat op smartphone te zien. Tevreden van je keuze? Klik dan op Aan de slag met dit ontwerp om te starten.

5 pagina’s

Je wordt automatisch begroet met een tip om wat te leren uit de Website Builder. Klik op Laat de volgende tip zien om nog meer te leren, of sluit met het kruisje. Ik sluit het venster om direct tot de essentie te komen. Links van jou zie je verschillende pagina’s onder elkaar, afhankelijk van de gekozen template. Belangrijk: werk met maximum 5 pagina’s, of je moet extra betalen (4,44 euro / maand) of voor WordPress kiezen.

Het belangrijkste is natuurlijk de startpagina van je website, want die zien alle bezoekers eerst. Neem de tijd om de titel en de hoofding aan te passen. Ga over de titel en klik hierop. Je ziet dat er een rechthoek over wordt getrokken waar je de tekst kan aanpassen. Links is nu het tabblad Eigenschappen gekozen en kan je een heleboel opmaakdetails veranderen aan je tekst. Naast de klassieke stijlopmaak kan je ook tekstschaduw kiezen, tekstkleur, regelafstand en je kan er ook soms een link onder plaatsen.

Klaar met de eerste tuning van de tekst vooraan? Tijd om te kiezen wat je rechts bovenaan allemaal wilt hebben van links. Je hoeft er geen vijf te hebben. Eentje verwijderen? Ga boven die naam staan, klik op het tandwieltje en klik op het vuilbakje om het definitief te verwijderen. Om de namen aan te passen, klik je telkens eerst op de pagina en daarna op het tabblad Eigenschappen. Achter Titel zie je de naam staan, en een tandwieltje. Klik op het tandwieltje en schrijf hier twee keer hetzelfde onder SEO en Pagina verbergen. Bevestig met Opslaan. Herhaal dit voor alle pagina’s tot je tevreden bent van het resultaat. Klik opnieuw op Home om opnieuw je startscherm te zien.

Inhoud

Ziezo, in principe is het bovenste gedeelte van de website nu in orde. Goed werk! Ook al start de uitdaging nu pas, want je website moet je nu van extra informatie voorzien. Vooral de verschillende pagina’s die je hebt aangemaakt, hebben elk wat extra info nodig. Daar ga ik eerst mee starten, zodat die infopagina’s in orde zijn. Klik op een pagina om te zien wat je allemaal kan veranderen. Klik op de tekst om alles naar wens aan te passen en experimenteer met verschillende groottes, stijlen en uitlijningen.

Tevreden van de tekst maar wil je graag enkele foto’s aanpassen? Klik op een bestaande foto. Normaal opent nu automatisch het tabblad Eigenschappen aan de linkerkant. Hier kan je tal van opties toevoegen aan de foto, maar het belangrijkste nu is de bovenste parameter. Klik daar naast Bewerken op het beeld-icoontje. Je wordt nu naar een nieuw venster gebracht waar je foto’s kan uploaden voor je website.

Je kan hier eigen foto’s kiezen door op Bestanden uploaden te klikken, of je kan mooie stockfoto’s aankopen via Bigstock om je website mooier te maken indien je geen eigen foto’s hebt door op Koop Bigstock afbeeldingen te klikken. Ik heb er zelf getrokken met mijn toestel, dus upload ik de foto’s en wacht ik enkele seconden voordat ze online zijn. Klik nu op de foto de je graag ergens wilt toevoegen of vervangen. Heb je minder plaats dan verwacht? Dubbelklik dan op de foto die je net hebt toegevoegd en sleep met de foto tot het juiste detail in beeld is. Klik je maar één keer, dan ga je de foto zelf verplaatsen over de website. Dit proces kan je altijd herhalen tot alle foto’s op de website in orde zijn.

Template

Sommige dingen kan je aanpassen wanneer het tabblad Pagina bewerken actief is, terwijl andere elementen onder Template bewerken zitten. Je zal hiertussen regelmatig moeten schipperen om het juiste aan te passen. Het programma laat je dat ook telkens weten wanneer je op iets klikt dat je enkel maar kan aanpassen onder het andere tabblad. Elke keer wanneer je op een andere pagina klikt, vraagt het programma om altijd op te slaan waar nodig. Zo kan het niet gebeuren dat een deel van je werk ineens verdwijnt, mocht je computer iets mis doen. Klik regelmatig ook op Opslaan links bovenaan om extra zeker te zijn.

Tot slot is een contactpagina altijd heel belangrijk om in orde te hebben. Klik op de pagina Contact links en vul alle contactgegevens in die je graag wilt toevoegen. Extra belangrijk is om een goede locatie mee te geven zodat ze je eventuele zaak kunnen terugvinden. Zoek eerst in Google Maps op waar je locatie is en kopieer die URL. Klik daarna op de foto in de Website Builder en klik op de ketting achter Link links bovenaan. Daar kan je de URL inplakken, zodat de mensen direct op Google Maps kunnen zien waar je zit. Verander ook natuurlijk de foto hier. Neem een screenshot van Google Maps met je zaak of woning. Druk hiervoor op Prt scr, kopieer in Paint en knip het juiste uit. Bewaar het bestand en laad het als beeld in de website. Positioneer het juist, en je contactpagina is in orde.

Heb je heel wat gesleuteld en ben je klaar om het eerste resultaat te bewonderen? Klik dan op Voorbeeld links bovenaan om je website te bewonderen zoals hij op het internet zal verschijnen. Je kan nu op alle linkjes klikken die je graag zou willen bekijken om te zien of je website helemaal klaar is. Benieuwd naar de mobiele versie? Klik op Mobiele weergave rechts bovenaan om het resultaat te zien. Nog niet tevreden of wil je nog enkele aanpassingen doorvoeren? Kies Terug naar de Editor en maak de nodige wijzigingen. Ben je er klaar voor? Klik dan op Publiceren. Belangrijk om te weten: je kan je website altijd nog aanpassen wanneer je inlogt in het portaal van One.com. Op enkele seconden staat je site opeens online!

Klaar!

Je website is af, proficiat! Maar dat betekent niet dat het werk ophoudt. Allereerst is het meestal wel gemakkelijk dat je een e-mailadres aanmaakt op basis van het nieuwe domein dat je hebt gekozen. Zo heb je ineens een contactadres waarop ze je kunnen bereiken. Surf naar One.com en klik rechts bovenaan op Configuratiescherm. Log in met je eigen gekozen wachtwoord en klik dan links op Emailbeheer. Hier kan je een emailadres naar keuze aanmaken. Vervolledig het adres, kies een specifiek wachtwoord (hoeft niet hetzelfde te zijn als je account) en kies Opslaan.

Op het volgende scherm krijg je een heleboel functies te zien. Onder Accounts kan je op Bewerken klikken om bijvoorbeeld elke mail die hierop toekomt door te sturen naar een ander e-mailadres dat je sowieso al dagelijks controleert. Om je mails in Outlook te ontvangen, kan je alle technische informatie onderaan gebruiken om het adres toe te voegen. Heb je geen Outlook of wil je vanaf overal je mails ontvangen? Surf dan naar login.one.com/mail met je emailadres en wachtwoord om je inbox te bekijken. Onderaan kan je nog extra aliassen toevoegen die allemaal in dezelfde mailbox verschijnen. Uiteraard kan je ook zelf gemakkelijk een emailadres aanmaken bij je huidige provider of via andere e-maildiensten, maar daar is de personalisatie dikwijls beperkter.

Vindbaar

Je website staat nu op het internet, maar kan het internet jouw website wel vinden? Het spreekt voor zich dat het internetadres wel altijd zal werken, maar het kan ook best handig zijn om jezelf vindbaar te maken op Google. Ik heb hiervoor een speciaal pakket geactiveerd, omdat ik wil dat het Koffiehuis De Gusting online goed vindbaar is. Indien je de optie nog niet had genomen, maar dat nu wel wilt doen, kan dat ineens door op Zoekmachineoptimalisatie te klikken. Kies het MarketGoo Start pakket (3,99 euro / maand) en bevestig de betaling.

Kies onderaan bij Taal Dutch en klik op Taal wijzigen. Daarna mag je op Open dashboard klikken om aan de slag te gaan. Je wordt direct verwelkomd met het bericht dat je website is aangemeld bij de meest belangrijke zoekmachines: Google, Bing en Yahoo. Klik op Volgende om alle bedrijfsgegevens in te vullen. Hier kan je belangrijke info invullen zoals de naam van het bedrijf, het land waar je je op richt, en eventueel een woonplaats mocht je lokaal opereren. De volgende stap is een heel stiekeme: hier kan je alle concurrenten invullen om te zien hoe goed je het doet om je website vindbaar te maken. Kies daarna een specifieke zoekterm die het best je website omschrijft, om zo bezoekers naar jou te krijgen. Daarna krijg je de melding dat Marketgoo helemaal klaar is en je website scant en analyseert. Je mag het venster gerust sluiten wanneer je de groene cirkel ziet met het opschrift 100% erin. Klik in het voorgaande venster op Terug naar menu.

Statistieken

Is je job nu klaar? Ja en nee. Een website is nooit klaar, omdat er regelmatig nieuwe info op moet verschijnen om hem up-to-date te houden. Een vitrine van een winkel is tenslotte ook niet het hele jaar door hetzelfde. Experimenteer gerust met nieuwe functies, probeer wat instellingen uit, en vergeet ook niet om de statistieken te analyseren. Klik in het startmenu op Statistieken om te zien hoeveel mensen je website hebben bezocht.

In mijn geval is dat niet heel veel, omdat de website natuurlijk net live is gegaan samen met dit artikel. Het spreekt voor zich dat je snel betere cijfers wilt zien, anders heb je je nieuwe website voor niets gemaakt. Dient het gewoon als extra informatie voor klanten, vrienden of familie? Dan hoef je geen extra promotie te doen. Wil je je website toch extra visibiliteit geven in de zoekmachines? Dan kan je bijvoorbeeld advertentieruimte kopen op de zoekpagina’s van Google via Google AdWords. Je kan de functie terugvinden in de beheerderspagina van je website. Het spreekt voor zich dat adverteren geld kost, dus meet achteraf ook goed of het de moeite loonde of niet. Google geeft je daar de tools voor.

Heb je nog andere vragen, extra opmerkingen of wil je gewoon wat weten? Rechts bovenaan kan je op de knop Chatsupport klikken om direct met een medewerker te chatten. Zo ben je snel geholpen. Er staat ook een link in de chat waar je op kan klikken om alle handleidingen te bekijken. Misschien vind je hier wel een antwoord op je vraag. Hopelijk beleef je veel plezier aan je nieuwe website, en mail ons gerust het resultaat en wat je van de dienst vond.