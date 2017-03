Gezichtsherkenning is een technologie die vaak aan bod komt in films en tv-series. In een al dan niet futuristische wereld worden beveiligingsbeelden gebruikt om te achterhalen waar een crimineel zich bevindt. Een krachtig algoritme detecteert alle gezichten in de beelden en vergelijkt de gezichtskenmerken met een foto van de dief die de politie wil klissen. Futuristisch ogende lijnen en punten verschijnen op de foto’s, waarbij de mond, ogen en neus als houvast worden gebruikt. De crimineel kan mede dankzij technologie worden opgepakt, waarna de verantwoordelijke agenten in de films als helden worden opgehemeld.

Machine learning

Ondanks het feit dat tv gezichtsherkenning futuristisch doet ogen, bestaat de technologie al enige tijd. Bij de oudste gezichtsherkenningstechniek wordt de afstand tussen je ogen, de lengte van je neus, de grootte van je lippen en andere gezichtskenmerken gemeten. Net als bij een vingerafdrukscanner worden de details van je foto vergeleken met gezichten in een database, waarna je al dan niet geïdentificeerd kan worden.

Deze technologie heeft als grote nadeel dat de voorkant van je gezicht volledig op de foto moet staan en goed belicht moet zijn. Bovendien is er een database nodig van veel gezichten om je met grote zekerheid te identificeren.

Bij een nieuwere methode wordt gebruik gemaakt van machine learning. Een algoritme wordt getraind met een grote database van gezichten, waardoor de software leert hoe een persoon eruit ziet. Hierdoor hoeft je volledige gezicht niet op de foto te staan. Grote bedrijven als Facebook en Microsoft hebben dergelijke software uitgerold naar hun producten.

Windows Hello

Dankzij Microsoft kan je gezichtsherkenning gebruiken om je laptop te ontgrendelen. Toestellen met de juiste webcam zullen kunnen detecteren wanneer er zich een gezicht voor bevindt. De software zal nakijken of je gezicht minder dan 15 graden van de camera is gedraaid, waarna het duizenden samples van je gezicht neemt. Een representatie van het gezicht wordt gevormd en wordt vergeleken met de accounts op het toestel.

Via machine learning heeft Microsoft de software een drempel aangeleerd die moet worden overschreden alvorens de laptop wordt ontgrendeld. Indien er meerdere gebruikers zijn aangemaakt op het toestel, zal de drempel worden verhoogd. Hierdoor wordt voorkomen dat Windows Hello zich tussen twee gebruikers vergist.