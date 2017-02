Dieven zijn natuurlijk het hele jaar actief, maar het is pas in de herfst en winter dat ze extra veel tijd krijgen om toe te slaan. De dagen zijn korter waardoor ze ongestoord in het donker hun gang kunnen gaan. Een camera geeft je niet de zekerheid dat er nooit meer zal worden ingebroken, maar het schrikt dieven meestal genoeg af om toch maar het huis ernaast te kiezen of een andere locatie. Heb je toch pech? Dan kan een camera je helpen om met de beelden naar de politie te gaan, in de hoop dat je gestolen spullen gevonden worden.

Evolutie

Vroeger was een netwerkcamera een absolute pest om te installeren. Je had al behoorlijk wat computerkennis nodig om hem actief te krijgen binnen je netwerk, laat staan dat je de beelden overal ter wereld kon bekijken. Je had niet alleen een camera nodig, maar ook een recorder met de nodige opslagcapaciteit. In totaal had je al snel een complete investering van 600 euro of meer, wat allesbehalve laagdrempelig is.

De afgelopen jaren is er gelukkig een grondige revolutie ontketend. Cloudopslag werd steeds toegankelijker, net als flashgeheugen in de camera’s zelf, waardoor een aparte recorder de dag van vandaag niet meer nodig is voor thuisgebruik. Sommige camera’s maken gebruik van een microSD-kaartje om beelden op te slaan op de camera, anderen gebruiken de cloud om alles te bewaren. Allebei prima oplossingen, waarbij de cloud in de meeste gevallen wel het meest gebruiksvriendelijk is. Elke camera in deze test maakt verbinding via wifi, waardoor je ze nagenoeg overal in huis kan plaatsen.

Apps, apps, apps

Tegenwoordig is ook enige computerkennis niet noodzakelijk meer. Alle camera’s die ik heb getest, vragen geen enkele configuratiekennis. Elke camera heeft een bijhorende app, waardoor je op één à twee minuten alles hebt geconfigureerd. De enige vereiste is dat je telkens een Android- of iOS-toestel hebt. Windows Phone wordt door geen enkele camera ondersteund, waardoor je in de problemen komt. Installeren via een app werkt perfect, maar sommige camera’s hebben enkel maar een app waarop je alles kan zien. Handig wanneer iedereen in de familie een compatibele smartphone heeft, maar ik heb toch graag de luxe om ook via een computer in te loggen om beelden te bekijken. Zo’n groot computerscherm geeft namelijk iets meer weer dan een smartphone.

Dankzij de makkelijke manier van verbinden en door aan de toestellen een online account te koppelen, kan je elke camera in deze test overal ter wereld bekijken. Geen extra configuratie meer, alles wordt voortaan in één account gestopt. Dat is een zegen voor thuisgebruikers met een beperkte computerkennis, maar ook tegelijk een vloek. Heel wat fabrikanten zien dan kun kans schoon om aan een camera een abonnementsformule te koppelen in combinatie met opslag in de cloud. De meeste bieden nog wel één dag gratis video, maar wil je meer, dan moet je gemiddeld 10 euro per maand betalen. Een pittige prijs waar je voor jezelf moet uitmaken of camerabeveiliging zoveel voor jou waard is. In mijn ervaring is het gratis pakket dikwijls prima omdat ik dagelijks kijk op vakantie, of meldingen ontvang wanneer er beweging is gedetecteerd. Kijk je liever één keer per week naar je camera, dan ga je bij bepaalde fabrikanten moeten betalen.

7 beveiligingscamera’s getest

Previous | Next Image 1 of 7 Canary - 219 euro De enige camera die ook een klein beetje een alarmcentrale is. Hij is ook een stuk groter dan de rest van het pak, wat hem iets minder handig maakt om subtiel op te stellen. De installatie gebeurt vlekkeloos met enkele stappen op de app. Leuke extra bij Canary is dat je kan instellen, wanneer je van huis bent, dat de bewaking is ingeschakeld. Het doet dat door middel van gps-gegevens en je smartphone. Werkt super, maar enkel wanneer iedereen van het gezin de app op zijn smartphone heeft staan. Is dat niet het geval, dan ben je er niets mee. Er is geen online login, je moet de app raadplegen om beelden te bekijen. De tijdlijn waar alle bewegingen worden getoond, is overzichtelijk en je krijgt 24 uur video gratis in de cloud. Wil je meer? 30 dagen video kost 9,99 euro per maand, maar daar krijg je wel ineens een verzekering tot 1000 euro bij, mocht er iets worden gestolen. De slimme integratie van een alarm kan me smaken, maar de uitvoering is eerder beperkt. Je kan een sirene laten weerklinken, maar enkel op commando. Een sirene na bewegingsdetectie is er niet. Slim idee, maar als Canary dit concept nog met extra sensors voor het alarmsysteem wil uitbreiden, ben ik fan.

D-Link DCS-960L - 189 euro D-Link heeft al een heel lange historie in de wereld van netwerkcamera’s. Ze waren er al bij toen die dingen een absolute hel waren om te configureren, en nu zijn ze er nog altijd met een veel gebruiksvriendelijker systeem. Elke camera wordt aan een D-Link-account gekoppeld, zodat je vanaf overal ter wereld, op je pc of via de app, naar beelden kan kijken. Voeg zoveel camera’s toe als je wilt, D-Link hangt geen abonnement aan zijn camerabeveiliging. Deze camera heeft namelijk een 16 GB MicroSD-kaart in de doos, waardoor je lokaal alle video bewaart. Vanop afstand kan je dan perfect de beelden bekijken vanaf de geheugenkaart. Werkt net zo goed als de cloudopslag bij andere partijen. Het enige nadeel is dat de app nogal stroef is en video’s moeilijk doorzoekbaar zijn. Het loopt niet zo vlot als bij de andere camera’s. D-Link neemt duidelijk wat expertise mee van vroeger, maar houdt ook iets te hard vast aan handelingen van vroeger. Dan kunnen ze beter naar de Logi Circle kijken, die de hele interface heeft aangepast om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Wie echter geen abonnement wil betalen voor meer dan 7 dagen video-opname, zit bij deze camera wel goed dankzij de geheugenopslag die je tot 128 GB kan vergroten via MicroSD.

Foscam R4 - 259 euro Foscam heeft net hetzelfde probleem als de D-Link-beveiligingscamera. Ze maken al veel langer netwerkcamera’s en willen nu de overstap maken naar gebruiksvriendelijke camera’s met een app die iedereen kan installeren. De Foscam R4 maakt die stap vlekkeloos, maar enkel op vlak van de app. Installatie via de app is bijzonder eenvoudig en in deze test is het de enige camera waar je mee kan ronddraaien om een volledige omgeving te bekijken. De beweging wordt wel vertraagd uitgevoerd, dus even wachten tot je verder drukt om door te draaien. Het webportaal is er nog eentje van de oude stempel waar je niets in te zoeken hebt. De Foscam R4 kan je daarom wel overal ter wereld bekijken, maar enkel via de app. We kregen de webversie namelijk niet aan de praat via DNS. De beeldkwaliteit is subliem, geen enkele camera doet beter in deze test. Alles wordt op een geheugenkaart bewaard, zodat je geen abonnement kwijt bent aan clouddiensten. Prima camera, maar alleen wanneer je de app gebruikt.

Logi Circle - 199 euro Ik heb de afgelopen weken en maanden heel wat beveiligingscamera’s getest, maar geen enkele presteert zo goed als de Logi Circle van Logitech. Alles wat deze camera doet, klopt tot in de details. De app is het prototype van hoe elke app zou moeten zijn: gebruiksvriendelijk, snel, prima beeldkwaliteit en de mogelijkheid om een handig dagoverzicht te genereren, in plaats van alles apart te bekijken. De camera zelf bevat zelfs een kleine batterij waardoor je drie uur zonder stopcontact iets kan bewaken. Sinds kort is er ook een online portaal beschikbaar, zodat je vanaf elke computer de beelden kan bekijken. Alle beelden worden tevens in de cloud bewaard. Een gratis account geeft je toegang tot de laatste 24 uur. Wil je meer? Circle Safe kost je 7,99 euro, waarmee je 31 dagen in het verleden kan kijken. Een absolute bodemprijs voor een maand cloudopslag en de goedkoopste van het pak. Alles aan de Logi Circle zit goed: de meldingen zijn correct, de bewegingsdetectie werkt prima en het design is minimalistisch. Onze favoriet!

Nest Cam - 199 euro Nest, bekend van de slimme thermostaat, heeft ook een beveiligingscamera op de markt gebracht. Een absoluut pareltje op vlak van design, met een heel goede beeldkwaliteit, gelijkaardig aan de Logi Circle, maar net niet goed genoeg om de Foscam R4 te overtreffen. Hij is in een mum van tijd geïnstalleerd via de bijhorende app, maar je kan de beelden ook gewoon online op je computer bekijken. We zijn gek van dit toestel en plaatsen het even hoog op de ranglijst als de Logi Circle, behalve dat je haast niets gratis krijgt. Alles wordt in de cloud opgeslagen, en je krijgt enkel 3 uur geschiedenis gratis. Dat is te belachelijk voor woorden, 24 uur is het minimum voor een thuiscamera. Wil je meer? 10 dagen geschiedenis kost je 10 euro per maand, 30 dagen geschiedenis 30 euro per maand. Veel geld, waardoor de Nest Cam regelrecht van top naar flop gaat. Heel interessante camera wanneer Nest beseft dat hun prijzen te absurd zijn. Tot dan kan je er beter afblijven.

Netatmo Welcome - 189 euro Toen ik deze camera van Netatmo bekeek, had ik er geen vertrouwen in. De behuizing is identiek aan hun slimme thermometers en je kan de camera niet eens aan de muur hangen. Slim haastwerk? Gelukkig niet, want de Netatmo Welcome heeft iets wat geen enkele camera heeft in deze test: gezichtsherkenning. Het toestel laat het je weten telkens hij iemand gezien heeft, waarna jij via de app zegt om wie het gaat. Na ongeveer tien keer lijkt de camera in de meeste gevallen geleerd te hebben hoe een persoon eruitziet, al merkte ik tijdens de test dat er ook enkele ‘moeilijke’ gezichten zijn die na meer dan 20 keer nog steeds niet altijd herkend worden. Elke herkenning kan je aan acties koppelen: kinderen thuis? Stuur een melding naar je smartphone en neem geen video’s op. Op vakantie? Elk bewegend beeld mag worden opgenomen. De app werkt behoorlijk vlot en ook het webportaal via pc is overzichtelijk. Beeldopslag kan op microSD, Dropbox of naar een FTP-client. Een absolute aanrader en zonder de Logi Circle zou deze camera als beste uit de test zijn gekomen.

Netgear Arlo Q - 229 euro Netgear timmert aan de weg van draadloze beveiligingscamera’s met merknaam Arlo. De Arlo Q is hun topmodel voor thuisgebruik en heeft een handig design om aan de muur te monteren. De app doet zijn werk en de installatie verloopt vlot, maar qua lay-out kan het wel mooier. Standaard staat de bewegingsgevoeligheid trouwens heel hoog. Vooraf experimenteren voordat je op vakantie vertrekt, is een must, anders krijg je dagelijks 100 of meer meldingen binnen, terwijl er niets is gebeurd. Om alles haarfijn te configureren moet je je wel eerst wat door de app worstelen. Eens alles is ingesteld, levert de Arlo Q prima werk af en is de beeldkwaliteit prima. Het is tevens de enige camera, naast de Nest Cam, die je kan configureren met IFTTT om alles te automatiseren met je eigen huis. De grootste troef van de Arlo Q? Zonder twijfel het gratis pakket waarmee je tot 7 dagen opnames in de cloud kan bekijken. Een riante hoeveelheid opslag die ik alleen maar kan toejuichen. Wil je meer? 30 dagen kost 9,99 euro per maand, 60 dagen 14,99 euro per maand. Een prima camera die een betere app kan gebruiken.











Verdict

Meestal is de allerbeste kiezen in een massatest geen evidentie, maar deze keer is het overduidelijk wie de test wint. De Logi Circle van Logitech overtreft de concurrentie door over bijna de hele lijn als een pletwals tekeer te gaan. Hij is degelijk geprijsd, de gratis 24-uurservice is prima en de uitbreiding naar een abonnement van 31 dagen is goedkoper dan bij de rest. De app is het absolute voorbeeld van hoe ontwikkelaars iets gebruiksvriendelijk moeten maken. De beeldkwaliteit is top, de back-upbatterij van 3 uur is handig in sommige gevallen, kortom: niemand doet beter dan de Logi Circle op dit ogenblik. De Nest Cam komt griezelig dicht in de buurt, maar gaat kopje onder door een duur abonnement en héél beperkte gratis functies. Ondanks de riante overwinning wil ik ook nog graag de Netatmo Welcome in de spotlight zetten. Deze camera is slim dankzij gezichtsherkenning en heeft zijn eigen opslag via microSD, waardoor een abonnement niet nodig is. Een prima camera voor (grote) gezinnen om een oogje in het zeil te houden.