Leven is een slim huis, omringd door slimme toestellen, waar we zelf geen hand meer hoeven uit te steken en de technologie ons op onze wenken bediend: het is een droom die de mens al sedert de jaren ’50 koestert. Op Wereldtentoonstellingen vond je steeds een paviljoen dat gewijd was aan deze utopie die telkens zo dichtbij leek; alsof we slechts enkele jaren – maximum tien – verwijderd waren van dat ideaal. Vandaag staan we dichterbij dan ooit. Het dringt eindelijk tot ons door dat slimme robots ons nog niet meteen wat te drinken zullen brengen (we zijn er zelfs niet meer zeker van dat we dat wel willen), maar we komen al aardig dichtbij.

Het is vandaag zelfs al mogelijk om je oude apparaten slim te maken. Je hoeft daar geen enkele technische kennis voor te hebben, alleen maar de juiste stopcontacten. Omdat iedereen baat heeft bij een zo slim mogelijk huis gingen we voor jou eens na hoe je je reeds aangeschafte toestellen zo makkelijk en goedkoop mogelijk kan voorzien van een brein. Met deze slimme stopcontacten komt jouw utopische droomhuis al een stapje dichterbij.

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat je met een smartphone of tablet een zo universeel mogelijke afstandsbediening in handen hebt, willen we de iets traditionelere medemens niet in de kou laten staan. Voor hem of haar hebben we ook enkele klassiekere oplossingen opgelijst: slimme schakelaars.

Stopcontacten

Ben je op zoek naar een nieuw toestel omdat je iets extra zoekt, of omdat je een kapot toestel moet vervangen, dan raden we je algemeen gesproken aan om eens te kijken naar apparaten die uit zichzelf slim zijn. Die zijn immers gemaakt met slimme toepassingen in gedachten, waardoor ze hun taak vaak efficiënter en beter zullen volbrengen. Voor vele toestellen is het natuurlijk te begrijpen dat je ze niet zomaar wilt vervangen: oude lamparmaturen die je te mooi vindt om weg te gooien, een koelkast die nog niet zo oud is,…

Een slim stopcontact is dan de oplossing. Je krijgt telkens de mogelijkheid om het stroomverbruik van het gekozen toestel in de gaten te houden, terwijl je dat stopcontact (met wat geluk en een goede app) perfect kan programmeren om jouw levenspatroon te volgen. Of je bent van huis weg en je wilt nog die ene lamp doven die je vergeten bent uit te doen? Het kan allemaal, als je het juiste exemplaar koopt dat voldoet aan jouw noden.

Soms zijn de stopcontacten ook compatibel met sensoren: die kan je bijvoorbeeld gebruiken om de lichten te laten aanspringen in huis. Je krijgt dan ook een melding op je smartphone als je dat wilt, waardoor je een doeltreffend alarm op zak hebt. Ook voor het nachtlampje in de kinderkamer kan dat nuttig zijn.

Schakelaars

Mensen die ‘van de oude stempel’ zijn en zich liever niet beroepen op een smartphone of tablet om hun slimme toestellen aan te sturen, zijn waarschijnlijk meer gediend met een slimme schakelaar. Die hang je aan de muur, zodat hij lijkt op een gewoon exemplaar dat je lichten kan aandoen of doven, en kan je instellen om verschillende dingen te laten doen. Zo kan je sommigen instellen als dimmer, of kan je een enkele schakelaar zelfs meerdere taken laten uitvoeren. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je met een druk op de knop het licht van een kamer aansteekt, terwijl je met dezelfde knop alle lichten in huis kan doven wanneer je het huis verlaat. Wij vinden een smartphone als universele afstandsbediening handiger, maar een slimme schakelaar heeft ook zeker zijn charmes.