De eerste thermostaten kon je enkel gebruiken om de huidige gevraagde temperatuur aan te passen. Het was slechts een controlepaneel dat je verwarmingsketel opdroeg om al dan niet in werking te treden. De thermostaat die jij gebruikt, laat je hoogstwaarschijnlijk toe om een weekplanning op te stellen. Kom je elke werkdag rond zes uur ’s avonds thuis, dan kan je in de planning van je thermostaat vragen dat de temperatuur in je huis een kwartier op voorhand wordt verhoogd.

Zeker in België kan een file er echter voor zorgen dat je een uur later dan verwacht thuis arriveert. Hierdoor werkt je verwarming een uur langer dan noodzakelijk is. Met dit probleem in het achterhoofd zijn slimme thermostaten ontwikkeld. Deze toestellen zijn verbonden met het internet, waardoor je ze met een app kan aansturen. Merk je dat je door een file later thuis zal zijn? Met een druk op de knop kan je in de app van je thermostaat instellen dat de verwarming pas een uur later moet aanspringen. Bij meer geavanceerde toestellen is deze handeling zelfs niet nodig. Deze thermostaten zullen immers detecteren wanneer je je binnen een bepaalde straal rond je huis bevindt. Pas wanneer je je binnen deze cirkel begeeft, zal je verwarming worden ingeschakeld.

Kosten besparen

Slimme thermostaten worden door fabrikanten aangeprezen omwille van hun besparende mogelijkheden. Zo spaar je in voorgaand voorbeeld een uur aan verwarmingskosten uit. Jammer genoeg zijn slimme thermostaten een stuk duurder dan dommere varianten. Aan een slimme thermostaat ben je al snel meer dan 200 euro kwijt, terwijl een eenvoudig, programmeerbaar exemplaar je zo’n vijftig euro kost. Om het verschil in prijs te neutraliseren, dienen er zich regelmatig situaties voor te doen waarbij je energiekosten kan uitsparen dankzij de extra functies van een slimme thermostaat, zoals in ons voorbeeld het geval is.

In de praktijk zullen deze situaties zich minder vaak voordoen dan fabrikanten doen uitschijnen. De meeste mensen vertrekken steeds op hetzelfde uur naar hun werk en komen ongeveer op hetzelfde uur weer thuis. Door de planning van je domme thermostaat goed te kiezen, zal je verwarming enkel inschakelen wanneer dat nodig is, net zoals bij een slimme thermostaat het geval zou zijn.

Luxe

Wel kan een slimme thermostaat je leven eenvoudiger maken. Sommige van de toestellen zullen bijvoorbeeld automatisch je voorkeuren leren kennen, waardoor je niet doorheen het menu van een thermostaat moet klikken met onhandige knoppen. Ook kan je vanuit je luie zetel de gewenste temperatuur aanpassen en hoef je niet rechtsomkeer te maken wanneer je merkt dat je je verwarming bent vergeten uit te schakelen. Een slimme thermostaat brengt met andere woorden meer luxe in je leven, maar zal je energiefactuur enkel doen dalen indien je je voorgaande toestel niet naar behoren had ingesteld. Op de volgende pagina’s bespreken we slimme thermostaten die je leven in meer of mindere maten eenvoudiger maken.