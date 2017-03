IFTTT

Om je huis echt slim te maken zou je alle slimme toepassingen aan elkaar moeten linken. De app bij uitstek voor deze taak is IFTTT (if this then that). Hiermee kan je een applicatie of toestel een actie laten uitvoeren wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Op die manier kan je zowat al je slimme toestellen aan elkaar koppelen.